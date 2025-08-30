Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Madeleine McCanntől Amelia Earharttig – 5 rejtélyes eltűnés, ami máig megoldatlan

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 06:45
Eltűnni nyomtalanul a modern világban? Elsőre lehetetlennek tűnik, pedig vannak emberek, akik mintha csak felszívódtak volna a föld színéről. Mint például a kislány Madeleine McCann, aki pár nappal a 4. születésnapja előtt tűnt el. Hiába telt el sok-sok év, még mindig nem tudjuk, mi történt velük.
Néhány ilyen esetet az egész világ ismer – de a válaszokat még ma is homály fedi. Hol lehet Madeleine McCann? Mi történt D. B. Cooperrel? Csak találgathatunk.  

Madeleine McCann,maci, titokzatos eltűnések, Amelia Earhart,
Madeleine McCanntől Amelia Earharttig – 5 rejtélyes eltűnés, ami máig megoldatlan
Fotó: Ann in the uk / Shutterstock

Madeleine McCann és más titokzatos eltűnések nyomában

1. Amelie Earhart – A pilótanő, akinek nyoma veszett az égen

Amelia Earhart, repülés, nyomozás, eltűnés
Amelia Earhart – a repülés női úttörője
Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Amelia Earhart neve nemcsak a repülés történelmében fontos, de a rejtélyek világában is megkerülhetetlen. Ő volt az első nő, aki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt, és úgy tűnt, semmi sem állíthatja meg.  

Aztán 1937-ben – amikor épp világ körüli útra indult – egyszerűen eltűnt a Csendes-óceán felett. Se roncs, se rádiójel, se holttest. Azóta csak találgatunk: lehet, hogy lezuhant? Vagy túlélte, és egy lakatlan szigeten rekedt? Egyes elméletek szerint a japánok fogták el, mások szerint új nevet vett fel, és csendben tovább élt valahol. Hogy mi az igazság? Talán sosem tudjuk meg.  

2. D. B. Cooper – A férfi, aki kiugrott egy repülőből

D. B. Cooper, eltűnés, zsákmány, nyomozás
D.B. Cooper – 200 000 dollárt zsákmányolt
Fotó: AFP / AFP

1971-ben egy D. B. Cooper nevű (valószínűleg álnéven utazó) férfi felszállt egy amerikai belföldi járatra, és a levegőben közölte: robbanószer van nála. Pénzt kért, ejtőernyőt, majd a váltságdíjjal együtt kiugrott a gépből, valahol a vadregényes tájak fölött.

Azóta se híre, se hamva. Senki sem tudja, túlélte-e az ugrást, vagy az erdő lett a sírja. A pénzt sem találták meg soha – csak egy kis részét, évekkel később, egy folyóparton. Egy biztos: Cooper eltűnése máig az FBI egyik legrejtélyesebb ügye.

3. Madeleine McCann – Egy eltűnt kislány, akiről az egész világ hallott

Madeleine McCann, eltűnés, nyomozás
Madeleine McCann – közel 20 éve nem találják a kislányt
Fotó: AFP / AFP

2007-ben egy brit család épp nyaralt Portugáliában, amikor hároméves kislányuk, Madeleine McCann egyik pillanatról a másikra eltűnt a hotelszobából. A szülők a szállás közelében vacsoráztak – mire visszaértek, a gyerek sehol.  

Az ügy bejárta a világsajtót. Volt, aki a szülőket gyanúsította, mások egy idegen elrablóról beszéltek. A nyomozás rengeteg irányt bejárt, de hivatalos válasz máig nincs. Madeleine eltűnése a 21. század egyik legismertebb rejtélye lett.  

4. Richey Edwards – A rocksztár, aki szó szerint eltűnt a színről

Richey Edwards, eltűnés, Madeleine Edwards
Richey Edwards – a welsi zenész 1967-ben született
Fotó: Picture-Alliance / Photoshot / Northfoto

Richey Edwards, a brit Manic Street Preachers gitárosa és dalszövegírója 1995-ben tűnt el.  Kocsiját a Severn-híd közelében találták meg, amely Anglia és Wales között ível át. Ez a hely gyakran szerepel öngyilkosságok színhelyeként, így sokan úgy vélik, hogy itt vetett véget életének. 

Bár a testét soha nem találták meg, 2008-ban hivatalosan is halottá nyilvánították, több mint egy évtizeddel az eltűnése után. Ez az állásfoglalás lezárta a jogi ügyeket, de a rajongók és családtagok számára máig kérdés marad, mi történt pontosan vele. Barátai szerint lehet, hogy nem bírta a hírnevet, és új életet kezdett valahol máshol. Sokan még mindig reménykednek, hogy él – és egyszer visszatér.

5. A Sodder gyerekek – a karácsonyi tragédia, ami túl sok kérdést hagyott maga után

1945 karácsonyán tűz ütött ki a Sodder család házában Nyugat-Virginiában. Öt gyereknek nyoma veszett. A hatóságok azt mondták, bent égtek a házban – de emberi maradványokat nem találtak. A szülők nem hitték el, hogy meghaltak. Később furcsa leveleket és fényképeket kaptak, amik szerintük bizonyítékul szolgálhattak arra, hogy a gyerekek élnek – csak valaki elrabolta őket.

A szülők életük végéig nyomoztak. De a rejtély nem oldódott meg.

Ezek a történetek máig foglalkoztatják az embereket, mert a titok mindig vonz: ha nincs válasz, az ember kénytelen saját magának kitalálni. 

