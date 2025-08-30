Néhány ilyen esetet az egész világ ismer – de a válaszokat még ma is homály fedi. Hol lehet Madeleine McCann? Mi történt D. B. Cooperrel? Csak találgathatunk.

Madeleine McCanntől Amelia Earharttig – 5 rejtélyes eltűnés, ami máig megoldatlan

Madeleine McCann és más titokzatos eltűnések nyomában

1. Amelie Earhart – A pilótanő, akinek nyoma veszett az égen

Amelia Earhart – a repülés női úttörője

Amelia Earhart neve nemcsak a repülés történelmében fontos, de a rejtélyek világában is megkerülhetetlen. Ő volt az első nő, aki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt, és úgy tűnt, semmi sem állíthatja meg.

Aztán 1937-ben – amikor épp világ körüli útra indult – egyszerűen eltűnt a Csendes-óceán felett. Se roncs, se rádiójel, se holttest. Azóta csak találgatunk: lehet, hogy lezuhant? Vagy túlélte, és egy lakatlan szigeten rekedt? Egyes elméletek szerint a japánok fogták el, mások szerint új nevet vett fel, és csendben tovább élt valahol. Hogy mi az igazság? Talán sosem tudjuk meg.

2. D. B. Cooper – A férfi, aki kiugrott egy repülőből

D.B. Cooper – 200 000 dollárt zsákmányolt

1971-ben egy D. B. Cooper nevű (valószínűleg álnéven utazó) férfi felszállt egy amerikai belföldi járatra, és a levegőben közölte: robbanószer van nála. Pénzt kért, ejtőernyőt, majd a váltságdíjjal együtt kiugrott a gépből, valahol a vadregényes tájak fölött.

Azóta se híre, se hamva. Senki sem tudja, túlélte-e az ugrást, vagy az erdő lett a sírja. A pénzt sem találták meg soha – csak egy kis részét, évekkel később, egy folyóparton. Egy biztos: Cooper eltűnése máig az FBI egyik legrejtélyesebb ügye.

3. Madeleine McCann – Egy eltűnt kislány, akiről az egész világ hallott

Madeleine McCann – közel 20 éve nem találják a kislányt

2007-ben egy brit család épp nyaralt Portugáliában, amikor hároméves kislányuk, Madeleine McCann egyik pillanatról a másikra eltűnt a hotelszobából. A szülők a szállás közelében vacsoráztak – mire visszaértek, a gyerek sehol.

Az ügy bejárta a világsajtót. Volt, aki a szülőket gyanúsította, mások egy idegen elrablóról beszéltek. A nyomozás rengeteg irányt bejárt, de hivatalos válasz máig nincs. Madeleine eltűnése a 21. század egyik legismertebb rejtélye lett.

4. Richey Edwards – A rocksztár, aki szó szerint eltűnt a színről