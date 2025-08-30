Madeleine McCanntől Amelia Earharttig – 5 rejtélyes eltűnés, ami máig megoldatlan

Néhány ilyen esetet az egész világ ismer – de a válaszokat még ma is homály fedi. Hol lehet Madeleine McCann? Mi történt D. B. Cooperrel? Csak találgathatunk.
Amelia Earhart neve nemcsak a repülés történelmében fontos, de a rejtélyek világában is megkerülhetetlen. Ő volt az első nő, aki egyedül átrepülte az Atlanti-óceánt, és úgy tűnt, semmi sem állíthatja meg.
Aztán 1937-ben – amikor épp világ körüli útra indult – egyszerűen eltűnt a Csendes-óceán felett. Se roncs, se rádiójel, se holttest. Azóta csak találgatunk: lehet, hogy lezuhant? Vagy túlélte, és egy lakatlan szigeten rekedt? Egyes elméletek szerint a japánok fogták el, mások szerint új nevet vett fel, és csendben tovább élt valahol. Hogy mi az igazság? Talán sosem tudjuk meg.
1971-ben egy D. B. Cooper nevű (valószínűleg álnéven utazó) férfi felszállt egy amerikai belföldi járatra, és a levegőben közölte: robbanószer van nála. Pénzt kért, ejtőernyőt, majd a váltságdíjjal együtt kiugrott a gépből, valahol a vadregényes tájak fölött.
Azóta se híre, se hamva. Senki sem tudja, túlélte-e az ugrást, vagy az erdő lett a sírja. A pénzt sem találták meg soha – csak egy kis részét, évekkel később, egy folyóparton. Egy biztos: Cooper eltűnése máig az FBI egyik legrejtélyesebb ügye.
2007-ben egy brit család épp nyaralt Portugáliában, amikor hároméves kislányuk, Madeleine McCann egyik pillanatról a másikra eltűnt a hotelszobából. A szülők a szállás közelében vacsoráztak – mire visszaértek, a gyerek sehol.
Az ügy bejárta a világsajtót. Volt, aki a szülőket gyanúsította, mások egy idegen elrablóról beszéltek. A nyomozás rengeteg irányt bejárt, de hivatalos válasz máig nincs. Madeleine eltűnése a 21. század egyik legismertebb rejtélye lett.
Richey Edwards, a brit Manic Street Preachers gitárosa és dalszövegírója 1995-ben tűnt el. Kocsiját a Severn-híd közelében találták meg, amely Anglia és Wales között ível át. Ez a hely gyakran szerepel öngyilkosságok színhelyeként, így sokan úgy vélik, hogy itt vetett véget életének.
Bár a testét soha nem találták meg, 2008-ban hivatalosan is halottá nyilvánították, több mint egy évtizeddel az eltűnése után. Ez az állásfoglalás lezárta a jogi ügyeket, de a rajongók és családtagok számára máig kérdés marad, mi történt pontosan vele. Barátai szerint lehet, hogy nem bírta a hírnevet, és új életet kezdett valahol máshol. Sokan még mindig reménykednek, hogy él – és egyszer visszatér.
1945 karácsonyán tűz ütött ki a Sodder család házában Nyugat-Virginiában. Öt gyereknek nyoma veszett. A hatóságok azt mondták, bent égtek a házban – de emberi maradványokat nem találtak. A szülők nem hitték el, hogy meghaltak. Később furcsa leveleket és fényképeket kaptak, amik szerintük bizonyítékul szolgálhattak arra, hogy a gyerekek élnek – csak valaki elrabolta őket.
A szülők életük végéig nyomoztak. De a rejtély nem oldódott meg.
Ezek a történetek máig foglalkoztatják az embereket, mert a titok mindig vonz: ha nincs válasz, az ember kénytelen saját magának kitalálni.
