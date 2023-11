Bennfentes fedte fel a titkot: ezt csinálják a stewardessek, amikor az utasok alszanak

Noha a fapados légitársaságoknak köszönhetően manapság már nem a gazdagok kiváltsága, sokkal inkább hétköznapi közlekedési mód a repülés, máig sok mítosz lengi körül azokat, akik légitársaságoknál helyezkednek el akár pilótaként, akár légiutaskísérőként, sőt, magát a repülést is. Bár egyszer-egyszer hallani pikáns történeteket, az esetek többségében koránt sem oly egzotikus a stewardessek élete, mint azt sokan képzelik.

Végre megtudhatjuk, mi történik a gépen, mialatt mi az igazak álmát alusszuk Fotó: Pexels

Egyre többen döntenek ugyanis úgy, hogy "mellékállásként" TikTok-csatornát üzemeltetnek, ahol betekintést engednek munkájukba, a kulisszák mögé, emellett többen praktikus tippekkel, tanácsokkal is ellátják az utazókat akár a repülést, akár a szállást érintő kérdések tekintetében - hiszen kijelenthetjük, a stewardessek mindkét témában otthon vannak.

Kelliane is a tiktokker stewardessek táborát erősíti. Videóin több, mint 2 millió kedvelést gyűjtött össze. Egyik videójában azt mutatta be, mit csinálnak a légiutaskísérők – vagy legalábbis mit csinál ő –, amikor az utasok többsége épp az igazak álmát alussza egy hosszabb repülőút során. Nos, egyrészt italokat és rágcsálni valót készít elő arra az esetre, ha valaki felébredne, másrészt folyamatosan szemmel tartja az utasokat - még ha mindenki alszik, akkor is. A felvételen bevallotta: előfordul, hogy az első osztályon meghagyott ételekből tankol fel. Ha épp nincs szolgálatban, ő is alszik, vagy épp a világ legszebb kilátásában gyönyörködik – a pilótafülkéből. Ha pedig üres az egész első osztály, neki pedig szünete van, leül megnézni egy filmet.