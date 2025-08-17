UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Nem is gondolnád, de óriási bírságot kapsz, ha ezeket elhozod a nyaralásról

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 11:30
tengerparti nyaraláskagylónyaralásturistaadó
Mindenki szeretne valami egyedi emléket hazavinni a vakációról, de a csigák, kagylók gyűjtése sok tengerparti országban tilos, és súlyos százezreket fizethetünk érte. A Fanny magazin összegyűjtötte, hol legyél óvatos a nyaralásod során.
Bors
A szerző cikkei

A kagylógyűjtés már egy ideje nem játék, több országban komoly büntetés jár azért, ha valaki a nyaralás során hazavisz belőlük. A csigák, kövek és a kagylóhéjak fontos részei a helyi ökoszisztémának, ezért sok országban tilos ezeket elvinni a tengerpartról. Ahol sok a turista, és mindenki szed össze belőlük, ott súlyos károkat okozhat az emlékgyűjtés.

Nyaralás és kagylógyűjtés a tengerparton
A nyaralás előtt érdemes felkészülni az adott ország törvényeiből, hogy ne fizessünk bírságot. 
Fotó: ViDI Studio

A nyaralás során a legtöbb népszerű úti célon tilos kagylót gyűjteni

Olaszország, Spanyolország és Horvátország tengerparti területein tilos a gyűjtögetés. Szardínián ha homokot vagy kagylóhéjat találnak valakinél, akár 1,2 millió forintos büntetést is kiszabhatnak. A hangulatos séta, kagylógyűjtés közben a helyi rendőrség azonnal bírságolhat; érdemes nyaralás előtt a célország törvényeit megismerni.

A vámosok a kagylót is kiszúrják a reptéren

Ha a parton nem is veszik észre a hatóságok a gyűjtést, hazafelé a repülőtéri ellenőrzésen fennakadhat az emlékbe gyűjtött kagyló. Ezeket elkobozzák, és bírságot is kaphatunk.

Ha védett kagylófaj vagy korall héját találják meg nálunk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal engedély nélküli behozatal miatt természetvédelmi bírságot szabhat ki, melynek összege több mindentől függhet, de pár százezer forinttól milliós tételre is rúghat.

Nyaralás alkalmával gyűjtött kagylók a tengerparton
A kagylók és tengeri állatok, valamint az ökoszisztéma védelmét célozzák az intézkedések Fotó: Belight

Komoly pénzbüntetés jár érte

Hiába legális egy tengerentúli országban a korallok vázának a gyűjtése, sőt, akár ajándékboltokban is vásárolhatunk belőlük, az EU-ba nem lehet behozni őket, és komoly büntetésre számíthat, akinél megtalálják őket.

Izland védett területeiről egy kis darab kavicsot sem szabad elvinni, az angliai Cornwallban pedig bírságokat szabnak ki a zsebre tett kövekért.

Börtönbe is kerülhetnek a turisták

Thaiföldön az emlékbe gyűjtött homokért, kagylóhéjakért akár börtönbüntetést is kiszabhatnak, akár a nyaralóhelyen, akár a reptéren. 

Ezért inkább válasszunk kézzel készített, a régióra jellemző emléktárgyakat az üzletekben, de vihetünk haza fűszereket, édességeket, különleges italokat is ajándékba az otthoniaknak.

Személyes emlék lehet egy-egy helyi buszjegy, múzeumi belépőjegy, brosúrák, de akár helyi ételek csomagolása, vagy a helyi újság egy példánya – ezekből szép, saját fotókkal kiegészített montázst is készíthetünk.

Az alábbi videóban összegyűjtötték Horvátország legszebb tengerpartjait:

