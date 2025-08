Festői partok, zöld mennyország: Asztúria, Spanyolország rejtett kincse

Nem messze a múzeumtól található Louise Bourgeois hatalmas pókszobra, a Maman, amellyel a művész az anyaságot ünnepli: a több méteres pók a női erőt és védelmezést szimbolizálja, potrohában tojásokkal. Innen néhány lépésre Dora Salazar Las Sirgueras névre keresztelt női szobrai láthatók, amelyek egy kötelet húznak – emlékül azokról a nőkről, akik egykor hajókat vontattak egy kötéllel.

A szobrok két híd között helyezkednek el. Az egyik a Santiago Calatrava spanyol építész által tervezett, hullámos alakú, futurisztikus, üvegtéglás járófelülettel rendelkező, fehérre festett acélhíd, a Zubizuri, míg a másik a város egy ikonikus hídja, a közvetlenül a Guggenheim múzeum mellett magasodó, piros modern installációval rendelkező La Salve híd. Habár mi egyiken sem keltünk át, utóbbi a települést ölelő zöldellő vidék hangulatos túraútvonalaihoz vezet, míg előbbi a Casco Viejo nevű óvárosi részhez van közel. Itt szűk utcácskák színes házikóinak látványát élvezhetjük és hangulatos bárokban enyhíthetjük a szomjunkat, miközben az italok mellé olajbogyót vagy különféle tapasokat, kenyeret kínálnak. Az óváros szélén találjuk a Plaza Nueva neoklasszicista teret, ahol vasárnaponként bolhapiacot tartanak.

Tudtad? Bilbao Baszkföld legnépesebb települése, egyben az ország második legiparosodottabb városa Barcelona után. Sportegyesülete, az Athletic Bilbao pedig az egyik legpatinásabb spanyol labdarúgóklub, amely még sosem esett ki a Primera Divisiónból, a spanyol labdarúgó-bajnokság első osztályából.

Ha szerelmesei vagyunk a régi épületeknek és múzeumoknak, akkor a helyi Fine Arts Múzeumot, a folyóparton található Teatro Arriaga 19. századi színházat, valamint a 14. századi gótikus Santiago-székesegyházat is érdemes meglátogatnunk, ez utóbbi a Camino del Norte zarándokútvonal része. Mindezen kívül az Azkuna Zentroa, régi bor- és borszállító raktárból lett, 43 különféle stílusú oszlopon álló multikulturális központ is élvezetes programokkal, könyvtárral, mozival, sportlehetőségekkel és különböző kiállításokkal várja a látogatókat. A városban számos üzlet, bár és étterem található, romantikus sétákhoz pedig a település több pontja is remek lehetőséget nyújt, tegyünk egy kört akár a folyóparton, akár a hangulatos, belvárosi utcákban.