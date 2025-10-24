Kós Hubert előre szólt, csatlakozott Milák Kristófhoz

Kós Hubert világcsúccsal nyert 200 méteres hátúszásban a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásán.

Kós Hubert világcsúcsa, Torontóban villant a magyar sztár Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A 22 éves magyar úszó 1:45.12 perces eredménnyel diadalmaskodott, ezzel több mint fél másodperccel megjavította az ausztrál Mitchell Larkin tízéves, 1:45.63-as világrekordját.

Kós Hubert a legutóbbi vk-állomáson előre szólt, hogy ez lesz, azt nyilatkozta, most "meg lehet kóstolni" a világrekordot,

és sikerült neki. Habár a táv első felében nem feltétlenül lehetett erre számítani, száz méter után ugyanis nagyjából három tizeddel volt messzebb Larkin 2015-ös idejétől. A második százon aztán gyakorlatilag állva hagyta a világcsúcsot jelző képzeletbeli vonalat is, és óriási idővel győzött.

Kós Hubert csatlakozott Milák Kristófhoz

A szám világbajnoka, nagymedencés olimpiai bajnoka karrierje első felnőtt világcsúcsát jegyezte. Kós ezzel csatlakozott Milák Kristófhoz - Kós a második aktív magyar világcsúcstartó, mellette jelenleg Milák Kristóf 200 méter pillangós idejét jegyzik minden idők legjobbjaként.