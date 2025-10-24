BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kós Hubert előre szólt, csatlakozott Milák Kristófhoz

világkupa
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 19:20
úszásKós Hubert
Előre szólt, hogy ez lesz. Kós Hubert nemrégiben elmondta, hamarosan "megkóstolhatja" a világcsúcsot, és Torontóban sikerült neki. Ezzel csatlakozott Milák Kristófhoz.
HWK
Kós Hubert világcsúccsal nyert 200 méteres hátúszásban a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásán.

Kós Hubert világcsúccsal folytatta a világkupa-versenyeket
Kós Hubert világcsúcsa, Torontóban villant a magyar sztár Fotó: Tumbász Hédi / Bors

A 22 éves magyar úszó 1:45.12 perces eredménnyel diadalmaskodott, ezzel több mint fél másodperccel megjavította az ausztrál Mitchell Larkin tízéves, 1:45.63-as világrekordját.

 

Kós Hubert a legutóbbi vk-állomáson előre szólt, hogy ez lesz, azt nyilatkozta, most "meg lehet kóstolni" a világrekordot, 

és sikerült neki. Habár a táv első felében nem feltétlenül lehetett erre számítani, száz méter után ugyanis nagyjából három tizeddel volt messzebb Larkin 2015-ös idejétől. A második százon aztán gyakorlatilag állva hagyta a világcsúcsot jelző képzeletbeli vonalat is, és óriási idővel győzött.

Kós Hubert csatlakozott Milák Kristófhoz

A szám világbajnoka, nagymedencés olimpiai bajnoka karrierje első felnőtt világcsúcsát jegyezte. Kós ezzel csatlakozott Milák Kristófhoz - Kós a második aktív magyar világcsúcstartó, mellette jelenleg Milák Kristóf 200 méter pillangós idejét jegyzik minden idők legjobbjaként. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
