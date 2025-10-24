BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Salamon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Már elbírja a vízben a saját súlyát” - Kós Hubert magányosan edzett Budapesten

úszás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 09:00
Kós Hubertvilágkupa
Példátlanul eredményesen szeli a habokat Kós Hubert, aki az Egyesült Államokban zajló rövidpályás világkupa-sorozat első két állomásán hátúszásban verhetetlen volt.
(s)
A szerző cikkei

Kós Hubert az elmúlt hétvégén a vk-sorozat második amerikai állomásán is triplázott, azaz mindhárom hátúszó számot (50-100-200) megnyerte. Ez azt jelenti, hogy a magyar olimpiai bajnok a legjobb egyetemista kihívóival egyre könnyebben bánik el, ugyanakkor vegyes úszásban is mutogatja az oroszlánkörmeit. Magyarovits Zoltán, Kós korábbi újpesti edzője a Borsnak elmondta, véglegessé vált a 200 háton olimpiai, világ- és Európa-bajnokunk férfias izomzata. 

Kós Hubert remekel a világkupán
Kós Hubert remekel a világkupán Fotó: Tumbász Hédi / Bors

- Erről tréfásan azt is mondhatnám, hogy már elbírja a vízben a saját testsúlyát – nyilatkozta Magyarovits. - Az nem lep meg, hogy Hubert vegyes úszásban is bizonyít, tudniillik Újpesten annak idején, 200-on junior világrekordot állított fel, ami még ma is érvényes. 50, 100 és 200 háton egyaránt elképesztőt nyújt, a párizsi olimpián 100 háton aranyérmes olasz Thomas Ceccont is maga mögé utasította, ami mérföldkő a pályafutásában.

Kós Hubert a Duna Arénában edzett

Kós tehát ott folytatta a világkupán, ahol a szingapúri vb-n abbahagyta, azaz nyoma sincs rajta fáradtságnak.

A vb-t követő három hét éppen elég volt egy szusszanásnyi, feltöltődési szünethez. S hogy „vízéhsége” miként jelentkezett? Erre jellemzés gyanánt: ameddig vissza nem utazott az Egyesült Államokba, magányosan rótta a hosszokat a budapesti Duna Arénában

 – árulta el a tréner. 

@borsonline_aktualis

Kós Hubert focista álmokat dédelgetett Az olimpia bajnok úszó rengeteget focizott iskolaidőben. #bors #koshubert #úszás #olimpia

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu