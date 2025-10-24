„Már elbírja a vízben a saját súlyát” - Kós Hubert magányosan edzett Budapesten

Kós Hubert az elmúlt hétvégén a vk-sorozat második amerikai állomásán is triplázott, azaz mindhárom hátúszó számot (50-100-200) megnyerte. Ez azt jelenti, hogy a magyar olimpiai bajnok a legjobb egyetemista kihívóival egyre könnyebben bánik el, ugyanakkor vegyes úszásban is mutogatja az oroszlánkörmeit. Magyarovits Zoltán, Kós korábbi újpesti edzője a Borsnak elmondta, véglegessé vált a 200 háton olimpiai, világ- és Európa-bajnokunk férfias izomzata.

Kós Hubert remekel a világkupán Fotó: Tumbász Hédi / Bors

- Erről tréfásan azt is mondhatnám, hogy már elbírja a vízben a saját testsúlyát – nyilatkozta Magyarovits. - Az nem lep meg, hogy Hubert vegyes úszásban is bizonyít, tudniillik Újpesten annak idején, 200-on junior világrekordot állított fel, ami még ma is érvényes. 50, 100 és 200 háton egyaránt elképesztőt nyújt, a párizsi olimpián 100 háton aranyérmes olasz Thomas Ceccont is maga mögé utasította, ami mérföldkő a pályafutásában.

Kós Hubert a Duna Arénában edzett

Kós tehát ott folytatta a világkupán, ahol a szingapúri vb-n abbahagyta, azaz nyoma sincs rajta fáradtságnak.

A vb-t követő három hét éppen elég volt egy szusszanásnyi, feltöltődési szünethez. S hogy „vízéhsége” miként jelentkezett? Erre jellemzés gyanánt: ameddig vissza nem utazott az Egyesült Államokba, magányosan rótta a hosszokat a budapesti Duna Arénában

– árulta el a tréner.