Hosszú Katinka jó előre jelezte, ennyi gyereket szeretne

Már nem titok, érkezik a második kisbaba Hosszú Katinkáék családjába. A háromszoros olimpiai bajnok úszózseni fotóján kétéves kislánya, Kamília ad puszit anyja terhespocakjára.

Katinka 2022-ben még versenyzett, majd kislánya 2023 augusztusában született meg. Második férjét, Gelencsér Mátét 2019-ben ismerte meg, rá egy évre komoly terveikről nyilatkoztak a Hot magazinnak. Ekkor már a családalapítás és a gyermekek száma is szóba került.

Már pár randi után feltettem neki olyan a kérdéseket, amiktől a pasik falra másznak, például hogy hány gyereket szeretne. Azt hittem, hogy Máté elszalad, de rávágta, hogy négyet-ötöt. Jövőre! Azóta megbeszéltük, hogy legalább hármat szeretnénk, és ikreknek is nagyon-nagyon örülnénk. Bár egyelőre nem tudom elképzelni a terhességet. Az úszás abbahagyása után közvetlenül még biztosan nem szeretnék teherbe esni, mert akkor mikor ereszthetek le végre egy kicsit? Abban egyeztünk meg, hogy a visszavonulásom után még két-három évet várunk a babával.

- mondta akkor Katinka, aki 2022-ben fogadott örök hűséget férjének.

Hosszú Katinka szülés után döntött, vége

Hosszú Katinka Kamília születése után még visszatért a medencébe, de nem tudott kijutni a párizsi olimpiára. Idén januárban jelentette be, végleg befejezi pályafutását.