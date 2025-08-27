„Valami nagyon nincs rendben” – Hosszú Katinka ezt sem hagyta szó nélkül

Nem hagyta szó nélkül a bukaresti ifjúsági úszó-világbajnokságon történteket sem Hosszú Katinka. A háromszoros olimpiai bajnok legutóbb a szingapúri vizes világbajnokság miatt érezte úgy, hogy fel kell szólalnia. Mint ismert, a medencés számokban csak egy aranyérmet szerzett a magyar csapat. Most pedig a bukaresti torna tanulságairól és a felelősségről írt legújabb Facebook-bejegyzésében.

A magyar úszósport fiataljai mindent kiadtak magukból a bukaresti világbajnokságon, de az eredmények egyértelműen mutatják: valami nagyon nincs rendben a rendszerrel

- fogalmazott Katinka. Hozzátette, sokan most az érmek alacsony számát emelik ki, de őt sokkal inkább a döntős helyezések és az olimpiai pontok alakulása aggasztja.

Ifjúsági korban érmet mindig a legnagyobb tehetségek szereznek – és ők minden generációban felbukkannak. A valódi mutató viszont az, hogy hány fiatal tud döntőbe kerülni, mert ez mutatja meg, mennyire széles és stabil a merítési bázis

- írta a háromszoros olimpiai bajnok.

Kiemelte, a Junior Európa-bajnokságokon 2017–2018-ban még 33–35 döntős helyezése volt Magyarországnak, 2024-ben már csak 21, idén pedig mindössze 13. Az olimpiai pontok is ennek megfelelően zuhantak vissza: 150-ről és 139-ről 32-re.

Ez tendencia. A döntős helyezések száma egyértelműen csökkenő pályán van, és ez a legaggasztóbb jel. Mert nem az a kérdés, hogy lesznek-e kiemelkedő tehetségeink – mindig lesznek. A kérdés az, hogy mennyi fiatal jut el a döntőig, mennyi hoz pontot, mennyire széles a bázis, amelyből a jövő felnőtt válogatottja felépülhet. Ez annak a jele, hogy szükség van új szemléletre és innovatív megoldásokra

- fogalmazott Hosszú Katinka.

Hosszú Katinka innovatív mentőprogram kidolgozásán fog dolgozni

Meggyőződése, hogy a magyar úszás jövője még mindig megmenthető, ehhez azonban szerinte egy új szemléletre, friss innovációra és egy hosszú távon fenntartható stratégiára van szükség. Ezért szeptembertől egy átfogó, innovatív mentőprogram kidolgozásán fognak dolgozni az IRON Swimnél. Szándékuk, hogy a magyar úszósport újra méltó legyen a hagyományaihoz, és visszatérjen a világ élvonalába.

A szingapúri és bukaresti kudarc lehet egy végső figyelmeztetés – de egyben lehetőség is arra, hogy egy új korszak kezdődjön. Ez a program nem a múltról szól, nem ellenségeskedésről - hanem a jövőről – a fiatalokról, akik megérdemlik, hogy a legjobb támogatást, a legmodernebb módszereket és a legtisztább jövőképet kapják. Hiszem, hogy együtt meg tudjuk fordítani ezt a folyamatot, és új korszakot nyithatunk a magyar úszás történetében

- zárta bejegyzését az olmpiai bajnok.



