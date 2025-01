Hosszú Katinka szívszorító posztban búcsúzik: „Bejelentem a visszavonulásom”

Hosszú Katinka, hazánk egyik legeredményesebb úszónője bejelentette a visszavonulását. Egy hosszasabb posztban közölte a sokak számára meglepő hírt, amelyben rámutatott: 30 éven át a víz volt az otthona, egy szentély, ahol megnyugvást és erőt talált, amelyet már gyermekként is élvezett.

- Harminc éven át a víz volt az otthonom, egy szentély, ahol megnyugvást és erőt találtam. Attól a pillanattól kezdve, hogy gyermekként először raktam a lábam a medencébe, tudtam, hogy valami varázslatosat fedeztem fel. A víz hűvös ölelése olyan volt, mintha hazatértem volna, egy hely, ahol a gravitáció megszűnt létezni, és minden egyes kartempó közelebb vitt az álmaimhoz – írja bejegyzésében a sportoló.

Hosszú Katinka emellett bejegyzésében felidézte, vált kíváncsi gyerekből végül a valaha volt legeredményesebb női úszóvá.

- Minden egyes verseny, amelyet megnyertem, nemcsak a kemény munkám és elkötelezettségem bizonyítéka volt, hanem a rengeteg edzésórának, a meghozott áldozatoknak és a családom, edzőim meg nem ingó támogatásának a tükröződése is. Sose felejtem a verseny izgalmát — az adrenalinszintem, ahogy a rajtkövön álltam, a világ elhalványult, csak a szívverésem hangja és a verseny ígérete maradt – írja a sportoló.

Az úszó emellett kimelte: - Most, ahogy visszatekintek a karrieremre, óriási beteljesülést érzek. Az érmek és rekordok értékesek, de ami a legmélyebben megmaradt, az az úszás iránti örök szeretetem. Még azután is, hogy felakasztottam a versenydresszt, a víz továbbra is hívogat.

- A következő években remélem, hogy megoszthatom ezt a szenvedélyt másokkal—tanítva a fiatal úszóknak azt a varázslatot, amit a vízben találtam, és bátorítva őket, hogy kövessék az álmaikat. Számomra az úszás nemcsak egy sport; egy életen át tartó utazás, tele szeretettel, növekedéssel és a kiválóság hajszolásával. Ahogy belemerülök minden új napba, magammal viszem a tanult leckéket és a sport iránti örök hitet –zárta bejegyzését Hosszú.

