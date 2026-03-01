Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Ezekkel a lépésekkel óvjuk meg a tavaszi fagytól a fákat

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 14:30
koratavaszi fagyvédelemfa
A kora tavaszi, fagypont közeli hőmérsékletek nemcsak a friss hajtásokon és virágokon, de a faágakon és a törzsön is okozhat károkat. A gyümölcsfák fagy elleni védelme ezért kiemelkedően fontos, a Fanny magazin pedig ehhez gyűjtött tippeket.
  • Nemcsak az idei termés, de a fa egészsége is veszélyben lehet a tavaszi fagy miatt.
  • 14 jól bevált módszerrel előzhetjük meg a baj, amit a fagyás okozhat.

Nem árt tudni, hogy az évszakváltás idején jelentkező fagy azért veszélyes, mert a már rügyezésnek, akár virágzásnak indult részek kifejezetten érzékenyek a hidegre. A tavaszi fagy így károsíthatja a növényt, és terméskiesést is előidézhet. Az ismétlődő fagykár ráadásuk gyengíti a fákat, lassítja a növekedésüket, hosszú távon pedig még az egészségüket is veszélyeztetheti. Szerencsére mindez megelőzhető, ha a gyümölcsfák fagy elleni védelme megfelelően biztosítva van.

A fiatal hajtások érdekében rendkívül fontos a gyümölcsfák fagy elleni védelme
A gyümölcsfák fagy elleni védelme kulcsfontosságú. 
Fotó: sav_an_dreas /  Shutterstock 

A gyümölcsfák fagy elleni védelme 14 praktika segítségével

1. Megvédi a törzset a meszeléses trükk

Az egyik legrégebbi módszer a fák törzsének meszelése. A fehér szín visszaveri a napfényt, emiatt pedig a törzs lassabban melegszik fel, így a meszelés késleltetheti a nedvkeringés megindulását és a rügyfakadást, ez pedig akár 4-7 nap haladékot is jelenthet a virágoknak.
A meszeléshez használjunk mésztejet, vagyis 10 liter vízben keverjük el 2-3 kg oltott meszet. Ecsettel vagy meszelővel vigyük fel a törzsre, egészen a legalsó vázágakig. Ez a réteg megvédi a kérget a fagyrepedésektől is, melyet a nappali felmelegedés és az éjszakai hirtelen lehűlés miatti feszültség okoz.

2. Takarjuk be mulccsal

A vastag mulcsréteg, ami lehet szalma, fakéreg vagy avar, lassítja a talaj felmelegedését, így a gyökerek nyugalmi állapotban maradnak, vagyis nem küldenek túl korán jelet a fának a kihajtásra. A mulcs emellett abban is segít, hogy a téli nedvesség ne párologjon el a talajból.

3. A koronája se maradjon ki

Kisebb termetű fáknál vagy fiatal csemetéknél érdemes a lombot letakarni, erre használhatunk fátyolfóliát, nádszövetet vagy jutazsákot. Fontos, hogy vastag nejlont vagy takaróponyvát sose használjunk, mert még a gyenge téli napsütésben is „megfőhet” alatta a növény.

4. Jégpáncéllal beborítva

Ellentmondásosnak tűnhet, de bevált módszer a fák finom permettel belocsolása a fagyok alatt. A víz fagyáshője ugyanis megvédheti a bimbókat. A permettel kijuttatott víz ráfagy a virágokra, a jégpáncél alatt a hőmérséklet nem esik 0 Celsius-fok alá még akkor sem, ha kint ennél sokkal hidegebb van. Ehhez azonban speciális mikroszórófejes rendszer és folyamatos vízutánpótlás szükséges.

5. Óvatosan a füstöléssel

Nagyobb gyümölcsösökben bevett módszer füsttel védeni a fagykároktól a fákat: nedves szalma vagy nyesedék égetésével vastag füstfelhőt képeznek, ami takaróként gátolja a talaj hőleadását. Kiskertekben azonban ma már kevésbé javasolt, egyrészt zavarhatja a szomszédokat, másrészt rendkívül környezetszennyező.

6. Kímélés légkeveréssel

Profi ültetvényeken hatalmas ventilátorokkal keverik meg a levegőt, hogy a meleg, felső légrétegeket lehozzák a fák közé. Házi kertben egy nagyobb teljesítményű kültéri ventilátorral megpróbálhatjuk a módszert egy-egy féltett fánál, de fontos, hogy ez csak akkor működik, ha van melegebb légréteg a közelben.

7. Lángok a kiskertekben

A kertészetekben kaphatók speciális fagyvédelmi paraffingyertyák, melyek órákon át egyenletes hőt sugároznak. Ha letesszük őket egy-egy fa alá, akár 1-2 fokkal is megemelhetik a hőmérsékletet. Drága megoldás, de ha van például egy szeretett, értékes barackfánk, akkor megpróbálhatjuk megmenteni vele. A leghidegebb órákban, hajnali 3 és 6 között a leghatékonyabb ez a megoldás.

8. Pár nap alatt derül ki

Ha elvonultak a fagyok, várjunk pár napot a károk felmérésével. Sokszor a bimbók kívülről épnek látszanak, de belül már barnák, emiatt érdemes várni két-három napot.

9. Ezekre a jelekre figyeljünk

A fagyott bimbókat legegyszerűbben úgy tudjuk ellenőrizni, hogy éles késsel kettévágjuk őket: ha a közepük barna vagy fekete, a virág elpusztult. A hajtásoknál lankadás, a leveleken barnuló, vizenyős foltok árulkodnak a bajról. A törzsön repedések formájában mutatkozik meg a fagykár.

10. Gondoskodjunk megfelelően

Várjunk a metszéssel amíg a hajtásnövekedés megindul, hogy pontosan lássuk, melyik részek maradtak életben. Ilyenkor kerüljük a nitrogéntúlsúlyos műtrágyázást, mert a túl gyors növekedés gyengítheti a fa stressztűrő képességét.

11. Gondolkodjunk előre

Amennyiben fagyzugos helyen élünk, új facsemete vásárlása előtt keressünk a kertészetben kimondottan késői virágzású fajtákat. Egy ilyen sárgabarack vagy meggy sokszor pont annyival később virágzik, hogy „lemaradjon” a kora tavaszi fagyokról.

12. Ültessük védett helyre

Nem árt ismerni a kertünk mikroklímáját sem: a völgyek alján megül a nehéz, hideg levegő, így itt akár 3-4 fokkal is hidegebb lehet. A kényesebb fákat ültessük a ház szélvédett, déli oldalához közeli részekre, ahol az épület fala is sugározza a hőt.

13. Az alany is számít

A fagykárok szempontjából nemcsak a gyümölcsfa nemes része fontos, hanem az alany is, amire oltották: egyes alanyok mélyebb nyugalmi állapotot és jobb hidegtűrést biztosítanak a fának. Érdemes szakértővel konzultálni, mielőtt új gyümölcsfákat vásárolnánk a kertbe.

14. Késleltessük a metszést

A metszésnek stimuláló hatása lehet a fára, ha túl korán végezzük, korai rügypattanásra ösztönözhetjük. Az őszibarack, kajszibarack és szilva esetében érdemes megvárni a piros bimbós állapotot a metszéssel.

Gondoltad volna, hogy a levendula metszése is ez időtájt esedékes? Nem árt azonban ismerni ennek a folyamatnak a szabályait, ugyanis a korai metszés akár veszélyes is lehet. Jó tudni ezen kívül, hogy melyek azok a zöldségek és gyümölcsök, amiket márciusban érdemes elvetni
Tudj meg még többet a tavaszi fagyok témaköréről egy kertésztől! Nézd meg ezt a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek a kertészkedéssel kapcsolatban:

 

