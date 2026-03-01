Ezekkel a lépésekkel óvjuk meg a tavaszi fagytól a fákat

Nemcsak az idei termés, de a fa egészsége is veszélyben lehet a tavaszi fagy miatt.

14 jól bevált módszerrel előzhetjük meg a baj, amit a fagyás okozhat.

Nem árt tudni, hogy az évszakváltás idején jelentkező fagy azért veszélyes, mert a már rügyezésnek, akár virágzásnak indult részek kifejezetten érzékenyek a hidegre. A tavaszi fagy így károsíthatja a növényt, és terméskiesést is előidézhet. Az ismétlődő fagykár ráadásuk gyengíti a fákat, lassítja a növekedésüket, hosszú távon pedig még az egészségüket is veszélyeztetheti. Szerencsére mindez megelőzhető, ha a gyümölcsfák fagy elleni védelme megfelelően biztosítva van.

A gyümölcsfák fagy elleni védelme kulcsfontosságú.

Fotó: sav_an_dreas / Shutterstock

A gyümölcsfák fagy elleni védelme 14 praktika segítségével

1. Megvédi a törzset a meszeléses trükk

Az egyik legrégebbi módszer a fák törzsének meszelése. A fehér szín visszaveri a napfényt, emiatt pedig a törzs lassabban melegszik fel, így a meszelés késleltetheti a nedvkeringés megindulását és a rügyfakadást, ez pedig akár 4-7 nap haladékot is jelenthet a virágoknak.

A meszeléshez használjunk mésztejet, vagyis 10 liter vízben keverjük el 2-3 kg oltott meszet. Ecsettel vagy meszelővel vigyük fel a törzsre, egészen a legalsó vázágakig. Ez a réteg megvédi a kérget a fagyrepedésektől is, melyet a nappali felmelegedés és az éjszakai hirtelen lehűlés miatti feszültség okoz.

2. Takarjuk be mulccsal

A vastag mulcsréteg, ami lehet szalma, fakéreg vagy avar, lassítja a talaj felmelegedését, így a gyökerek nyugalmi állapotban maradnak, vagyis nem küldenek túl korán jelet a fának a kihajtásra. A mulcs emellett abban is segít, hogy a téli nedvesség ne párologjon el a talajból.

3. A koronája se maradjon ki

Kisebb termetű fáknál vagy fiatal csemetéknél érdemes a lombot letakarni, erre használhatunk fátyolfóliát, nádszövetet vagy jutazsákot. Fontos, hogy vastag nejlont vagy takaróponyvát sose használjunk, mert még a gyenge téli napsütésben is „megfőhet” alatta a növény.

4. Jégpáncéllal beborítva

Ellentmondásosnak tűnhet, de bevált módszer a fák finom permettel belocsolása a fagyok alatt. A víz fagyáshője ugyanis megvédheti a bimbókat. A permettel kijuttatott víz ráfagy a virágokra, a jégpáncél alatt a hőmérséklet nem esik 0 Celsius-fok alá még akkor sem, ha kint ennél sokkal hidegebb van. Ehhez azonban speciális mikroszórófejes rendszer és folyamatos vízutánpótlás szükséges.