Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Alfréd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Így gondozd a hóvirágot a kertben

Így gondozd a hóvirágot a kertben

kertészet
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 14:45
tipphóvirág
Most virágzik a tavasz hírnöke, amiből csokrot szedni már nem szabad, hiszen védett. Ha azonban olyan szerencsések vagyunk, hogy a mi kertünkben is nyílik hóvirág, akkor a megfelelő gondoskodással sokáig gyönyörű maradhat.
Bors
A szerző cikkei

Kevés bájosabb virág létezik a tavasz hírnökeként vadon nyíló hóvirágnál. Habár védettsége miatt a növényt tilos leszedni, akik vannak olyan szerencsések, hogy a kertjükben is nyílik, a megfelelő gondozással sokáig gyönyörködhetnek benne. Alább kilenc tippet is adunk arra, hogyan járj el, hogy a virág sokáig örömöt csempésszen a napjaidba.

Hóvirág gondozása kertben
A hóvirág sokak kertjében virágzik, megfelelő gondozással pedig sokáig életben tartható
Fotó: 123RF

Hóvirág gondozása okosan: így óvd a növényt, hogy sokáig szép maradjon

1. A hóvirág szedés büntetést von maga után

A természetben, és gyakran az udvarokban is a kikeleti hóvirággal találkozhatunk, mely védett, eszmei értéke tövenként 10 ezer forint. Habár ezekből nem szabad szedni, vagy a hagymáikat felszedni, kertészetekben kapható pompás hóvirág fajta, mely erőteljesebb felépítésű a vadon növő társainál. Ha csak gyönyörködni szeretnél, vagy néhány fotót készíteni, akkor számos arboréumban találhatsz hóvirágot a tél végén.

2. A hóvirág hagyma ültetését ősszel kell megejteni

Ha szeretnénk jövőre hóvirágot a kertünkbe, akkor szeptembertől október végéig ültethetjük el a hagymákat. Keressünk nekik lombhullató fák vagy cserjék alatt helyet, hiszen tavasszal sok napfényt, nyáron inkább árnyékos helyet igényelnek.

3. Csínján bánj a vízzel

Kertbarátként megszokhattuk, hogy virágzáskor a legtöbb növénynek bőséges locsolásra és tápanyag-utánpótlásra van szüksége, de a hóvirágra ez nem igaz: a hagymák nagyon érzékenyek a túlöntözésre, ezért csak akkor adjunk nekik vizet, ha szárazság van, és akkor is csak mérsékelten öntözzük. Tápoldatozni pedig egyáltalán nem kell őket.

4. Nem kell visszavágni

Sok hagymás növényt az elvirágzás után vissza kell vágni, a hóvirágnak azonban azzal teszünk jót, ha hagyjuk a leveleket elszáradni. Ilyenkor ugyanis a tápanyag visszahúzódik a hagymákba, így több energiája marad a növénynek a jövő évi virágzásra.

5. Időnként ültesd szét a hóvirágokat

Nagyon gyorsan szaporodik a kertben is, ezért miután megsárgultak a levelek, három évente érdemes a töveket szétválasztani. Óvatosan szedjük fel a hagymákat, és válasszuk le a fiókhagymákat, majd ültessük szét mindet, egymástól 10-15 centis távolságra.

6. Védelemre van szüksége

Ahol hóvirág van, ott ne gereblyézzük el a leveleket, hiszen ezek télen védik a fagysérüléstől a hagymákat, és a lebomlásukkal tápanyagot is juttatnak a talajba.

7. Ne mulcsozd bármivel

Amennyiben ősszel elgereblyéztük a leveleket, takarjuk be avarral vagy szalmával a töveket. Fontos, hogy fenyőkérget nem szabad használni, mert savanyítja a talajt, amit ez a virág nem kedvel.

8. A hóvirág könnyen szaporítható

Fiókhagymákkal a legegyszerűbb újabb töveket ültetni a kertbe, így rengeteg hóvirágunk lehet jövőre. A virágok elnyílása után a beérett magokkal is kísérletezhetünk, de az így ültetett növények csak 2-3 év múlva hoznak virágot.

9. Gondolj a jövőre is

Nyáron ugyan láthatatlan, de ilyenkor is vigyázni kell majd rá, hiszen a tűző nap, a csontszáraz föld károsíthatja a hagymákat. Védjük talajtakaró növényekkel, ültessünk a közelébe például árnyékliliomot. Ha pedig még nincs hóvirágunk a kertben, ősszel szerezzük be az új hagymákat, így jövő februárra már nálunk is jelzik a tavaszt.

(Fanny magazin)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu