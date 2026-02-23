Így gondozd a hóvirágot a kertben

Kevés bájosabb virág létezik a tavasz hírnökeként vadon nyíló hóvirágnál. Habár védettsége miatt a növényt tilos leszedni, akik vannak olyan szerencsések, hogy a kertjükben is nyílik, a megfelelő gondozással sokáig gyönyörködhetnek benne. Alább kilenc tippet is adunk arra, hogyan járj el, hogy a virág sokáig örömöt csempésszen a napjaidba.
A természetben, és gyakran az udvarokban is a kikeleti hóvirággal találkozhatunk, mely védett, eszmei értéke tövenként 10 ezer forint. Habár ezekből nem szabad szedni, vagy a hagymáikat felszedni, kertészetekben kapható pompás hóvirág fajta, mely erőteljesebb felépítésű a vadon növő társainál. Ha csak gyönyörködni szeretnél, vagy néhány fotót készíteni, akkor számos arboréumban találhatsz hóvirágot a tél végén.
Ha szeretnénk jövőre hóvirágot a kertünkbe, akkor szeptembertől október végéig ültethetjük el a hagymákat. Keressünk nekik lombhullató fák vagy cserjék alatt helyet, hiszen tavasszal sok napfényt, nyáron inkább árnyékos helyet igényelnek.
Kertbarátként megszokhattuk, hogy virágzáskor a legtöbb növénynek bőséges locsolásra és tápanyag-utánpótlásra van szüksége, de a hóvirágra ez nem igaz: a hagymák nagyon érzékenyek a túlöntözésre, ezért csak akkor adjunk nekik vizet, ha szárazság van, és akkor is csak mérsékelten öntözzük. Tápoldatozni pedig egyáltalán nem kell őket.
Sok hagymás növényt az elvirágzás után vissza kell vágni, a hóvirágnak azonban azzal teszünk jót, ha hagyjuk a leveleket elszáradni. Ilyenkor ugyanis a tápanyag visszahúzódik a hagymákba, így több energiája marad a növénynek a jövő évi virágzásra.
Nagyon gyorsan szaporodik a kertben is, ezért miután megsárgultak a levelek, három évente érdemes a töveket szétválasztani. Óvatosan szedjük fel a hagymákat, és válasszuk le a fiókhagymákat, majd ültessük szét mindet, egymástól 10-15 centis távolságra.
Ahol hóvirág van, ott ne gereblyézzük el a leveleket, hiszen ezek télen védik a fagysérüléstől a hagymákat, és a lebomlásukkal tápanyagot is juttatnak a talajba.
Amennyiben ősszel elgereblyéztük a leveleket, takarjuk be avarral vagy szalmával a töveket. Fontos, hogy fenyőkérget nem szabad használni, mert savanyítja a talajt, amit ez a virág nem kedvel.
Fiókhagymákkal a legegyszerűbb újabb töveket ültetni a kertbe, így rengeteg hóvirágunk lehet jövőre. A virágok elnyílása után a beérett magokkal is kísérletezhetünk, de az így ültetett növények csak 2-3 év múlva hoznak virágot.
Nyáron ugyan láthatatlan, de ilyenkor is vigyázni kell majd rá, hiszen a tűző nap, a csontszáraz föld károsíthatja a hagymákat. Védjük talajtakaró növényekkel, ültessünk a közelébe például árnyékliliomot. Ha pedig még nincs hóvirágunk a kertben, ősszel szerezzük be az új hagymákat, így jövő februárra már nálunk is jelzik a tavaszt.
