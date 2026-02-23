Így gondozd a hóvirágot a kertben

Kevés bájosabb virág létezik a tavasz hírnökeként vadon nyíló hóvirágnál. Habár védettsége miatt a növényt tilos leszedni, akik vannak olyan szerencsések, hogy a kertjükben is nyílik, a megfelelő gondozással sokáig gyönyörködhetnek benne. Alább kilenc tippet is adunk arra, hogyan járj el, hogy a virág sokáig örömöt csempésszen a napjaidba.

A hóvirág sokak kertjében virágzik, megfelelő gondozással pedig sokáig életben tartható

Fotó: 123RF

Hóvirág gondozása okosan: így óvd a növényt, hogy sokáig szép maradjon

1. A hóvirág szedés büntetést von maga után

A természetben, és gyakran az udvarokban is a kikeleti hóvirággal találkozhatunk, mely védett, eszmei értéke tövenként 10 ezer forint. Habár ezekből nem szabad szedni, vagy a hagymáikat felszedni, kertészetekben kapható pompás hóvirág fajta, mely erőteljesebb felépítésű a vadon növő társainál. Ha csak gyönyörködni szeretnél, vagy néhány fotót készíteni, akkor számos arboréumban találhatsz hóvirágot a tél végén.

2. A hóvirág hagyma ültetését ősszel kell megejteni

Ha szeretnénk jövőre hóvirágot a kertünkbe, akkor szeptembertől október végéig ültethetjük el a hagymákat. Keressünk nekik lombhullató fák vagy cserjék alatt helyet, hiszen tavasszal sok napfényt, nyáron inkább árnyékos helyet igényelnek.

3. Csínján bánj a vízzel

Kertbarátként megszokhattuk, hogy virágzáskor a legtöbb növénynek bőséges locsolásra és tápanyag-utánpótlásra van szüksége, de a hóvirágra ez nem igaz: a hagymák nagyon érzékenyek a túlöntözésre, ezért csak akkor adjunk nekik vizet, ha szárazság van, és akkor is csak mérsékelten öntözzük. Tápoldatozni pedig egyáltalán nem kell őket.

4. Nem kell visszavágni

Sok hagymás növényt az elvirágzás után vissza kell vágni, a hóvirágnak azonban azzal teszünk jót, ha hagyjuk a leveleket elszáradni. Ilyenkor ugyanis a tápanyag visszahúzódik a hagymákba, így több energiája marad a növénynek a jövő évi virágzásra.

5. Időnként ültesd szét a hóvirágokat

Nagyon gyorsan szaporodik a kertben is, ezért miután megsárgultak a levelek, három évente érdemes a töveket szétválasztani. Óvatosan szedjük fel a hagymákat, és válasszuk le a fiókhagymákat, majd ültessük szét mindet, egymástól 10-15 centis távolságra.