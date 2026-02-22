Magas lett a gázszámla? Mutatunk pár egyszerű trükköt, amivel csökkentheted a rezsit, anélkül, hogy lehűlne a lakás

A legtöbb családnál általában a magas gázszámla költségek jelentik a legnagyobb anyagi kiadást. A hideg téli időszakban sokszor a termosztáthoz nyúlunk, és gyorsan lejjebb tekerjük a hőfokot, ám ezzel csupán a komfortérzetünk romlik. Léteznek azonban olyan egyszerű, mégis hatékony megoldások, amelyekkel csökkenthetjük a gázfogyasztásunkat anélkül, hogy a lakás hőmérséklete drasztikusan visszaesne. A Fanny magazin ezúttal összeszedett néhány olyan megoldást, amelyek segítségével akár a felére is csökkenthetjük a fűtésszámlánkat, és közben az otthonunk sem válik jégveremmé.

Magas gázszámla? A rezsicsökkentés nemcsak a pénztárcánknak, hanem a környezetnek is jót tesz.

Fotó: Brian A Jackson / Shutterstock

Miért lett magas a gázszámla - gyakran felvetődő kérdés ez

Egyszerű trükkök és hasznos tanácsok a gázszámla csökkentésére.

Meglepő, de lehetséges: melegebb lakás alacsonyabb költséggel.

Tudatos fűtési beállításokkal sokat spórolhatunk a rezsin.

Tippek és trükkök a magas gázszámla csökkentésére:

1. Erre is jók a függönyök

Nappalra húzzuk el a sötétítő függönyöket, hogy a napfény fel tudja melegíteni a szobát, éjszakára pedig húzzuk be. Egy vastagabb függöny így hőszigetelő réteget képez az üveg és a szoba között, ezzel megakadályozza a lehűlést. Nem csak akkor érdemes behúzni, ha már lefekvéshez készülődünk, hanem azonnal, amint lement a nap. Ezzel rengeteget spórolhatunk a fűtési költségeken.

2. Gyorsan szellőztessünk

Télen is szükség van a friss levegőre a lakásban, de ahelyett, hogy bukóra nyitnánk az ablakokat hosszabb időre, inkább tárjuk ki őket! A rövid idejű, 5-10 perces intenzív kereszthuzat sokkal hatékonyabb, hiszen így a friss levegő gyorsan beáramlik, a bútorok és a falak pedig nem veszítik el a tárolt hőt. A bukóra nyitott ablaknál rengeteg energiát veszítünk el, ilyenkor nem cserélődik hatékonyan a szoba levegője, viszont a falak lehűlnek.

3. Hőtükör a radiátor mögé

Szigeteletlen házakban a radiátorok hője a falon keresztül a szabadba távozhat. Ezt megelőzendő érdemes egy egyszerű, barkácsboltokban is kapató hőtükörfóliát helyezni a radiátorok mögé; így a hő nem a falat melegíti, hanem visszaverődik a szoba belseje felé. Egy ilyen fólia nem drága, szerszámok nélkül, minimális kézügyességgel is fel lehet tenni a falra, és gyorsan, érezhetően javítja a hőérzetet.