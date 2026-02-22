HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Magas lett a gázszámla? Mutatunk pár egyszerű trükköt, amivel csökkentheted a rezsit, anélkül, hogy lehűlne a lakás

2026. február 22.
Mindenki igyekszik spórolni a fűtésen, de nem mindegy, milyen áron! Lehet úgy is alacsonyabbra tekerni a termosztátot, hogy közben mégsem fagyunk meg odabent. Cikkünkben most bemutatjuk, milyen apró, de hatékony lépésekkel faraghatunk a magas gázszámla összegéből!
A legtöbb családnál általában a magas gázszámla költségek jelentik a legnagyobb anyagi kiadást. A hideg téli időszakban sokszor a termosztáthoz nyúlunk, és gyorsan lejjebb tekerjük a hőfokot, ám ezzel csupán a komfortérzetünk romlik. Léteznek azonban olyan egyszerű, mégis hatékony megoldások, amelyekkel csökkenthetjük a gázfogyasztásunkat anélkül, hogy a lakás hőmérséklete drasztikusan visszaesne. A Fanny magazin ezúttal összeszedett néhány olyan megoldást, amelyek segítségével akár a felére is csökkenthetjük a fűtésszámlánkat, és közben az otthonunk sem válik jégveremmé.

A magas gázszámla miatt alacsonyabbra állítjuk a radiátor hőfokát
Magas gázszámla? A rezsicsökkentés nemcsak a pénztárcánknak, hanem a környezetnek is jót tesz.
Fotó: Brian A Jackson /  Shutterstock 

Miért lett magas a gázszámla - gyakran felvetődő kérdés ez

  • Egyszerű trükkök és hasznos tanácsok a gázszámla csökkentésére.
  • Meglepő, de lehetséges: melegebb lakás alacsonyabb költséggel.
  • Tudatos fűtési beállításokkal sokat spórolhatunk a rezsin.

Tippek és trükkök a magas gázszámla csökkentésére:

1. Erre is jók a függönyök

Nappalra húzzuk el a sötétítő függönyöket, hogy a napfény fel tudja melegíteni a szobát, éjszakára pedig húzzuk be. Egy vastagabb függöny így hőszigetelő réteget képez az üveg és a szoba között, ezzel megakadályozza a lehűlést. Nem csak akkor érdemes behúzni, ha már lefekvéshez készülődünk, hanem azonnal, amint lement a nap. Ezzel rengeteget spórolhatunk a fűtési költségeken.

2. Gyorsan szellőztessünk

Télen is szükség van a friss levegőre a lakásban, de ahelyett, hogy bukóra nyitnánk az ablakokat hosszabb időre, inkább tárjuk ki őket! A rövid idejű, 5-10 perces intenzív kereszthuzat sokkal hatékonyabb, hiszen így a friss levegő gyorsan beáramlik, a bútorok és a falak pedig nem veszítik el a tárolt hőt. A bukóra nyitott ablaknál rengeteg energiát veszítünk el, ilyenkor nem cserélődik hatékonyan a szoba levegője, viszont a falak lehűlnek.

3. Hőtükör a radiátor mögé

Szigeteletlen házakban a radiátorok hője a falon keresztül a szabadba távozhat. Ezt megelőzendő érdemes egy egyszerű, barkácsboltokban is kapató hőtükörfóliát helyezni a radiátorok mögé; így a hő nem a falat melegíti, hanem visszaverődik a szoba belseje felé. Egy ilyen fólia nem drága, szerszámok nélkül, minimális kézügyességgel is fel lehet tenni a falra, és gyorsan, érezhetően javítja a hőérzetet.

4. Hagyjuk szabadon a radiátort

Sokszor észre se vesszük, hogy azért van hideg a szobában, mert például egy fotel vagy egy kanapé van a fűtőtest előtt, de a vastag sötétítőfüggönyök is elzárhatják a levegő útját, ha a radiátor elé lógnak. Ilyenkor a meleg levegő nem tud szabadon áramlani a lakásban. Ügyeljünk arra, hogy a fűtőtest körül legyen legalább 15-20 centi szabad hely, a függönyöket pedig vágassuk le olyan méretűre, hogy ne lógjanak a fűtőtestre, vagy tegyük az aljukat az ablakpárkányra.

5. Segít a párásítás

Fűtési szezonban a lakások levegője extrém száraz tud lenni, és ez nemcsak a légutaknak kellemetlen, de az alacsony páratartalmú levegőt hidegebbnek is érezzük. Érdemes a szoba páratartalmát 40-60% között tartani például párologtatóval, szobanövényekkel. Így ugyanazt a hőmérsékletet 1-2 fokkal melegebbnek fogjuk érezni.

6. Keressük a rést a pajzson

Gyakran azért érezzük hidegnek a lakást, mert a nyílászáróknál húz be a hideg. Ellenőrizzük az ablakokat, ajtókat egy gyufa vagy füstölő segítségével, hol áramlik be a hideg levegő, és szigeteljünk: tegyünk a résekbe öntapadós szigetelő csíkot, a párkányra pedig huzatfogó párnákat. Emellett érdemes arra is figyelni, hogy télen nem akkor ideális a benti hőmérséklet, ha pólóban tudunk lenni a lakásban; egy vastagabb gyapjúpulóver vagy egy vastag mamusz akár három fokkal is javíthatja a hőérzetet.

Megjelent a rezsistopról szóló rendelet

A januári rendkívüli hideg miatt életbe lépett kormányrendelet értelmében a lakosság 30%-os kedvezményt kap a januárban elfogyasztott gáz- villany- és távhő után; ezzel a megemelkedett fűtési költségeket kívánják kompenzálni.

Ki jogosult rezsistopra?

A kedvezmény minden olyan lakossági fogyasztónak jár, akinek az éves elszámolása során a tényleges fogyasztása alacsonyabb volt a becsültnél.

Hogyan kapjuk meg?

Elsősorban a szolgáltatók a számlán írják jóvá a visszatérítést, vagyis a következő havi számlák összegéből vonják le a különbözetet. Aki átalánydíjas, ők az éves elszámoló számlában kapják majd meg a kedvezményt.

A diktálósok hamarabb jutnak hozzá

A havonta számlázott ügyfelek esetében már a januári fogyasztást számlázó számlán megjelenik a 30% kedvezmény, de ha a támogatás meghaladja a számla értékét, a különbözetet a következő hónapok számláiból vonják le.

Gázfogyasztóknak automatikusan jár

Aki gázzal fűt, fogyasztási helyenként kaphatja meg a kedvezményt, vagyis ha több gázmérő van az ingatlanban, akkor mindegyik után kaphat támogatást.

Hideg ellenére kedvezményes ár

Azok a fogyasztók, akik a tavalyi évben nem lépték át a kedvezményes tarifájú határt, vagyis az évi 1729 köbméteres fogyasztást, januárra akkor sem fizetnek piaci árat, ha a szokatlan hideg miatt többet fogyasztottak.

Áramfogyasztás esetén nyilatkozni kell

A villamosenergia-fogyasztók számára nem jár automatikusan a kedvezmény, őket a szolgáltatók legkésőbb február 15-ig értesítik a részletekről. A fogyasztóknak ezután április 30-ig kell nyilatkozniuk, hogy igénybe kívánják-e venni a jóváírást.

Egyszeri jóváírás

Aki előre fizetős mérővel rendelkezik, egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kap. Ezt a szolgáltatók március végéig írják jóvá az érintettek számláján.

Az alapdíj marad

Távhőszolgáltatás esetén a fogyasztók február 20-ig kapnak értesítést a szolgáltatójuktól. Náluk a 30%-os csökkentés kizárólag a távhődíjra vonatkozik, az alapdíjat nem érinti a kedvezmény. A házközpontfűtéses társasházakra is kiterjed a kedvezmény, itt a kedvezmény szétosztását nem az egyetemes szolgáltató, hanem a társasház kezelője végzi el a lakások között.

Alternatív fűtést használóknak: szociális tűzifa támogatás 

Amennyiben valaki szénnel, fával vagy palackos gázzal fűt, nem tud élni a jóváírással a számlán, de a fűtéstámogatásban több intézkedést is hozott a kormány: a rászorulók számára a szociális tűzifa-program keretében nyújtanak segítséget.

Ha kíváncsi vagy, hogy mivel tudnád még csökkenteni a magas gázszámlát, feltétlenül nézd meg az alábbi videót:

