Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb kávé őrület terjed, megszólalt a szakértő a hatásairól

trend
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 14:30
kávé őrületkávéíz
A szakértő arra figyelmeztet, hogy nem érdemes követni a legújabb trendet a kávéfogyasztóknak. Ilyen élettani hatása van a kávézásnak.
K. C.
A szerző cikkei

Egy újabb veszélyes trend kezdett el terjedni, mégpedig, hogy azt javasolják az embereknek sózzák meg a kávéjukat. A trend szerint a sózott kávé édesebb, és ez egy jó módja lehet annak, ha csökkenteni akarod a cukorbeviteled. A szakértő most azonban leleplezte ezzel kapcsolatban az igazságot. 

Megszólalt a legújabb kávé őrületről egy szakértő
Megszólalt a legújabb kávé őrületről egy szakértő / Fotó: Rawpixel.com

Orvos beszélt a kávé ízesítésekről

Dr. Eleanor Bryant pszichológus elmondta: „A só fokozza az ízeket, különösen azáltal, hogy mérsékeli a koffein keserű jegyeinek érzékelését, ami néha édesebb ízt eredményezhet.”

„Bár egyes britek úgy gondolják, hogy a só hozzáadása hasznos, mert csökkenti az édesítő és cukorbevitelt. Még sincs bizonyíték arra, hogy a só hozzáadása a kávéhoz jót tesz az egészségre. Valójában ilyen módon rendkívül megemelkedik a sóbevitel, ami káros lehet. Különösen azoknak, akik naponta több pohárral isznak.”

Dr. Bryant, a Bradford Egyetem munkatársa szerint az emberek kávéfogyasztása a genetikából fakad. 

„Befolyásolhatják a domináns és recesszív gének a kávéfogyasztást, amelyek az ízérzékelésben működnek közre. Vagy szereted a keserű ízeket, vagy nem. Sokan megtanulják szeretni a keserű ízeket, de akik ízesítik a kávéjukat lényegében egy ízlökést adnak, hogy élvezetesebb legyen az.”

A Philips kávégépgyártó cég csak annyit fűzött hozzá a szakértő szavaihoz a The Sun megkeresésére, hogy a kávérajongók végletekig képesek módosítani a kávéfogyasztást a legújabb őrületekkel. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu