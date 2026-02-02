Váltsd valóra gyermeked legszebb álmát – Zseniális farsangi jelmezek fillérekből, az utolsó pillanatra

A farsangi jelmeznek nem a tökéletességről, hanem az örömről, az együtt töltött időről kell szólnia. Ezért, ha te is időhiánnyal küzdesz, lesd meg az alábbi, egyszerűen elkészíthető maskarákat, és lepd meg velük a gyermekedet. Hidd el, bármelyiket választod, odáig lesz érte!

Fotó: EllenMoran

Nem minden szülőnek van ideje, kedve vagy energiája napokig készülni a farsangra. Míg a gyerekek számára ez az időszak felér egy varázslattal, addig a szülőknek valódi kihívás. A jó hír azonban az, hogy egy emlékezetes jelmezhez nem feltétlenül lesz szükséged varrógépre, vagy kell hosszú órákat a boltban töltened. Ezekhez ugyanis elég néhány otthon fellelhető ruhadarab és tárgy, amelyekből pikk-pakk összedobhatsz egy maskarát, aminek még a gyereked is önfeledten örül majd.

Rendőr jelmez

A rendőr jelmezhez szükséged lesz fehér filc betűkre, egy sötétkék pólóra, egy farmerre, egy sötétkék kalapra, bilincsre és egy kutya plüssállatra.

A jelmez elkészítéséhez nem kell mást tenned, mint a fehér filc betűket felragasztanod (RENDŐRSÉG) a póló hátára, és igazából kész is vagy.

Tündér, fogtündér jelmez

Minden kislány legalább az egyik farsangon tündér vagy hercegnő szeretne lenni. Te pedig könnyedén megadhatod a gyermekednek ezt az örömöt körülbelül 10 perc leforgása alatt. A kosztümhöz szükséged lesz egy trikóra, egy tüllszoknyára, egy pálcára, tündérszárnyakra, egy fényes vagy csillogós leggingsre, koronára, illetve ragasztóra és fehér papírra, ha a kicsi fogtündér szeretne lenni.

A jelmez elkészítéséhez vágj ki egy fehér fogat, rögzítsd rá a pólóra, majd add fel az összes ruhadarabot és kiegészítőt a kislányodra. Amennyiben csak sima tündér szeretne lenni, még a vágással sem kell bajlódnod.

Mickey egér jelmez

Sok kicsi kedvenc mesehőse Mickey egér, a jó hír pedig az, hogy egy ilyen jelmezt is könnyedén összedobhatsz. Ehhez szükséged lesz fekete és fehér filc anyagra, egy merev fekete filcre, egy fejpántra, egy fekete hosszú ujjú pólóra, egy piros rövidnadrágra, egy fekete harisnyára vagy leggingsre, régi cipőre, sárga festékre, illetve fehér kesztyűkre.