A tél komoly károkat okozhat benne – Így védd meg a telefonodat a legnagyobb fagyokban

Hiszed vagy sem, de a telefon védelme elengedhetetlen ebben az időben, tekintve, hogy az elmúlt napokban a tél megmutatta a valódi arcát. A hideg ugyanis nagy károkat tehet az elektronikus eszközeidben, ha nem vigyázol rájuk. Ezért az alábbiakban összeszedtünk pár hasznos tippet, melyek segítségével megóvhatod a tableted és a telefonodat, így elkerülheted a felesleges kiadásokat.

A telefon védelme ebben a hidegben kulcsfontosságú!

Fotó: Shutterstock

Lehetőség szerint ne vedd elő út közben.

Védd a telefonod hőszigetelt tokkal.

Semmiképp se hagyd bent az autóban.

Miért fontos a hidegben a telefon védelme? Ezért vigyázz télen az elektronikus eszközeidre

Bizonyos okostelefonok adatai között feltüntetik azt az optimális hőmérsékleti tartományt, amelyet a kütyüd kibír. Ilyenkor azonban figyelni kell arra, hogy ez a zóna kikapcsolt állapotban sokkal tágabb. De mi történik akkor, ha túl nagy hidegnek teszed ki a digitális eszközödet? Ugye te is utálod, amikor a mobilod gyorsan lemerül? Nos, a fagyos időjárás rontja a telefon teljesítményét, ami miatt hamar lemerülhet, sőt akár maradandó károsodást is okozhat az alkatrészekben.

Hogyan lehet melegen tartani a telefont télen?

Jöjjenek most azok az egyszerű tippek, amelyek segítenek abban, hogy a telefonod ne mondja fel hirtelen a szolgálatot.

Ne használd a kinti hidegben!

Mi az, ami túl hidegnek számít? A legtöbb telefont úgy tervezték, hogy 0 fok alatt már nem működik olyan hatékonyan. Tehát, ha mínusz fokok tombolnak odakint, akkor érdemes az eszközt a táskádban vagy a zsebedben tárolnod. A képernyő nyomkodása helyett inkább húzz kesztyűt, és élvezd ki a havas, jeges táj szépségét.

A hideg negatívan befolyásolja a telefon teljesítményét

Fotó: Shutterstock

Válassz rá hőszigetelt tokot!

A fagyok miatt a képernyő és a belső alkatrészek törékenyebbé válhatnak, így ha kiejted a kezedből az eszközt, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy kár keletkezik benne. Emellett egy hőszigetelt telefontokkal biztosan nem lősz mellé, hiszen mindig megfelelően védi a telefont a hideg ellen.

Ne felejtsd bent az autóban!

A nagy rohanásban sokszor előfordul, hogy még arról az eszközről is megfeledkezünk, ami nélkül szinte levegőt sem tudunk venni. Azonban még mindig jobban jársz, ha otthon felejted a telefont, mint a kocsiban, hiszen a nagyon hideg hőmérsékletnek való hosszan tartó kitettség maradandó károkat okozhat, ami után rohanhatsz a szervizbe, rosszabb esetben pedig a telefonboltba.