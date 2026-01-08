Így rakd ki a szemetet télen, hogy ne hiába jöjjön a kukásautó

A téli hóviharok idején a kukásautók is nehezebben férnek hozzá a kirakott szeméthez. A MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt. arra kéri a lakosságot, hogy figyeljenek oda, hogyan rakják ki a kukákat.

Így könnyítsd meg télen a kukásautó munkáját / Fotó: 123RF

Így könnyítheted meg a kukásautók munkáját

A rosszul kihelyezett szemetesládák jelentősen lassíthatják és nehezíthetik az elszállítási folyamatot. Ehhez több dologra is érdemes figyelni:

A kukák legyenek hó- és jégmentesek.

Könnyen nyithatóak legyenek.

A gyűjtőedények és zsákok jól látható helyen legyenek kihelyezve.

Fagypont alatti időben a folyékony hulladék könnyen belefagyhat a tárolóba, ami nehezítheti az ürítést, sőt a műanyag tároló károsodását és megrepedését is okozhatja.

A MOHU azt javasolja, hogy a fedél mindig legyen teljesen lezárva, a peremet és a záródásnál lévő részeket pedig rendszeresen tisztítsuk meg a jégtől és hótól, hogy a fedél felnyitása ne okozzon gondot.

A kihelyezett szemetet a hó könnyen befedheti, ezért fontos, hogy a kukák letisztítottak, jól láthatóak és könnyen megközelíthető helyen legyenek.

Mindezek ellenére extrém időjárási viszonyok esetén nem mindig tudnak hozzáférni a szemetesekhez. A MOHU szerint azonban amint az útviszonyok engedik, pótolják az elmaradt gyűjtést, és a késéseket a lehető legkisebbre csökkentik.

A MOHU honlapján lehet tájékozódni arról, hogy a kimaradt szállítási helyeken mikor érkeznek majd a szemét elszállítására - írja a Köpönyeg.