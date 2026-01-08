Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Gyöngyvér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így rakd ki a szemetet télen, hogy ne hiába jöjjön a kukásautó

kukásautó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 12:10
időjárásszemét
Az extrém időjárás megnehezíti a hulladékszállítást. Így könnyítheted meg a kukásautó és a dolgozók munkáját.
Bors
A szerző cikkei

A téli hóviharok idején a kukásautók is nehezebben férnek hozzá a kirakott szeméthez. A MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt. arra kéri a lakosságot, hogy figyeljenek oda, hogyan rakják ki a kukákat.

Sokakat érhet meglepetés: hóeltakarítás elmulasztása miatt akár 50 ezer forintos bírság is járhat
Így könnyítsd meg télen a kukásautó munkáját  / Fotó: 123RF

Így könnyítheted meg a kukásautók munkáját 

A rosszul kihelyezett szemetesládák jelentősen lassíthatják és nehezíthetik az elszállítási folyamatot. Ehhez több dologra is érdemes figyelni:

  • A kukák legyenek hó- és jégmentesek.
  • Könnyen nyithatóak legyenek.
  • A gyűjtőedények és zsákok jól látható helyen legyenek kihelyezve.

Fagypont alatti időben a folyékony hulladék könnyen belefagyhat a tárolóba, ami nehezítheti az ürítést, sőt a műanyag tároló károsodását és megrepedését is okozhatja.

A MOHU azt javasolja, hogy a fedél mindig legyen teljesen lezárva, a peremet és a záródásnál lévő részeket pedig rendszeresen tisztítsuk meg a jégtől és hótól, hogy a fedél felnyitása ne okozzon gondot.

A kihelyezett szemetet a hó könnyen befedheti, ezért fontos, hogy a kukák letisztítottak, jól láthatóak és könnyen megközelíthető helyen legyenek.

Mindezek ellenére extrém időjárási viszonyok esetén nem mindig tudnak hozzáférni a szemetesekhez. A MOHU szerint azonban amint az útviszonyok engedik, pótolják az elmaradt gyűjtést, és a késéseket a lehető legkisebbre csökkentik.

A MOHU honlapján lehet tájékozódni arról, hogy a kimaradt szállítási helyeken mikor érkeznek majd a szemét elszállítására - írja a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu