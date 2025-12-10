Figyelmeztetést adott ki a szakértő: ez a hétköznapi tárgy igazi baktériumtelep

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Mindannyian használjuk, és sokan még csak nem is sejtik, mekkora fertőzésforrás. Ezek a baktériumok rád is veszélyt jelenthetnek.

Egy biomedikai szakértő szerint egy teljesen hétköznapi, nap mint nap használt tárgy valóságos baktériumteleppé válhat, és szinte biztos, hogy te is állandóan a kezedben tartod. Dr. Gareth Nye, a Salfordi Egyetem oktatója arra figyelmeztet: a fertőzésveszély különösen akkor nő, ha ezt a tárgyat még a fürdőszobába is magaddal viszed.

Baktérium
Baktériumok a telefonon? Sokan nem is sejtik, mekkora fertőzésforrást jelentenek ezek az eszközök / Fotó: Thanakorn.P

Veszélyes baktériumok mindenhol

Dr. Gareth a Mirrornak azt nyilatkozta : 

 A telefonok képernyői óriási fertőzésforrások, különösen akkor, ha a fürdőszobában is használjuk őket. A legegyszerűbb példa: amikor a telefon a WC tetején van öblítéskor.

Az öblítés során ugyanis számtalan apró részecske kerül a levegőbe, amelyek ezután a telefonra tapadhatnak. 

Még ha kezet is mosol, minden egyes alkalommal, amikor hozzáérsz a telefonodhoz, veszélyes kórokozókat vihetsz át

 – figyelmeztetett Dr. Nye. 

A szakértő szerint mindaz, amit az ujjaink megérintenek, szinte azonnal a telefon képernyőjén köt ki, így nem csoda, ha ez a felület „tökéletes tenyészhely a kórokozóknak”, kivált a téli időszakban. Dr. Nye nincs egyedül a véleményével. Dr. Lotti Tajouri, egy másik biomedikai kutató már korábban is hangsúlyozta:

A mobiltelefonok a mikrobák számára valóságos ötcsillagos szállodák, fűtött wellnessrészleggel és ingyen büfével.

Egy 2020-as kutatás is kimutatta, hogy a telefonokon a baktériumok széles skálája található meg. A leggyakoribbak között volt az E. coli (amely többnyire székletszennyezéssel vagy nem megfelelően hőkezelt ételekkel terjed), valamint a Staphylococcus aureus. Mindkét baktérium az enyhébb fertőzésektől egészen a súlyos, akár tüdőgyulladásos megbetegedésekig vezethet. Dr. Tajouri szerint a telefonjaink ideális környezetet teremtenek a mikrobáknak: 

Fűtött zsebben tartjuk, állandóan a kezünkben van, belebeszélünk, étkezés közben is használjuk, gyakorlatilag tökéletes táptalaj. És szinte senki, de tényleg senki nem fertőtleníti rendszeresen.

A szakértő a Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) adataira hivatkozva elmondta: a fertőzések 80%-a a kézhez köthető. 

„Lehet, hogy kezet mosol, de ha utána megfogsz egy szennyezett telefont, mindent kezdhetsz elölről. Tekints úgy a telefonodra, mintha lenne egy harmadik kezed.

A szakértők szerint érdemes rendszeresen tisztítani a telefont. A 70%-os alkoholtartalmú törlőkendők biztonságos és hatékony megoldást jelentenek, feltéve hogy elkerüljük a nyílásokat, például a hangszórót és a csatlakozókat.

 

 

