Pénzt és időt spórolhatsz: 3+1 takarékos főzési tipp

Ha neked sincs mindig időd a főzésre és spórolni sem lenne rossz, akkor az alábbi néhány módszer nagy segítségedre lehet.

Fotó: Unsplash.com

1. Előre készülés

Sokat takarékoskodhatsz az idővel, ha egyszerre nagyobb mennyiséget főzöl, amit utána kisebb edényekbe adagolva lefagyasztasz, és csak előkapod, amikor fáradtan hazaérsz egy rohanós nap után. Sarah Rossi ételblogger is úgy véli, hogy ezzel a módszerrel energiát takaríthatunk meg, hiszen nem kell annyiszor bekapcsolni a tűzhelyet, és kevesebbet is mosogatunk, illetve az idővel is spórolhatunk, mert ritkábban főzünk.

2. Változatosság

Ha hamar ráunsz az ételekre, akkor is megfelelő lehet ez a módszer, egy kis változtatással. Rossi egy olyan étkezési tervet dolgozott ki, amelynek segítségével úgy takaríthatsz meg időt és pénzt, hogy közben a változatosságról sem kell lemondanod. A főhangsúly itt az előkészítésen van.

Olyan fontos alapanyagokat főzök le nagyobb mennyiségben, amelyeket utána könnyen fel lehet használni különféle gyors vacsorákhoz. Így sokkal egyszerűbb lesz a főzés, miközben izgalmas ételek születnek

– árulta el a titkát az ételblogger.

Például megfőzhetsz vagy megsüthetsz egy egész csirkét, amit utána különféle finom vacsorák elkészítéséhez használhatsz fel. Kreálhatsz belőle egy csilis csirkés babot, a következő nap összedobhatsz egy tésztasalátát, a harmadik napon pedig főzhetsz mellé egy paradicsomszószt. Ez utóbbit nagyobb mennyiségben is elkészítheted, amiből utána kiváló tésztaszósz lehet - írja a mindmegette.hu.

Rossi szerint egy profi házi szakács a gyorsaság, a hatékonyság, valamint az ízek és az élvezet bajnoka a konyhában.

3. Felkészülés

Ahhoz, hogy a szakaszos főzés alapjait megteremtsd, először pakolj ki mindent a hűtőszekrényből és szabadulj meg a régi, lejárt termékektől. Ezután tedd a hamarosan felhasználandó összetevőket a polcok elejére – ezek lesznek a legfontosabb élelmiszerek, amelyeket a következő néhány étkezésbe kell beépítened. Pakolás közben írj fel mindent, ami a hűtőben maradt, valamint azokat is, amelyek a konyhaszekrényben és a fagyasztóban vannak. Ezek nagyszerű kiindulópontot adnak ahhoz, hogy a közeljövőben milyen ételeket készíthetsz.

+1 Tervezés

Gondold át, milyen ételeket szeret a család, tervezd meg a főzéseket és olyan alapanyagokban gondolkodj, amelyek viszonylag szűk költségvetés mellett is jól variálhatóak. Ilyen lehet például a csirkecomb, a paradicsomszósz vagy a burgonya. Ez utóbbi esetén például megfőzhetsz egy nagyobb adag krumplit, amiből első nap készülhet egy tartalmas saláta, második este pedig a főtt burgonyát megsütheted, amire üthetsz pár tojást, gazdagíthatod kolbász karikákkal, és ízesítheted apróra vágott hagymával és kedvenc zöld fűszereiddel.