Házi narancslekvár recept: ezzel a titkos összetevővel jóval olcsóbb, és még finomabb is, mint a bolti

recept
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 13:45
elkészítéstitkos összetevőnarancslekvár
Van az a pillanat, amikor egy kanál lekvár nem csak édes, hanem életre szóló élmény is. A narancslekvár házilag készítve ezzel az egy titkos hozzávalóval éppen ilyen. Ha egyszer elkészíted, biztos, hogy ragaszkodni fogsz ahhoz, hogy mindig legyen otthon 1-2 üveggel.
Bata Kata
A szerző cikkei

A narancslekvár házilag készítve ezerszer finomabb és olcsóbb, mint bármelyik boltokban kapható változat. Ismered az érzést, amikor valamit megkóstolsz és muszáj behunyni a szemed, hogy az ízlelőbimbóiddal maximálisan kiélvezhesd a pillanatot? Ha ezt a receptet kipróbálod, éppen ezt fogod érezni, de nem csak te, hanem a barátaid is, akik megkóstolják. Könyörögni fognak a receptért, abban biztos lehetsz.

Narancslekvár házilag készítve kenyérre kenve.
A narancslekvár házilag készítve finomabb és olcsóbb, mint a bolti változat / Fotó: Giuseppe La Bua /  Shutterstock 
  • A mennyei narancslekvár elkészítése lépésről lépésre.
  • A titkos hozzávaló, ami új szintre emeli a klasszikus receptet.
  • Tippek, mihez és hogyan eheted.

Narancslekvár házilag, egy titkos összetevővel megfűszerezve

A bolti narancslekvárok gyakran túl édesek vagy kesernyések, de ha te készíted, pont annyira lesz édes, mint amennyire szeretnéd. A titkos hozzávalótól pedig olyan különleges ízélményben lesz részed, hogy ezt ennéd minden nap, még ahhoz is, amihez egyáltalán nem passzol. Ez a recept cseppet sem bonyolult, az eredmény mégis különleges. A titok egy olyan hozzávalóban rejlik, ami meglepő, de könnyen beszerezhető, és szinte biztos, hogy van is otthon. Ez pedig nem más, mint az Earl Grey tea.

Hozzávalók (3 kisebb üveghez):

  • 1 kg narancs
  • 1 citrom leve és héja
  • 50 dkg kristálycukor 
  • 1 dl narancslé 
  • 1 rúd fahéj 
  • 2 filter Earl Grey tea – A titkos összetevő

Hogyan készül a narancslekvár házilag?

  • A narancsokat alaposan mosd meg, majd óvatosan hámozd le a héjukat úgy, hogy a fehér rész (albedó) lehetőleg ne kerüljön bele, mert az keserítheti. A külső héjat vágd egészen vékony csíkokra.
  • A narancsok húsát darabold fel, a magokat távolítsd el, majd tedd egy vastag aljú lábasba a narancslével együtt. Add hozzá a citrom levét és reszelt héját.
  • Forrald fel, majd alacsony lángon főzd 20–25 percig, amíg a gyümölcs teljesen megpuhul.
  • Add hozzá a cukrot, a narancshéjcsíkokat és – itt jön a csavar – a két filter Earl Grey teát. Fontos: a filtereket egyszerűen lógasd bele, mint egy teába.
  • Tedd mellé a fahéjrudat, ami nemcsak finom, de a dopaminszintedet is emeli, majd főzd további 30–40 percig, időnként megkeverve, amíg a lekvár besűrűsödik.
  • A végén vedd ki a teafiltereket és a fahéjat, majd botmixerrel kicsit pürésítheted, ha selymesebb állagot szeretnél, de nem szükséges.
  • Forrón töltsd sterilizált üvegekbe, zárd le, majd állítsd fejre 5 percre.
  • Utána mehet a száraz dunsztba a jó vastag takarók közé.

Miért pont Earl Grey tea?

Az Earl Grey tea bergamottolajat tartalmaz, ami citrusféle – vagyis tökéletesen harmonizál a narancshoz. Nem egy teljesen más ízt ad hozzá, hanem tökéletesen kiemeli, felerősíti azt, ami már ott van. Ettől lesz a lekvár elegáns és emlékezetes, nem egy egyszerű teafiltertől.  

Mihez passzol a házi narancslekvár?

Egészen biztos, hogy mostantól okot keresel rá, hogy kanalazhass belőle. Ehhez kapsz most néhány egyszerű tippet:

  1. Vajas pirítósra kenve, étcsokoládé-forgáccsal megszórva: a kesernyés csoki és a teás-narancsos lekvár együtt igazi kávézós hangulatot adja.
  2. Natúr joghurtba vagy görög joghurtba keverve: egy kanál lekvár és pár szem pirított mandula, és már kész is a mennyei reggeli.
  3. Palacsintába vagy gofrira: nem kell sok belőle, elég egy vékony réteg. Illatos és friss végeredmény, egy megszokott étel vadiúj köntösben.
  4. Leveles tésztába töltve: kicsit megolvad, kicsit beszívódik a leveles tésztába, a végeredmény pedig káprázatos. Elrepít egészen Valenciáig, mintha egy hangulatos kávézó teraszán ücsörögnél.
  5. Zabkásába pakolva: ha belekevered a natúr zabkásádba vagy az egyéjszakás banános zabkásádba és meghinted egy kis csokireszelékkel, fahéjjal, az teljesen új szintre emeli az eddig unalmas reggelidet.
  6. Pohárdesszert rétegeként: Pillanatok alatt készíthetsz belőle egy pohárkrémet, akár vendégváróként is.

Ha készítenél egy narancsos süteményt, amelyre kanalazhatsz a finom lekvárodból, nézd meg a videót!

