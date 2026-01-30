Házi narancslekvár recept: ezzel a titkos összetevővel jóval olcsóbb, és még finomabb is, mint a bolti

A narancslekvár házilag készítve ezerszer finomabb és olcsóbb, mint bármelyik boltokban kapható változat. Ismered az érzést, amikor valamit megkóstolsz és muszáj behunyni a szemed, hogy az ízlelőbimbóiddal maximálisan kiélvezhesd a pillanatot? Ha ezt a receptet kipróbálod, éppen ezt fogod érezni, de nem csak te, hanem a barátaid is, akik megkóstolják. Könyörögni fognak a receptért, abban biztos lehetsz.

A narancslekvár házilag készítve finomabb és olcsóbb, mint a bolti változat / Fotó: Giuseppe La Bua / Shutterstock

A mennyei narancslekvár elkészítése lépésről lépésre.

A titkos hozzávaló, ami új szintre emeli a klasszikus receptet.

Tippek, mihez és hogyan eheted.

Narancslekvár házilag, egy titkos összetevővel megfűszerezve

A bolti narancslekvárok gyakran túl édesek vagy kesernyések, de ha te készíted, pont annyira lesz édes, mint amennyire szeretnéd. A titkos hozzávalótól pedig olyan különleges ízélményben lesz részed, hogy ezt ennéd minden nap, még ahhoz is, amihez egyáltalán nem passzol. Ez a recept cseppet sem bonyolult, az eredmény mégis különleges. A titok egy olyan hozzávalóban rejlik, ami meglepő, de könnyen beszerezhető, és szinte biztos, hogy van is otthon. Ez pedig nem más, mint az Earl Grey tea.

Hozzávalók (3 kisebb üveghez):

1 kg narancs

1 citrom leve és héja

50 dkg kristálycukor

1 dl narancslé

1 rúd fahéj

2 filter Earl Grey tea – A titkos összetevő

Hogyan készül a narancslekvár házilag?

A narancsokat alaposan mosd meg, majd óvatosan hámozd le a héjukat úgy, hogy a fehér rész (albedó) lehetőleg ne kerüljön bele, mert az keserítheti. A külső héjat vágd egészen vékony csíkokra.

A narancsok húsát darabold fel, a magokat távolítsd el, majd tedd egy vastag aljú lábasba a narancslével együtt. Add hozzá a citrom levét és reszelt héját.

Forrald fel, majd alacsony lángon főzd 20–25 percig, amíg a gyümölcs teljesen megpuhul.

Add hozzá a cukrot, a narancshéjcsíkokat és – itt jön a csavar – a két filter Earl Grey teát. Fontos: a filtereket egyszerűen lógasd bele, mint egy teába.

Tedd mellé a fahéjrudat, ami nemcsak finom, de a dopaminszintedet is emeli, majd főzd további 30–40 percig, időnként megkeverve, amíg a lekvár besűrűsödik.

A végén vedd ki a teafiltereket és a fahéjat, majd botmixerrel kicsit pürésítheted, ha selymesebb állagot szeretnél, de nem szükséges.

Forrón töltsd sterilizált üvegekbe, zárd le, majd állítsd fejre 5 percre.

Utána mehet a száraz dunsztba a jó vastag takarók közé.

Miért pont Earl Grey tea?

Az Earl Grey tea bergamottolajat tartalmaz, ami citrusféle – vagyis tökéletesen harmonizál a narancshoz. Nem egy teljesen más ízt ad hozzá, hanem tökéletesen kiemeli, felerősíti azt, ami már ott van. Ettől lesz a lekvár elegáns és emlékezetes, nem egy egyszerű teafiltertől.