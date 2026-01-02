Sokan nem tudják, pedig bírság lehet a vége – Kinek a felelőssége a kémény karbantartása?

Abban az esetben, ha otthonunkban nem központi módon, hanem egyénileg történik az ellenőriztetés, akkor félévente, de legalább egyszer az évben a kémény karbantartása érdekében rendeljük meg a vizsgálatot. A magánszemély tulajdonában álló egylakásos ingatlanokhoz már nem megy ki automatikusan a kéményseprő, így a tulajdonos felelőssége és döntése, hogy megrendeli-e a szolgáltatást. A katasztrófavédelem kéményseprői magánszemélyeknek ingyenesen végzik a munkát, de ehhez időpontot kell foglalni. Az alábbiakban a Fanny magazin összeszedte azokat a lényeges folyamatokat, amelyre érdemes odafigyelni.

Kémény karbantartás során érdemes ellenőrizni magát a kéményt, a füstcsőbekötést és a fűtőtestet is

Fotó: Desintegrator / Shutterstock

Nem mindig egyértelmű, ki viseli a felelősséget a kémény karbantartásakor.

Nem csupán ajánlott, de kötelező is: a kéményellenőrzés életet menthet.

Komoly következményei lehetnek, ha évekig elhanyagoljuk.

Miért fontos a kémény karbantartása? Ezekre érdemes figyelni

A jogszabályi elvárás teljesítése

Ha az ingatlanban gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejegyezve, akkor a kéményseprő-ipari szolgáltatás automatikusan fizetőssé válik, és kikerül a rezsicsökkentett közszolgáltatás köréből. Ilyenkor a tevékenység megrendelésköteles piaci szolgáltatás, amelyet a vállalkozásnak el kell végeztetnie és a díját meg kell fizetnie.

Feltétlenül engedjük be

Társasházak és lakásszövetkezetek esetén a katasztrófavédelem vagy a szerződött szolgáltató sormunka keretében, ütemterv szerint végzi az ellenőrzést. Ennek megszervezése a közös képviselő feladata, de a lakás használója (tulajdonos vagy bérlő) köteles a szakembert beengedni.

Kötelességek bérlemény esetén

Ha irodaházban bérelünk helyiséget, a kémények szervizelését jellemzően az épület üzemeltetője intézi, de a költségeket gyakran áthárítják a bérlőre (üzemeltetési költség). A bérleti szerződésben elengedhetetlen pontosan rögzíteni a karbantartási és költségviselési kötelezettségeket.

Egyeztessünk a tulajdonossal

Lakásbérletnél általában a tulajdonos feladata az égéstermék-elvezető ellenőriztetése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés. A bérlőnek együttműködési kötelezettsége van, és felelős azért hogy a szakember bejuthasson az ingatlanba.

Állapodjunk meg előre

Osztatlan közös tulajdon esetén, ikerházaknál vagy többgenerációs házaknál, ahol közös kéményt használnak, a felelősség is megoszlik a tulajdonosok között. Ilyenkor érdemes írásban rögzíteni, ki intézi a kéményseprővel való kapcsolattartást, ki a kapcsolattartó a szolgáltató felé, és hogyan oszlanak meg a költségek.

Amikor igazán nagy a tét

Középületeknél a fenntartó felelőssége objektív. Az ellenőrzés elmulasztása baleset esetén nemcsak polgári jogi kártérítési, hanem akár büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után, hiszen ebben az esetben a tét nem más, mint a dolgozók, gyerekek, betegek biztonsága.