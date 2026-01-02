SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
Sokan nem tudják, pedig bírság lehet a vége – Kinek a felelőssége a kémény karbantartása?

fűtési szezon
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 12:30
tippek-tanácsoktéli szezonkéményseprő
A fűtési szezonban különösen fontos, hogy ellenőriztessük! Sok tévhit él a köztudatban arról, hogy kinek kell gondoskodnia a kémény karbantartásáról, szervizeléséről. Ugyan nem egyszerű eligazodni a szabályok között, ám az esetleges kötelezettségeink elmulasztása komoly következményekkel járhat – ezekről kérdezte a Fanny magazin dr. Mezei-Rácz János ügyvédet.
Abban az esetben, ha otthonunkban nem központi módon, hanem egyénileg történik az ellenőriztetés, akkor félévente, de legalább egyszer az évben a kémény karbantartása érdekében rendeljük meg a vizsgálatot. A magánszemély tulajdonában álló egylakásos ingatlanokhoz már nem megy ki automatikusan a kéményseprő, így a tulajdonos felelőssége és döntése, hogy megrendeli-e a szolgáltatást. A katasztrófavédelem kéményseprői magánszemélyeknek ingyenesen végzik a munkát, de ehhez időpontot kell foglalni. Az alábbiakban a Fanny magazin összeszedte azokat a lényeges folyamatokat, amelyre érdemes odafigyelni.

Kémény karbantartás során füst száll az égbe.
Kémény karbantartás során érdemes ellenőrizni magát a kéményt, a füstcsőbekötést és a fűtőtestet is
Fotó: Desintegrator /  Shutterstock 
  • Nem mindig egyértelmű, ki viseli a felelősséget a kémény karbantartásakor.
  • Nem csupán ajánlott, de kötelező is: a kéményellenőrzés életet menthet.
  • Komoly következményei lehetnek, ha évekig elhanyagoljuk.

Miért fontos a kémény karbantartása? Ezekre érdemes figyelni

  • A jogszabályi elvárás teljesítése

Ha az ingatlanban gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejegyezve, akkor a kéményseprő-ipari szolgáltatás automatikusan fizetőssé válik, és kikerül a rezsicsökkentett közszolgáltatás köréből. Ilyenkor a tevékenység megrendelésköteles piaci szolgáltatás, amelyet a vállalkozásnak el kell végeztetnie és a díját meg kell fizetnie.

  • Feltétlenül engedjük be

Társasházak és lakásszövetkezetek esetén a katasztrófavédelem vagy a szerződött szolgáltató sormunka keretében, ütemterv szerint végzi az ellenőrzést. Ennek megszervezése a közös képviselő feladata, de a lakás használója (tulajdonos vagy bérlő) köteles a szakembert beengedni.

  • Kötelességek bérlemény esetén

Ha irodaházban bérelünk helyiséget, a kémények szervizelését jellemzően az épület üzemeltetője intézi, de a költségeket gyakran áthárítják a bérlőre (üzemeltetési költség). A bérleti szerződésben elengedhetetlen pontosan rögzíteni a karbantartási és költségviselési kötelezettségeket.

  • Egyeztessünk a tulajdonossal

Lakásbérletnél általában a tulajdonos feladata az égéstermék-elvezető ellenőriztetése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés. A bérlőnek együttműködési kötelezettsége van, és felelős azért hogy a szakember bejuthasson az ingatlanba.

  • Állapodjunk meg előre

Osztatlan közös tulajdon esetén, ikerházaknál vagy többgenerációs házaknál, ahol közös kéményt használnak, a felelősség is megoszlik a tulajdonosok között. Ilyenkor érdemes írásban rögzíteni, ki intézi a kéményseprővel való kapcsolattartást, ki a kapcsolattartó a szolgáltató felé, és hogyan oszlanak meg a költségek.

  • Amikor igazán nagy a tét

Középületeknél a fenntartó felelőssége objektív. Az ellenőrzés elmulasztása baleset esetén nemcsak polgári jogi kártérítési, hanem akár büntetőjogi felelősséget is vonhat maga után, hiszen ebben az esetben a tét nem más, mint a dolgozók, gyerekek, betegek biztonsága.

Mik az elvárások vegyes tüzelés esetén?

Vegyes tüzelés esetén különösen szigorúak a kéményre és a levegő-utánpótlásra vonatkozó előírások: megfelelő keresztmetszetű, hő- és saválló, jó huzattal rendelkező égéstermék-elvezetőre van szükség, amely bírja a magasabb hőterhelést is. Kötelező a rendszeres kéményellenőrzés és a szén-monoxid-érzékelő használata is erősen ajánlott.

  • Mit ellenőriz a szakember?

A kéményseprő elsősorban azt vizsgálja, hogy a kémény és az égéstermék-elvezető műszakilag biztonságos-e: megfelelő-e a huzat, nincs-e szűkület, repedés, dugulás vagy visszaáramlásveszély. Hatósági vizsgálatot ellátva, ellenőrzi a kivezetés magasságát és állapotát is, illetve azt, hogy a csatlakozó fűtőberendezés az előírásoknak megfelelően, biztonságosan üzemelhet-e.

  • Mekkora a minimum méret?

Lakossági kéményeknél a füstgázelvezető kürtő legalább 4 méternek kell lennie talajszint felett, lapos tetőnél szilárd tüzelésnél legalább 1,5 méterrel a tető fölé kell érnie, magas tetőnél pedig a gerinc fölött is megvan az előírt magasság. Ha ez nincs meg, rossz lehet a huzat, visszaáramolhat a füst.

Kémény karbantartása közben egy férfi áll a háztetőn.
A kéményprobléma gyökere általában a korom és a hamu nagy mennyiségű felhalmozódása
Fotó: Klimek Pavol /  Shutterstock 
  • Ezért a szomszédnak felelünk

A Polgári Törvénykönyv és a szomszédjogi szabályok szerint a tulajdonos nem gyakorolhatja a jogait úgy, hogy szükségtelenül zavarja a szomszédot. Ha a rosszul kialakított kémény miatt rendszeresen füst áramlik be a szomszéd lakásába, az birtokháborításnak minősülhet, és jogi lépésre adhat alapot.

  • A jegyző is közbeszólhat

Szomszéddal való konfliktus esetén először érdemes egyeztetni a tulajdonossal, ha ez nem vezet eredményre, a jegyzőnél indíthatunk birtokvédelmi eljárást. A kémény műszaki hibája miatt a kéményseprő-ipari szolgáltató, tűzvédelmi hatóság vagy építésügyi hatóság szerepe is felmerülhet – a konkrét eset dönti el, ki az illetékes.

  • Ha újat kell építtetnünk

Új tüzelőberendezés, felújított vagy új kémény esetén a műszaki vizsgálatot a kéményseprő-ipari közszolgáltató végzi, és csak megfelelő minősítés után helyezhető üzembe a rendszer. Ha már a tervezéskor vagy kivitelezéskor hibáznak, az később felelősségi kérdéseket vethet fel.

  • Tájékozódjunk megbízható forrásból

A kémények ellenőrzésének gyakorisága és az is, hogy ki viseli annak felelősségét, függ az épület sajátosságaitól és a tulajdoni viszonyoktól. Minden esetben érdemes utánanéznünk a pontos előírásoknak a katasztrófavédelem honlapján, az önkormányzat oldalán vagy a kéményseprő-ipari szolgáltatónál.

  • Így a biztosító sem segíthet

Ha tűz, füstmérgezés vagy szén-monoxid-mérgezés történik, a biztosító és a hatóság is vizsgálhatja, hogy rendben volt-e a kémény műszaki állapota, és elvégezték-e a szükséges ellenőrzéseket. Elhanyagolt, életveszélyes építmény esetén könnyen előfordulhat, hogy a biztosító csak részben térít vagy akár teljesen megtagadja a kifizetést.

Kéménytisztítás témában az alábbi videót is érdemes lehet megnézni:

