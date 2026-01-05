Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Vörös macska egy világosszürke szövetkanapén kanapétisztítás után

Ha így tisztítod a kanapéd, évekkel később is olyan lehet, mint új korában

takarítási tippek
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 15:15
szövetkanapébőrkanapékárpittisztítástippkanapé
A legtöbben csak akkor esünk neki, amikor már szemmel látható, hogy nagy gond van. Pedig a kanapétisztítás nem egy egyszeri, kétségbeesett akció kellene, hogy legyen, amely során minden netről ellesett takarítótippet bevetünk. A titok a rendszerességben rejlik. Lássuk, mit kell tenned, hogy a te bútorod is sokáig szép állapotban maradjon!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A kanapétisztítás szinte minden háztartásban addig várat magára, amíg nem történik egy komolyabb baleset egy zsíros vacsorával, vagy már tényleg felismerhetetlenné válik az eredeti szín. A bútor azonban nem az évi egyszeri sikálástól marad szép. Mutatjuk a titkot!

Szép világos dívány kanapétisztítás után
Öt egyszerű szabály betartásával a kanapétisztítás egyszerű, az eredmény pedig maradandó lesz.
Fotó: Archi_Viz /  Shutterstock 

A kanapétisztítás helyes módja: így kerülheted el a mindennapi használat makacs jeleit

1. Folteltávolítás

Az első és legfontosabb szabály, hogy ha valami kiborul, azonnal lépünk: az első pár perc a döntő. Először mindig a kiborult étel-, italmaradványokat kell eltávolítani egy száraz kendővel vagy papírtörlővel. Utána egy enyhén nedves textillel finoman, körkörösen érdemes áttörölni az érintett területet.

Dörzsölni nem szabad, mert azzal csak elmélyítjük a szennyeződést. 

Minél frissebb a folt, annál nagyobb az esély, hogy nyom nélkül eltüntethetjük.

2. Porszívózás

A legjobb, ha a hétvégi nagytakarítási rutinunkba beiktatjuk a kanapé kiporszívózását is. Ha nem is minden héten, legalább havonta egyszer érdemes alaposan kiszívni belőle a port, mivel az a kisebb szennyeződésekkel együtt hosszú távon koptatja az anyagot. A rendszeres tisztítással sokkal többet tehetünk a jó állapot megőrzéséért.

Kanapétisztítás porszívóval
Nemcsak az ülőfelületet, hanem a karfákat, a varrásokat és a párnázott részek közötti réseket is alaposan ki kell porszívózni. Ha a párnák levehetők, alájuk is nyúljunk be a szívófejjel.
Fotó: mariakray /  Shutterstock 

3. Párnarendezés

Mivel mindig ugyanoda ülünk, ugyanott dőlünk a háttámlának, ezek a területek hamarabb kikopnak, deformálódnak. A bélések forgatása, cserélgetése rengeteget segíthet abban, hogy a kanapé minden részén egyenletesen látszódjanak meg a használat nyomai. Így tovább tartja meg a formáját és elkerülhető a látványosan kifáradt részek kialakulása. 

4. Mélytisztítás

A rendszeres takarítás és rendezés mellett érdemes évente egyszer-kétszer egy alaposabb kárpittisztításra is rászánni magunkat. Szövetkanapé esetén ez jelenthet kárpit- vagy gőztisztítást, bőrkanapénál pedig speciális tisztító- és ápolószerrel történő tisztítást és fertőtlenítést.

Bors-tipp: új tisztítótermékeket mindig egy kevésbé látható helyen kell kipróbálni, hogy ellenőrizzük, nem hagynak-e foltot.

5. Szagtalanítás

Mivel a kanapé szövete könnyen magába szívja a házban terjengő illatokat, szagokat, a rendszeres szellőztetés mellett a szódabikarbónás kanapétisztítás is sokat segíthet abban, hogy megszabaduljunk a kellemetlen szagoktól.

Házi kedvencek a kanapén

Ha kutya, macska van otthon, és az állatot felengedjük a kanapéra, az még inkább szennyeződhet a mindennapokban. Ennek a mérséklésére ideális, ha pléddel fedjük le a bútort, ezzel csökkentve a közvetlenül a kanapé textilébe jutó szőr és kosz mennyiségét. A rendszeres porszívózás ilyen esetben még fontosabb, sőt ruhatisztító henger bevetése is ajánlott.

A következő videóban egy szuper házi praktikát láthatsz a szövetkanapé tisztítására:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu