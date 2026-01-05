Ha így tisztítod a kanapéd, évekkel később is olyan lehet, mint új korában

A kanapétisztítás szinte minden háztartásban addig várat magára, amíg nem történik egy komolyabb baleset egy zsíros vacsorával, vagy már tényleg felismerhetetlenné válik az eredeti szín. A bútor azonban nem az évi egyszeri sikálástól marad szép. Mutatjuk a titkot!
Az első és legfontosabb szabály, hogy ha valami kiborul, azonnal lépünk: az első pár perc a döntő. Először mindig a kiborult étel-, italmaradványokat kell eltávolítani egy száraz kendővel vagy papírtörlővel. Utána egy enyhén nedves textillel finoman, körkörösen érdemes áttörölni az érintett területet.
Dörzsölni nem szabad, mert azzal csak elmélyítjük a szennyeződést.
Minél frissebb a folt, annál nagyobb az esély, hogy nyom nélkül eltüntethetjük.
A legjobb, ha a hétvégi nagytakarítási rutinunkba beiktatjuk a kanapé kiporszívózását is. Ha nem is minden héten, legalább havonta egyszer érdemes alaposan kiszívni belőle a port, mivel az a kisebb szennyeződésekkel együtt hosszú távon koptatja az anyagot. A rendszeres tisztítással sokkal többet tehetünk a jó állapot megőrzéséért.
Mivel mindig ugyanoda ülünk, ugyanott dőlünk a háttámlának, ezek a területek hamarabb kikopnak, deformálódnak. A bélések forgatása, cserélgetése rengeteget segíthet abban, hogy a kanapé minden részén egyenletesen látszódjanak meg a használat nyomai. Így tovább tartja meg a formáját és elkerülhető a látványosan kifáradt részek kialakulása.
A rendszeres takarítás és rendezés mellett érdemes évente egyszer-kétszer egy alaposabb kárpittisztításra is rászánni magunkat. Szövetkanapé esetén ez jelenthet kárpit- vagy gőztisztítást, bőrkanapénál pedig speciális tisztító- és ápolószerrel történő tisztítást és fertőtlenítést.
Bors-tipp: új tisztítótermékeket mindig egy kevésbé látható helyen kell kipróbálni, hogy ellenőrizzük, nem hagynak-e foltot.
Mivel a kanapé szövete könnyen magába szívja a házban terjengő illatokat, szagokat, a rendszeres szellőztetés mellett a szódabikarbónás kanapétisztítás is sokat segíthet abban, hogy megszabaduljunk a kellemetlen szagoktól.
Ha kutya, macska van otthon, és az állatot felengedjük a kanapéra, az még inkább szennyeződhet a mindennapokban. Ennek a mérséklésére ideális, ha pléddel fedjük le a bútort, ezzel csökkentve a közvetlenül a kanapé textilébe jutó szőr és kosz mennyiségét. A rendszeres porszívózás ilyen esetben még fontosabb, sőt ruhatisztító henger bevetése is ajánlott.
