Ha így használod a melegszendvicssütőt, soha többé nem kell kitakarítanod

Valószínűleg nincs ember a Földön, aki még nem ejtett el pár illetlen megjegyzést a melegszendvicssütő takarítása közben. Mert ez a konyhai gép maga az áldás és átok egyszerre: ellenállhatatlan szendvicseket készít, cserébe viszont, örökké dörzsölgethetjük az olvadt, száradt sajtot és az égett kenyeret a leglehetetlenebb helyekről is. Éppen ezért, most mutatunk egy konyhai trükköt, amivel mindezt egy életre magad mögött hagyhatod!
Egyetlen bosszantóbb dolog van a melegszendvicssütő takarításánál: a tény, hogy egy ennyire egyszerű konyhai trükkel, már sokkal hamarabb megszabadulhattunk volna tőle.
A sütőpapír megvédi a gépet az égett, leragadt ételdaraboktól, de átengedi a hőt, így a szendvics tökéletesen átsül, a sajt ugyanolyan ínycsiklandóra olvad, ahogyan azt szeretjük. Minden maradék, amitől korábban csak kemény munka árán szabadulhattunk meg, a papíron landol, amit egy egyszerű mozdulattal a kukába hajíthatunk.
Óvd a környezetet is: a sütőpapír akár többször is felhasználható!
Elegendő egy akkora darabot levágni, ami lefedi az alsó és felső sütőlapot is, majd egyszer félbehajtani.
Mielőtt azonban elkezdenéd alkalmazni a sütőpapíros trükköt, érdemes alaposan kipucolnod a toast sütőt, mivel a korábban benne ragadt maradékok minden alkalommal tovább égnek a sütőlapokon.
Semmiképp ne tedd víz alá! Veszélyes, ráadásul a gép belsejébe folyt víz zárlatot okozhat!
Nem ajánlott egyik használata sem, mivel rontják a lapok tapadásmentességét és összekarcolják a felületüket is.
Ugyanezeket a sütési és takarítási tippeket bevetheted a gofrisütő esetében is.
