PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 09:20
Hóból fagyi? Elsőre talán bizarrnak tűnhet, pedig a hóevés nem új keletű találmány, gondolj csak arra, amikor gyerekkorodban bele-bele kóstoltál. Hidd el, nem olyan veszélyes a hófagyi, mint gondolnád, a kulcs, hogy tiszta hóval próbálkozz.
Amikor leesik az első hó, sokunknak automatikusan beugrik egy gyerekkori emlék: hónyalogatás a hógolyócsata közben. Valahogy mégis csak hidratálni kellett, ugye? Egy gyors kóstolás, mielőtt anya szólt volna, hogy „teszed le!”. Felnőtt fejjel persze már több kérdés merül fel. Szennyezett? Egészségtelen? Egyáltalán ehető? A hófagyi körül rengeteg a félreértés, érdemes kicsit rendet tenni a fejekben.

Egy gyerek épp a sima havat eszi ahelyett, hogy hófagyit csinálna.
Hófagyi: tényleg rossz ötlet, vagy csak túl van lihegve? Itt a válasz!
Fotó: 123RF
  • A hófagyi nem ördögtől való.
  • Amerikában és Kanadában bevált desszert.
  • Így készíts hófagyit.

Hófagyi: tényleg rossz ötlet, vagy csak túl van lihegve a dolog? Most kiderül

Mennyire tiszta valójában a hó?

Kezdjük a legfontosabbal: a sosem teljesen „steril”. Ahhoz, hogy hópehely képződjön, szükség van apró részecskékre a levegőben – ezt a jelenséget nukleációnak (megképződés) hívják. Ez azonban önmagában nem jelent veszélyt. A gond ott kezdődik, hogy nem mindegy, milyen levegőből hullik ki az a hó.

Városi környezetben a pelyhek valóban összeszedhetnek kormot, kipufogógázt, mikroműanyagot. Az ilyen hó fogyasztása nem jó ötlet. Egy tiszta, ipartól távoli környéken viszont egészen más a helyzet: itt a hó „alapanyaga” jellemzően természetes ásványi por. Kis mennyiségben, ritkán fogyasztva ez az egészséges szervezet számára nem jelent kockázatot.

Hóból fagyit készíteni más országokban teljesen elfogadott

A hófagyi nem magyar különlegesség, inkább mi vagyunk túl óvatosak vele. Kanadában például télen teljesen megszokott a juharsziruppal leöntött hó, az Egyesült Államokban pedig a Snow Cream sok családban ugyanúgy része a télnek, mint nálunk a forró tea. Amit mi furcsának érzünk, máshol egyszerű szezonális desszert.

Hófagyi fekete tölcsérben a hóban.
A hófagyi Amerikában és Kanadában bevált desszert.
Fotó: 123RF

A hófagyi alapszabályai

Ha valaki mégis kipróbálná, van néhány szabály, amit érdemes betartani:

  • Friss hó legyen: csak az épp lehullott havat használd.
  • Tiszta helyről szedd: utak, járdák, parkolók felejtősek.
  • Csak a felső réteg kell: az érintetlen, tiszta hó a jó választás.

Egy kevés cukorral, vaníliával vagy juharsziruppal összekeverve, pillanatok alatt kész a legegyszerűbb hófagyi. Nem desszertnek való nagy adagban, inkább egy-két kanálnyi különlegességként gondolj rá.

A hófagyi egy alkalmi, játékos dolog, ami egy kicsit visszahozza a gyerekkort. Nem kötelező szeretni, de nem is kell automatikusan elutasítani. Ha tiszta környezetben, ésszel próbáljuk ki, egészen különleges élményt nyújthat.

Nézd meg az alábbi videót, amiben épp Snow Cream készül:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
