Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így hemperegnek, csúszkálnak és élvezik a havat a jegesmedvék a Nyíregyházi Állatparkban - videó

jegesmedve
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 20:05
nyíregyházi állatparkjegesmedvebocs
Mindenki odáig van értük! Így örülnek a Nyíregyházi Állatparkban a jegesmedvék a heves havazásnak.

A Salgótarjáni-Infó Facebook-oldalán osztotta meg a hóban játszó jegesmedvéket. Az állatok egymást kergetik, csúszkálnak a többcentis hóban és úgy látszik, nagyon élvezik ezt a tevékenységet.

Hemperegnek, csúszkálnak és élvezik a havat a jegesmedvék a Nyíregyházi Állatparkban
Hemperegnek, csúszkálnak és élvezik a havat a jegesmedvék a Nyíregyházi Állatparkban
Forrás: Pexels (illusztráció!)

Hemperegnek, csúszkálnak és élvezik a havat a jegesmedvék a Nyíregyházi Állatparkban

A hirtelen lezúduló havazás nemcsak a gyermekeknek, az állatoknak is sok örömet okoztak. Így van ezzel a Nyíregyházi Állatpark két jegesmedvebocsa is, akiket a gyerekekhez hasonlítanak.

Mint a gyerekek, szaladnak vissza lecsúszni

Egy kis boldogság nekik is jár! Jó látni, hogy örülnek!

– írta egy másik hozzászóló.

A cuki jegesmacik sokakból váltottak ki reakciót, amit nem csodálunk! Hiszen nekünk is feldobta a napunkat.

A medvebocsok 2024 novemberében születettek a Nyíregyházi Állatparkban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu