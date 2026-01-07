Így hemperegnek, csúszkálnak és élvezik a havat a jegesmedvék a Nyíregyházi Állatparkban - videó

A Salgótarjáni-Infó Facebook-oldalán osztotta meg a hóban játszó jegesmedvéket. Az állatok egymást kergetik, csúszkálnak a többcentis hóban és úgy látszik, nagyon élvezik ezt a tevékenységet.

Hemperegnek, csúszkálnak és élvezik a havat a jegesmedvék a Nyíregyházi Állatparkban

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Hemperegnek, csúszkálnak és élvezik a havat a jegesmedvék a Nyíregyházi Állatparkban

A hirtelen lezúduló havazás nemcsak a gyermekeknek, az állatoknak is sok örömet okoztak. Így van ezzel a Nyíregyházi Állatpark két jegesmedvebocsa is, akiket a gyerekekhez hasonlítanak.

Mint a gyerekek, szaladnak vissza lecsúszni

Egy kis boldogság nekik is jár! Jó látni, hogy örülnek!

– írta egy másik hozzászóló.

A cuki jegesmacik sokakból váltottak ki reakciót, amit nem csodálunk! Hiszen nekünk is feldobta a napunkat.

A medvebocsok 2024 novemberében születettek a Nyíregyházi Állatparkban.