Csúnyán megütheted a bokád, ha havat hagysz a motorháztetőn

A KRESZ (Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása) előírásai szerint minden esetben gondoskodni kell a láthatóságról és a megfelelő kilátásról.

Közlekedni az időjárási körülményeknek megfelelően kell.

Ügyelni kell a balesetmentes közlekedésre.

A téli időjárásban szükséges az autó megfelelő karbantartása a saját és más közlekedők biztonsága érdekében.

Erős fagyra, havazásra, hózáporokra lehet számítani egész héten Magyarország területén, ennél fogva érdemes minden autóval közlekedőnek felkészülnie a zord időjárási körülményekre. Amellett, hogy kiemelten ügyelnünk kell az autónk megfelelő műszaki állapotára, a dolgos hétköznapokon azzal is számolnunk kell, hogy fél órával korábban keljünk, ha a kocsinkat a szabadban parkoljuk. Jégkaparókat és hókeféket elő, mert ha nem tesszük, csúnyán megüthetjük a bokánkat!

A hóval borított autókat ajánlott tetőtől talpig megtisztítani, ha el akarjuk kerülni az esetleges baleseteket, büntetéseket / Fotó: 123RF

Miért lehet veszélyes a hó az autón?

A zimankós reggelek nagy sietségében sokszor letudjuk az autótisztítást azzal, hogy nagyjából lekaparjuk a jeget a szélvédőkről és az ablakokról, miközben járatjuk a motort. Ez utóbbi egyébként sok más országhoz hasonlóan hazánkban is tilos. Habár nem jár érte pénzbírság, a nálunk is hatályos Közúti Közlekedési Egyezmény szerint a járművezetők kötelesek ügyelni arra, hogy a járművük ne okozzon kellemetlenséget másoknak, ami magában foglalja a felesleges zaj, por és füst elkerülését. Pénzbírság jár azonban akkor, ha nem felelünk meg a KRESZ előírásainak, ideértve többek között a következőket:

A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,

amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek;

amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi;

amelynek vezetője indulás előtt ellenőrzi a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), továbbá a hatósági jelzés(ek) meglétét, állapotát az adott körülmények között indokolt módon.

A közlekedésre alkalmas állapothoz hozzátartozik az is, hogy a szélvédők, ablakok és tükrök a balesetek megelőzése érdekében tiszták legyenek, az autónk pedig megfelelően látható legyen.

Az autó tetején, illetve a motorháztetőn, csomagtartón felhalmozódott hó közlekedésbiztonságilag jelenthet problémát, hiszen onnan út közben lesodródva balesetet okozhat. A legnagyobb kockázat, hogy az autó tetejéről hirtelen a szélvédőre csúszó hótömeg akadályozhatja a kilátást, ami könnyen ütközéshez vagy komolyabb tragédiához vezethet. Ezenkívül a mögöttünk közlekedők épségét is veszélyeztetjük, ha a hó az ő útjukba esik, esetleg a szélvédőjükre omlik.

Habár alapvetően nem illegális havas autóval vezetni, bizonyos esetekben kihágása lehet a közúti közlekedési szabályoknak, így nemcsak veszélyes lehet, hanem büntetést is vonhat maga után. A héten tehát érdemes elegendő időt hagyni reggelente az autó letisztítására, valamint az előrejelzett időjárási körülményeknek megfelelően nagyobb távolságot tartani az előttünk haladó járműtől, illetve csökkenteni a sebességet. Mindemellett fontos, hogy az autóban mindig legyen néhány meleg ruha, pokróc és folyadék a nem kívánt esetekre.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: