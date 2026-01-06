Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Csúnyán megütheted a bokád, ha havat hagysz a motorháztetőn

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 06:15
kresztisztításhavazásautó
Ezen a héten egészen szombatig havazást, havas esőt jósolnak a meteorológusok, amire a sofőröknek is érdemes felkészülniük. Az éjszakai fagyokat követően nemcsak a jég lekaparására kell majd időt fordítani, hanem arra is, hogy teljesen tisztára töröljük az autót. A britek szerint ugyanis, ha hó marad a motorháztetőn vagy a jármű tetején, annak komoly következményei lehetnek.
Vági Bence
A szerző cikkei
  • A KRESZ (Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása) előírásai szerint minden esetben gondoskodni kell a láthatóságról és a megfelelő kilátásról.
  • Közlekedni az időjárási körülményeknek megfelelően kell.
  • Ügyelni kell a balesetmentes közlekedésre.
  • A téli időjárásban szükséges az autó megfelelő karbantartása a saját és más közlekedők biztonsága érdekében.

Erős fagyra, havazásra, hózáporokra lehet számítani egész héten Magyarország területén, ennél fogva érdemes minden autóval közlekedőnek felkészülnie a zord időjárási körülményekre. Amellett, hogy kiemelten ügyelnünk kell az autónk megfelelő műszaki állapotára, a dolgos hétköznapokon azzal is számolnunk kell, hogy fél órával korábban keljünk, ha a kocsinkat a szabadban parkoljuk. Jégkaparókat és hókeféket elő, mert ha nem tesszük, csúnyán megüthetjük a bokánkat!

Hókefe és hóval borított autó
A hóval borított autókat ajánlott tetőtől talpig megtisztítani, ha el akarjuk kerülni az esetleges baleseteket, büntetéseket / Fotó: 123RF

Miért lehet veszélyes a hó az autón?

A zimankós reggelek nagy sietségében sokszor letudjuk az autótisztítást azzal, hogy nagyjából lekaparjuk a jeget a szélvédőkről és az ablakokról, miközben járatjuk a motort. Ez utóbbi egyébként sok más országhoz hasonlóan hazánkban is tilos. Habár nem jár érte pénzbírság, a nálunk is hatályos Közúti Közlekedési Egyezmény szerint a járművezetők kötelesek ügyelni arra, hogy a járművük ne okozzon kellemetlenséget másoknak, ami magában foglalja a felesleges zaj, por és füst elkerülését. Pénzbírság jár azonban akkor, ha nem felelünk meg a KRESZ előírásainak, ideértve többek között a következőket:

A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,

  • amelynek műszaki-, biztonsági- és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek;
  • amely az utat és tartozékait nem rongálja és azok környezetét nem szennyezi;
  • amelynek vezetője indulás előtt ellenőrzi a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), továbbá a hatósági jelzés(ek) meglétét, állapotát az adott körülmények között indokolt módon.

A közlekedésre alkalmas állapothoz hozzátartozik az is, hogy a szélvédők, ablakok és tükrök a balesetek megelőzése érdekében tiszták legyenek, az autónk pedig megfelelően látható legyen. 

Az autó tetején, illetve a motorháztetőn, csomagtartón felhalmozódott hó közlekedésbiztonságilag jelenthet problémát, hiszen onnan út közben lesodródva balesetet okozhat. A legnagyobb kockázat, hogy az autó tetejéről hirtelen a szélvédőre csúszó hótömeg akadályozhatja a kilátást, ami könnyen ütközéshez vagy komolyabb tragédiához vezethet. Ezenkívül a mögöttünk közlekedők épségét is veszélyeztetjük, ha a hó az ő útjukba esik, esetleg a szélvédőjükre omlik.

Habár alapvetően nem illegális havas autóval vezetni, bizonyos esetekben kihágása lehet a közúti közlekedési szabályoknak, így nemcsak veszélyes lehet, hanem büntetést is vonhat maga után. A héten tehát érdemes elegendő időt hagyni reggelente az autó letisztítására, valamint az előrejelzett időjárási körülményeknek megfelelően nagyobb távolságot tartani az előttünk haladó járműtől, illetve csökkenteni a sebességet. Mindemellett fontos, hogy az autóban mindig legyen néhány meleg ruha, pokróc és folyadék a nem kívánt esetekre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
