Óriási havazással és tartós fagyokkal nyitja meg a hetet az időjárás

A hét elején egyre többfelé borul be az ég, majd délutántól sokfelé kezdődhet havazás. Aztán a havas területek tovább növekedhetnek...
Hétfőn dél felől beborul az ég, és eleinte csak délen, majd délutántól, estétől már sokfelé kezdődhet havazás. Délkeleten havas eső is eshet. Reggel mínusz 7, délután már csak 0 fok körül alakul a hőmérséklet.
Kedden borult marad az ég, és többfelé számíthatunk havazásra. A déli, délnyugati tájakon komoly hótakaró is kialakulhat. Az északi szél megerősödik, mely hordhatja a porhavat, hiszen az ország nagy részén már egész nap fagyhat. Kemény téli idő alakulhat ki, érdemes időben felkészülni rá!
Szerdán dél felől újabb nedves levegő érkezik, ezért további havazás valószínű. ÉNy-on lehet csapadékszünet, illetve DK-en havas eső is. Továbbra is erős maradhat az ÉNy-i szél, mely hófúvásokat okoz, ami megnehezíti majd a közlekedést. Reggel mínusz 5, délután mínusz 1 fok körül mozoghat a hőmérséklet, egész nap fagyhat.
Csütörtökön délen, délkeleten továbbra is hullhat a hó, miközben ÉNy felől csökken a felhőzet, az erős, néhol már viharos szél hatására. A szél magasabb hófalakat emelhet a Dunántúlon. Délután mindössze mínusz 6 és 0 fok várható.
Pénteken változóan felhős, néhol egész nap tartósan ködös idő várható zúzmarával. Zord hideg várható reggel mínusz 15 fok körüli értékekkel, délután is csak mínusz 8, mínusz 2 fok várható - számolt be róla a Köpönyeg.
