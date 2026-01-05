Óriási havazással és tartós fagyokkal nyitja meg a hetet az időjárás

A hét elején egyre többfelé borul be az ég, majd délutántól sokfelé kezdődhet havazás. Aztán a havas területek tovább növekedhetnek...

Havazás, hófúvás és komoly hideg várható a héten / Fotó: Forrás: Freepik.com

Lehűlés és havazás várható a héten

Hétfőn dél felől beborul az ég, és eleinte csak délen, majd délutántól, estétől már sokfelé kezdődhet havazás. Délkeleten havas eső is eshet. Reggel mínusz 7, délután már csak 0 fok körül alakul a hőmérséklet.

Kedden borult marad az ég, és többfelé számíthatunk havazásra. A déli, délnyugati tájakon komoly hótakaró is kialakulhat. Az északi szél megerősödik, mely hordhatja a porhavat, hiszen az ország nagy részén már egész nap fagyhat. Kemény téli idő alakulhat ki, érdemes időben felkészülni rá!

Szerdán dél felől újabb nedves levegő érkezik, ezért további havazás valószínű. ÉNy-on lehet csapadékszünet, illetve DK-en havas eső is. Továbbra is erős maradhat az ÉNy-i szél, mely hófúvásokat okoz, ami megnehezíti majd a közlekedést. Reggel mínusz 5, délután mínusz 1 fok körül mozoghat a hőmérséklet, egész nap fagyhat.

Csütörtökön délen, délkeleten továbbra is hullhat a hó, miközben ÉNy felől csökken a felhőzet, az erős, néhol már viharos szél hatására. A szél magasabb hófalakat emelhet a Dunántúlon. Délután mindössze mínusz 6 és 0 fok várható.

Pénteken változóan felhős, néhol egész nap tartósan ködös idő várható zúzmarával. Zord hideg várható reggel mínusz 15 fok körüli értékekkel, délután is csak mínusz 8, mínusz 2 fok várható - számolt be róla a Köpönyeg.