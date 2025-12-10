Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Judit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szenzációs autóstrükk: Ezek megmenthetik a téli reggeleidet!

macskaalom
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 10:30
pamutzokniautópára
Hihetetlen, de működik: autósok ezrei esküsznek az egyszerű trükkre, ami örökre leszámol a párás szélvédővel. Ezt az autóstrükköt próbáld ki.
K. C.
A szerző cikkei

Tele van az internet felháborítóan egyszerű, mégis zseniális megoldásokkal, de ez most minden eddigit visz! Egyre több autós számol be arról, hogy megszűnt a reggeli párásodás az autójában — mindössze egy zokni és egy adag macskaalom segítségével. Igen, jól olvastad. Ez a legújabb szuper autóstrükk.

autóstrükk
Autóstrükk, ami tuti beválik /
Fotó: 123RF

Ez a tuti autóstrükk

A hideg hónapokban az autók ablakai rendszeresen bepárásodnak, sőt belül akár meg is fagynak, és sokan semmit sem tudnak tenni ellene. Most azonban egy Redditen terjedő trükk felrobbantotta a netet: egy egyszerű, otthon is megtalálható „csodaszer” képes teljesen megszüntetni a bosszantó párásodást.

A módszer egyszerűbb, mint hinnéd: tölts meg egy pamutzoknit macskaalommal, kösd be a végét, majd tedd a műszerfalra vagy az ülés alá. A szakértők is megerősítik — a macskaalom agyag- vagy kristályszemcséi elképesztő hatékonysággal szívják ki a nedvességet az autó belsejéből, így megszűnik a páraképződés. Sokan már a harmadik telet ússzák meg így gond nélkül.

A kommentelők egyenesen odavannak érte:

„Ez zseniális!” – írja egyikük.

„Már sosem lesz belső jég a kocsiban!” – lelkesedik egy másik.

„Szilikátos almot használok, brutál jól működik!” – számolt be a harmadik.

A módszernek csak egyetlen hátránya van: havonta cserélni kell az almot, mert idővel telítődik – de ennyi kényelmet megér, nem igaz?

Egy biztos: ha unod minden reggel ronggyal hadonászni a szélvédő előtt, ideje elővenni egy zoknit… és elkérni egy kis almot a macskától! 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu