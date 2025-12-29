Így védheted meg az otthonodat a petárdáktól és tűzijátékoktól

Hoztunk néhány egyszerű módszert, amelyekkel megelőzheted, hogy a házad, az erkélyed vagy a kerted rongálás áldozatává váljon a petárdák és tűzijátékok által. Nézzük, hogyan védekezhetsz a petárdák és tűzijátékok ellen!

A petárdák és tűzijátékok felelőtlen használata lakástűzhöz vezethet.

Fotó: NDAB Creativity / Shutterstock

A petárda tiltott, a tűzijátékkal pedig körültekintően bánjunk

A petárdák szakszerűtlen használata komoly balesetekhez, akár lakástüzekhez is vezethet. Nem véletlenül tiltott a használata Magyarországon. Ennek ellenére évről évre szilveszter este durrogtatják a petárdákat országszerte. A tűzijáték bizonyos feltételek mellett engedélyezett ugyan, de szakszerűtlen használata esetén szintén komoly bajt tud okozni. Nézzük, milyen óvintézkedéseket tehetsz, hogy a szilveszteri buliból hazatérve, ne a tűzoltóság fogadjon otthon.

Távolíts el mindent, ami gyúlékony

A teraszról, az erkélyről mindet pakolj el. Ne hagyj kint semmit, ami gyúlékony lehet. A díszpárnák, kerti bútorok, szőnyegek, égősor, ezek mind fokozhatják a bajt egy esetleges berepült petárda vagy tűzijáték esetén.

Védőháló

A védőháló egyszerű módja annak, hogy megvédd az erkélyed vagy a teraszod a berepülő petárdák ellen. Könnyen telepíthető, hatékony megoldás.

Csukd be az ablakokat, húzd le a redőnyöket

Ha megtörténik a baj, és egy petárda berepül az erkélyre vagy a kertbe, akkor a lehúzott redőny és a becsukott ablak még megóvhatja a lakást attól, hogy az eltévedt petárda betörje az ablakot és felgyújtsa a lakást.

Védd az autód

Ha van garázsod, állj be mindenképp, ha pedig nincs, keress olyan helyet az autódnak, ahol úgy gondolod nagyobb biztonságban van.

Pakold el a kerti eszközöket

Ha tűzijátékoztok otthon, a kerti sütögető eszközeidet pakold el jó messzire. Ha fák vannak a kertedben kerüld a könnyen meggyulladó fenyőket és bokrokat, ne mellettük lődd fel a tűzijátékot.

Hívd a rendőrséget

Ha a szomszédodban megy a buli és úgy látod, hogy nem tartják be az előírásokat, és a pirotechnikai eszközöket felelőtlenül használják, hívd a rendőrséget. Jófejségből nem hagyhatod, hogy veszélyeztessék az ingatlanod épségét.