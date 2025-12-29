Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Tűzijáték meggyújtása

Így védheted meg az otthonodat a petárdáktól és tűzijátékoktól

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 16:45
szilvesztertippvédekezéstűzijátékpetárda
Minden szilveszterkor megtörténik a baj. A petárdák és tűzijátékok minden évben számos tűzesetet és kárt okoznak lakóingatlanokban. Mutatjuk, te hogyan védekezhetsz hatékonyan a pirotechnikai eszközök ellen!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Hoztunk néhány egyszerű módszert, amelyekkel megelőzheted, hogy a házad, az erkélyed vagy a kerted rongálás áldozatává váljon a petárdák és tűzijátékok által. Nézzük, hogyan védekezhetsz a petárdák és tűzijátékok ellen!

Tűzijáték szilveszterkor
A petárdák és tűzijátékok felelőtlen használata lakástűzhöz vezethet.
Fotó: NDAB Creativity /  Shutterstock 
  • A petárda tiltott, a tűzijátékkal pedig körültekintően bánjunk.
  • Távolíts el mindent, ami gyúlékony.
  • Csukd be az ablakokat, húzd le a redőnyöket
  • Pakold el a kerti eszközöket

A petárda tiltott, a tűzijátékkal pedig körültekintően bánjunk 

A petárdák szakszerűtlen használata komoly balesetekhez, akár lakástüzekhez is vezethet. Nem véletlenül tiltott a használata Magyarországon. Ennek ellenére évről évre szilveszter este durrogtatják a petárdákat országszerte. A tűzijáték bizonyos feltételek mellett engedélyezett ugyan, de szakszerűtlen használata esetén szintén komoly bajt tud okozni. Nézzük, milyen óvintézkedéseket tehetsz, hogy a szilveszteri buliból hazatérve, ne a tűzoltóság fogadjon otthon. 

Távolíts el mindent, ami gyúlékony

A teraszról, az erkélyről mindet pakolj el. Ne hagyj kint semmit, ami gyúlékony lehet. A díszpárnák, kerti bútorok, szőnyegek, égősor, ezek mind fokozhatják a bajt egy esetleges berepült petárda vagy tűzijáték esetén. 

Védőháló

A védőháló egyszerű módja annak, hogy megvédd az erkélyed vagy a teraszod a berepülő petárdák ellen. Könnyen telepíthető, hatékony megoldás. 

Csukd be az ablakokat, húzd le a redőnyöket

Ha megtörténik a baj, és egy petárda berepül az erkélyre vagy a kertbe, akkor a lehúzott redőny és a becsukott ablak még megóvhatja a lakást attól, hogy az eltévedt petárda betörje az ablakot és felgyújtsa a lakást

Védd az autód

Ha van garázsod, állj be mindenképp, ha pedig nincs, keress olyan helyet az autódnak, ahol úgy gondolod nagyobb biztonságban van. 

Pakold el a kerti eszközöket

Ha tűzijátékoztok otthon, a kerti sütögető eszközeidet pakold el jó messzire. Ha fák vannak a kertedben kerüld a könnyen meggyulladó fenyőket és bokrokat, ne mellettük lődd fel a tűzijátékot. 

Hívd a rendőrséget

Ha a szomszédodban megy a buli és úgy látod, hogy nem tartják be az előírásokat, és a pirotechnikai eszközöket felelőtlenül használják, hívd a rendőrséget. Jófejségből nem hagyhatod, hogy veszélyeztessék az ingatlanod épségét. 

Ilyen baleseteket okoznak a tűzijátékok, petárdák:

