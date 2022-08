Kiderítettük, mi az igazán hangulatos erkély titka

Az augusztusi hőségben igazi életmentő tud lenni egy hangulatos terasz vagy erkély, ahová bármikor ki tudunk ülni reggelente egy csésze kávéval vagy hétvégén borozgatni a barátainkkal – persze csak akkor, ha időt szánunk a megfelelő berendezésre, rendben tartjuk, és nem csak lomtárnak használjuk, ahol a legszebb kiegészítő a bicikli pumpa. Vegyél néhány virágkaspót, szerezz be egy-két vidám mintás díszpárnát, és máris indulhat a nagy átalakítás. Ehhez segít a Lakáskultúra legújabb cikke is.

Kényelmes székek, vagy puha ülőgarnitúra

Mielőtt a kellemes időjáráson felbuzdulva fejest ugranál a lakberendezési áruházak színes kínálatába, döntsd el, hogy mi lesz a teraszod fő funkciója: kültéri pihenő, ahol elterülhetsz egy hosszú nap végén, vagy inkább modern étkezőként szeretnéd használni, ami a belső ebédlőt helyettesíti. A terasz első és legfontosabb bútora ebben az esetben egy olyan ülőalkalmatosság, amely nem csak pár percig kényelmes, de akár órákig is elidőzhetsz rajta. A kemping-, illetve a műanyag szék nem opció. Persze dönthetsz a kényelmes kerti fotelek mellett is, de ha nem szeretnél egy kisebb vagyont költeni, egy-két régi fotel is megteszi. A legegyszerűbb használtan az interneten lecsapni néhány vintage darabra. Ez egyfelől olcsóbb, másfelől pedig fenntarthatóbb megoldás. Szintén környezetbarát ötlet, ha régi raklapokból magunk készítünk “kanapét”: ezesetben jó sok díszpárnára és puha textilre lesz szükségünk.

Fontos, hogy a bútorok hívogatók legyenek. Fotó: pixabay.com

A raklapos ülőgarnitúra ideális pihenéshez és baráti összejövetelekhez. Fontos, hogy ezek a fotelek csak olyan helyre kerüljenek, ahol adott a hely mérete – a túl kicsi erkélyen nem mutatnak jól –, illetve fontos, hogy a kárpitozott bútor csak fedett teraszon kapjon helyet. A kevésbé kényelmes részleteket vastag ülő- és hátpárnákkal teheted még kényelmesebbé. A tökéletes végeredmény érdekében dobj rá néhány díszpárnát, és egy-két puha plédet. Ráadásul ha ezt még kiegészíted pár lámpással és virággal, akkor nemcsak pihentető és kényelmes sarkot hozol létre, de egy igazán szemet gyönyörködtető teraszt varázsolsz.

A kényelmes darabok alkalmasak a nagy baráti összejövetelekhez. Fotó: Shutterstock

A textilek a legfontosabb részletek

Amikor a teraszod berendezéséről döntesz, érdemes figyelembe venni a külső homlokzat színeit, a lakás belső elemeit, kiegészítőit, illetve a környezet stílusát, majd ez alapján kiválasztani a külső térbe illő színeket és mintákat. Ez az alapvető szabály vonatkozik a díszpárnákra, takarókra, szőnyegekre és árnyékolókra is. A tudatosan kiválasztott textileknek köszönhetően az erkély a lakás részévé válik – ezzel megteremtve a tökéletes harmóniát. Idén továbbra is a pasztell színek hódítanak: rózsaszín, orgona lila, szürke és bézs, némi vintage elemmel megfűszerezve. Ne feledd, az élénk színek hamar kifakulnak a nagy napon, így célszerű UV álló darabokat beszerezni. Árnyék hiányában, a nyári reggeleken jól fog jönni egy napernyő, esetleg egy mozgatható árnyékoló a terasz fölé.

A mediterrán hangulathoz hozzátartoznak a nagy díszpárnák. Fotó: pixabay.com

Az asztal, mint elengedhetetlen kellék

A terasz nagy igénybevételnek van kitéve egész évben: nyáron napsütésnek, esőnek, télen fagynak, szélnek. Így az erkély méretétől függően nem árt, ha olyan bútort választasz, ami ellenáll az időjárási viszonyoknak. Erre a célra szintén jó lehet egy régebbi, felújított kis asztalka, ami korábban csak a padláson porosodott, vagy egy újonnan vásárolt, korlátra akasztható, lenyitható asztalka. Érdemes akár picit nehezebb, de stabilabb asztalt választani, ami nem borul fel az első széllökésre. Amennyiben kicsivel nagyobb térrel rendelkezel, úgy akár kisebb-nagyobb szekrény, polcos elem, vagy egy függőágy is kikerülhet.

A virágokkal díszített asztalon a munka is könnyebben megy. Fotó: Shutterstock

Világítás

A legmodernebb bútor, és a legkáprázatosabb díszpárna sem teremti meg azt a hangulatot, amire egy nagyobb méretű mécses, néhány gyertya és romantikus fényfüzér képes. Ebben az esetben felejtsd el az asztali lámpákat és a gyári neoncsöveket, engedd szabadjára kreativitásodat, és alkosd meg a saját kis fénybarlangodat. A hangulatos terasz berendezéséhez szerezz be néhány kifejezetten elegáns gyertyatartót és az üzletekben kapható mécsest. Ha viszont nem szeretnél több tízezret költeni világításra, tegyél a földre pár led fényfüzérrel díszített borosüveget, az asztalra pedig jöhetnek a nagyitól örökölt befőttes üvegek.