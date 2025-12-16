Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Etelka, Aletta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Természetes lakásillatosító: mindenki azt kérdezi, mi ez az isteni illat, pedig csak a függönyre fújok belőle

Természetes lakásillatosító: mindenki azt kérdezi, mi ez az isteni illat, pedig csak a függönyre fújok belőle

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 11:15
illatosításillatosítóotthon
Nincs szükség drága vegyszerekre, csupán három egyszerű hozzávalóra. Ez a természetes lakásillatosító otthon is könnyedén készíthető, ráadásul fillérekből. A megoldás annyira egyszerű, hogy elsőre el sem hinnéd, milyen hatékony!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Egy jó illat nemcsak nyugalmat áraszt, hanem segít abban is, hogy jobban érezzük magunkat a lakásunkban. Nem csoda, hogy a boltok tele vannak különféle légfrissítőkkel, gyertyákkal és illóolajos megoldásokkal, ám ezek gyakran mesterséges anyagokat tartalmaznak, és az áruk sem mindig baráti. Ezért most egy olyan természetes lakásillatosító receptjét hoztuk el neked, amiben biztos, hogy nem fogsz csalódni.

Természetes lakásillatosítót használó nő éppen olvas és teázik.
Készítsd el fillérekből ezt a természetes lakásillatosítót!
Fotó: GettyImages
  • Ehhez a természetes lakásillatosítóhoz mindössze 3 hozzávalóra lesz szükséged.
  • Fillérekből varázsolhatsz mesés illatot az otthonodban.
  • Az elkészítésével sem kell sokat bajlódnod.

Természetes lakásillatosító egyszerűen – Így lesz finom illat a lakásban

Biztosan te is odavagy az illatért, amit a frissen mosott függönyök árasztanak, amitől az egész lakásban friss, tiszta illat lesz. Szerencsére nem kell hetente függönyt mosnod ahhoz, hogy ezt elérd. Ez a lakásillatosító házi praktika egyszerű és természetes megoldást kínál. Csupán három alapanyagra van szükséged, mégis hosszú időre az egész lakást betölti a kellemes illat.

A természetes lakásillatosító hozzávalói

Ehhez a természetes lakásillatosító recepthez mindössze három dologra lesz szükséged:

  • 250 milliliter víz (lehetőleg felforralt és lehűtött, vagy szűrt víz)
  • 1 kupak (körülbelül 1 evőkanál) öblítő
  • 1 teáskanál szódabikarbóna

Ezeket szinte mindenki tartja otthon, nem kell külön bevásárlókörút, és nem terheli a pénztárcádat sem.

Így készítsd el lépésről lépésre

  1. Először is válassz egy tiszta szórófejes flakont. Ha van otthon régi, kiürült tisztítószeres palackod, alaposan mosd ki, és már használhatod is. Ha nincs, bármelyik drogériában beszerezhető egy egyszerű, újratölthető permetező.
  2. Öntsd bele a vizet a flakonba. A szűrt vagy felforralt víz azért jobb választás, mert kevesebb benne az ásványi anyag, így tovább eláll a keverék, és nem hagy foltot a textilen.
  3. Add hozzá az öblítőt. Ez adja meg a keverék illatát, így érdemes olyat választani, aminek az illatát kifejezetten szereted. Lehet virágos, frissítő, citrusos – attól függ, milyen hangulatot szeretnél teremteni.
  4. Szórd bele a szódabikarbónát. Ez segít semlegesíteni a levegőben lévő kellemetlen szagokat, így nem csak illatosabb, hanem tisztább is lesz az otthonod levegője.
  5. Zárd le a flakont, és alaposan rázd össze. Ezzel éred el, hogy minden jól elkeveredjen.
  6. Permetezd a keveréket a függönyökre. Ne áztasd el a textilt, elég néhány fújás, hogy finoman átvegye az illatot.
A természetes lakásillatosítót otthonában permetező nő.
A lakásillatosítót bátran permetezd rá a függönyre.
Fotó: Shutterstock 

Miért érdemes a függönyre használni?

A legtöbben a légfrissítőt közvetlenül a levegőbe fújják, de ez gyorsan elillan, vagy éppen túl erőssé válik. A függönyök viszont megtartják az illatot, különösen, ha vastagabb anyagúak. Folyamatosan párologtatják az illatot, így egész nap egyenletes, kellemes aromát biztosítanak. Ráadásul a függönyöket kevesebbszer mossuk, mint mondjuk az ágyneműt, így ideálisak erre a célra. Finoman illatosítják a lakást anélkül, hogy minden nap újra kéne permetezni őket.

Tartós, természetes és pénztárcabarát 

Ez a természetes lakásillatosító tényleg az egyik legegyszerűbb módszer arra, hogy friss, tiszta illatot varázsolj otthonra. Olcsóbb, mint a bolti megoldások, és nincs benne semmilyen mesterséges, erős vegyszer, amit a család tagjai vagy a háziállataid nem bírnak. Ráadásul kedvedre kísérletezhetsz vele: évszakváltásnál válthatsz illatot is. Például tavasszal virágos, nyáron citrusos, ősszel melegebb, fás vagy vaníliás öblítőt használva.

Az alábbi videóból egy másik lakásillatosító trükköt is elsajátíthatsz:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu