Természetes lakásillatosító: mindenki azt kérdezi, mi ez az isteni illat, pedig csak a függönyre fújok belőle

Egy jó illat nemcsak nyugalmat áraszt, hanem segít abban is, hogy jobban érezzük magunkat a lakásunkban. Nem csoda, hogy a boltok tele vannak különféle légfrissítőkkel, gyertyákkal és illóolajos megoldásokkal, ám ezek gyakran mesterséges anyagokat tartalmaznak, és az áruk sem mindig baráti. Ezért most egy olyan természetes lakásillatosító receptjét hoztuk el neked, amiben biztos, hogy nem fogsz csalódni.

Készítsd el fillérekből ezt a természetes lakásillatosítót!

Fotó: GettyImages

Ehhez a természetes lakásillatosítóhoz mindössze 3 hozzávalóra lesz szükséged.

Fillérekből varázsolhatsz mesés illatot az otthonodban.

Az elkészítésével sem kell sokat bajlódnod.

Természetes lakásillatosító egyszerűen – Így lesz finom illat a lakásban

Biztosan te is odavagy az illatért, amit a frissen mosott függönyök árasztanak, amitől az egész lakásban friss, tiszta illat lesz. Szerencsére nem kell hetente függönyt mosnod ahhoz, hogy ezt elérd. Ez a lakásillatosító házi praktika egyszerű és természetes megoldást kínál. Csupán három alapanyagra van szükséged, mégis hosszú időre az egész lakást betölti a kellemes illat.

A természetes lakásillatosító hozzávalói

Ehhez a természetes lakásillatosító recepthez mindössze három dologra lesz szükséged:

250 milliliter víz (lehetőleg felforralt és lehűtött, vagy szűrt víz)

1 kupak (körülbelül 1 evőkanál) öblítő

1 teáskanál szódabikarbóna

Ezeket szinte mindenki tartja otthon, nem kell külön bevásárlókörút, és nem terheli a pénztárcádat sem.

Így készítsd el lépésről lépésre