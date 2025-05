Zseniálisan olcsó trükk, amitől az otthonodnak fantasztikus illata lesz

Ha eleged van abból, hogy a porszívózás után furcsa szag lengi be a lakást, itt a tökéletes, filléres megoldás! A tisztaságmániások most egy olyan trükköt osztottak meg, ami nemcsak kellemes illatot áraszt, de baktériumölő hatású is – és csupán egy kanál fahéj kell hozzá, írja a The Mirror.

A takarítás után is boldog lehetsz, ennek az egyszerű trükknek a segítségével Fotó: pexels

A trükk lényege, hogy egy enyhén benedvesített vattakorongra vagy szalvétára két teáskanál őrölt fahéjat szórsz, majd ezt a porszívó porzsákjába (vagy tartályába) helyezed. Miközben porszívózol, a gép egy meleg, fahéjas illatot áraszt, ami olyan, mintha épp friss sütemények sültek volna a konyhádban.

A fahéj ma már nem csak étkezéshez jó, hanem takarításhoz is Fotó: Forrás: Flickr.com

A Lottomart szakértői szerint a fahéj nemcsak kellemes illatot biztosít, de antibakteriális hatása révén a szőnyeg mélyén megbújó baktériumokat is elpusztítja. A szintetikus légfrissítőkkel ellentétben természetes módon semlegesíti a kellemetlen szagokat. Ráadásul egy 36 grammos fahéjcsomag alig 400 forintba kerül. Ha tehát szeretnéd, hogy otthonod illatozzon, miközben a padlót tisztítod – és nem szeretnél drága légfrissítőkre költeni – akkor próbáld ki ezt a meglepően hatásos fahéjas trükköt. A vendégek azt fogják hinni, friss sütemény készült nálad – pedig csak a porszívód dolgozott.