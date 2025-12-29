Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szilveszteri házibulit tartó pár

Szilveszteri házibulit szervezel? Így készítsd fel az otthonod a vendégseregre

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 13:45
szilveszterházibuli
Sokan zárják le az óévet egy hatalmas partival, ám vannak, akik nem kimondottan rajonganak a túlzsúfolt szórakozóhelyekért, mégis a barátaikkal szeretnék tölteni ezt a különleges estét. Bár egy szilveszteri házibuli sok kellemetlenséggel járhat, hoztunk 10 trükköt, ha ennek ellenére is magadra vállalnád a házigazda szerepét.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Egy jó parti elengedhetetlen kellékei az ütős italok és a finom falatok, azonban nem csak ezek járhatnak komoly anyagi költségekkel, hanem a lakásodban keletkező károk is. Így annak érdekében, hogy otthonod biztonságban legyen a szilveszteri házibuli alatt is, összegyűjtöttünk 10 dolgot, amiket még az esemény megszervezése előtt érdemes végigvenned.

Szilveszteri házibuli vendégei
Ezeket gondold át egy szilveszteri házibuli előtt
Fotó: GettyImages 
  • Ezekkel a lépésekkel kiküszöbölheted, hogy a buli katasztrófába torkolljon.
  • Tedd meg a szükséges intézkedéseket, hogy mindenki, – köztük te is – jól érezze magát.
  • Ha ezeket szem előtt tartod, akkor az otthonod is átvészeli az estét.

Szilveszteri házibuli előkészületek lépésről lépésre: mutatjuk, mire figyelj

1. Otthonod nagysága

Mielőtt a bulidra bárkit is meghívnál, gondold át, hányan fértek el kényelmesen. Sajnos ilyenkor azzal is számolnod kell, hogy biztosan lesz minimum egy olyan barátod, aki plusz egy főt akar vinni magával. Hozz létre chat csoportot, ahol mindenki vissza tud jelezni az eseményre, így jobban átlátod majd, hogy pontosan hány fővel kell számolnod.

2. Tisztázd a szabályokat

Még az este előtt gondold át, mik azok a szabályok, amiket le akarsz fektetni, azaz tudasd mindenkivel, hogy hány órától várod őket, meddig maradhatnak, valamint, hogy vigyenek-e enni és inni. Mivel te biztosítod a buli helyszínét, így egyáltalán nem kötelességed az egész társaságról egyedül gondoskodnod. Emellett nyugodtan leírhatod, hogy cigarettázni például csak a teraszon lehet, így megelőzve a bajt.

3. Vedd sorra, ami értékes

Nézz körül az otthonodban és a kedvenc tárgyaidat, amiket nem szeretnél később a földről felsöpörni vagy széttépve kikotorni a bútor alól, tedd el szem elől. Keress egy helyet a lakásban, ahol biztonságban tudhatod őket,

4. Konyha 

A bulik gócpontja általában a konyha, ami pletykáknak, szerelmi vallomásoknak és szakításoknak ad teret, távol a zene hangos zajától. Így itt is csak azokat a tárgyakat hagyd elöl, amiket nem sajnálsz, legyen szó edényről, pohárról vagy tányérról.

5. Étel és ital

Kiborul, lecsöpög, kilöttyen, leesik, ez mind megtörténhet az étellel és itallal, viszont a házibuli elengedhetetlen kellékei. Ezért, ha vállaltad a házigazda szerepét, a habzsi-dőzsi következményeivel is számolnod kell. Ennek fényében remek opció lehet, ha pici falatkákat tálalsz a vendégeknek.

Szilveszteri házibuli nasijai
A szilveszteri házibuliban a habzsi-dőzsi következményeivel is számolnod kell
Fotó: GettyImages

6. Poharak

Bár a legtöbben a műanyag poharak mellett teszik le a voksukat, érdemes, ha ezt kétszer is átgondolod. Hiszen, ha egy cigicsikk landol az alján, ami nem bírja a meleget, annak komoly következményei lehetnek.

7. Fürdőszoba

Biztosan nincs ínyedre, ha mások turkálnak pipereholmijaid között és az sem, ha a legdrágább krémeidet kenegetik magukra. Innen is pakolj el mindent, beleértve a gyógyszereket.

8. Vécé

Sajnos szinte biztos, hogy a helyiség nem úgy fog kinézni, ahogy legutóbb hagytad, de biztonság kedvéért tegyél minden létező helyre papírgurigát. Emellett pedig készíts ki tampont és betétet, ha másnap nem szeretnél gyomorforgató foltokkal találkozni.

9. Dohányzás

Előfordulhat, hogy szeretve gondozott virágaid cserepében újév első napján csikkhalomra bukkansz. Ezt azonban megelőzheted azzal, ha több hamutartót is kiteszel.

10. A szomszédok

A hosszútávú béke érdekében szólj a szomszédoknak a buliról, hogy elkerüld az esetleges kellemetlenségeket, többek között a csendháborítással kapcsolatos bejelentést.

Az alábbi videó további hasznos tanácsokkal lát el:

 

