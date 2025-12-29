Szilveszteri házibulit szervezel? Így készítsd fel az otthonod a vendégseregre

Egy jó parti elengedhetetlen kellékei az ütős italok és a finom falatok, azonban nem csak ezek járhatnak komoly anyagi költségekkel, hanem a lakásodban keletkező károk is. Így annak érdekében, hogy otthonod biztonságban legyen a szilveszteri házibuli alatt is, összegyűjtöttünk 10 dolgot, amiket még az esemény megszervezése előtt érdemes végigvenned.

Ezeket gondold át egy szilveszteri házibuli előtt

Fotó: GettyImages

Ezekkel a lépésekkel kiküszöbölheted, hogy a buli katasztrófába torkolljon.

Tedd meg a szükséges intézkedéseket, hogy mindenki, – köztük te is – jól érezze magát.

Ha ezeket szem előtt tartod, akkor az otthonod is átvészeli az estét.

Szilveszteri házibuli előkészületek lépésről lépésre: mutatjuk, mire figyelj

1. Otthonod nagysága

Mielőtt a bulidra bárkit is meghívnál, gondold át, hányan fértek el kényelmesen. Sajnos ilyenkor azzal is számolnod kell, hogy biztosan lesz minimum egy olyan barátod, aki plusz egy főt akar vinni magával. Hozz létre chat csoportot, ahol mindenki vissza tud jelezni az eseményre, így jobban átlátod majd, hogy pontosan hány fővel kell számolnod.

2. Tisztázd a szabályokat

Még az este előtt gondold át, mik azok a szabályok, amiket le akarsz fektetni, azaz tudasd mindenkivel, hogy hány órától várod őket, meddig maradhatnak, valamint, hogy vigyenek-e enni és inni. Mivel te biztosítod a buli helyszínét, így egyáltalán nem kötelességed az egész társaságról egyedül gondoskodnod. Emellett nyugodtan leírhatod, hogy cigarettázni például csak a teraszon lehet, így megelőzve a bajt.

3. Vedd sorra, ami értékes

Nézz körül az otthonodban és a kedvenc tárgyaidat, amiket nem szeretnél később a földről felsöpörni vagy széttépve kikotorni a bútor alól, tedd el szem elől. Keress egy helyet a lakásban, ahol biztonságban tudhatod őket,

4. Konyha

A bulik gócpontja általában a konyha, ami pletykáknak, szerelmi vallomásoknak és szakításoknak ad teret, távol a zene hangos zajától. Így itt is csak azokat a tárgyakat hagyd elöl, amiket nem sajnálsz, legyen szó edényről, pohárról vagy tányérról.

5. Étel és ital

Kiborul, lecsöpög, kilöttyen, leesik, ez mind megtörténhet az étellel és itallal, viszont a házibuli elengedhetetlen kellékei. Ezért, ha vállaltad a házigazda szerepét, a habzsi-dőzsi következményeivel is számolnod kell. Ennek fényében remek opció lehet, ha pici falatkákat tálalsz a vendégeknek.