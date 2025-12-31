Bulizni indulsz? 5 szarvashiba, amit soha ne kövess el szilveszter éjszaka

Eljött az év egyik legjobban várt estéje, szilveszter éjszakája: buli, pezsgő, jó társaság és egy új kezdet reménye. Ám könnyen balul sülhet el az este, ha elköveted az 5 szilveszteri baki valamelyikét, amire tutira nem gondolsz, pedig tönkre teheti az egészet!
A legnagyobb bakik gyakran olyan apróságokon múlnak, amikre biztosan nem gondolsz. Most engedd el a túlzott elvárásokat, ne hajszold a tökéletes pillanatot, inkább élvezd a barátaid társaságát, a zenét, a beszélgetéseket és táncolj úgy, ahogy neked jól esik. Ám ahhoz, hogy tényleg jól sikerüljön az este, semmiképp ne kövesd el az 5 szilveszteri baki valamelyikét, mert akkor tuti, hogy katasztrófába fullad az estéd!
Sokan azért nem esznek nap közben, hogy este többet bírjanak enni vagy inni, esetleg megfelelően lapos hassal érkezzenek a partira. Ám ez visszafelé is elsülhet. Az éhgyomorra fogyasztott alkohol gyorsabban száll a fejedbe, ráadásul nagyobb az esély rá, hogy nem lesz jobb a hangulatod tőle és még rosszul is leszel.
Tipp: vacsorázz, mielőtt elindulsz, és iszogatás közben is rágcsálj el egy pogácsát vagy bármilyen gyorsan felszívódó szénhidrátot.
Ha este 9-kor már olyan részeg vagy, hogy a világodat nem tudod, akkor kimaradsz a buliból. Nagy valószínűséggel az éjfélt vagy a mosdóban görnyedve töltöd, vagy valamelyik sarokban összekuporodva húzod a lóbőrt, miközben a többiek táncolnak és együtt koccintanak az új év kezdetére.
Tipp: igyál lassan, ne keverd a piákat, főleg ne a szilveszteri pezsgőt a röviddel és két kör között mindig igyál egy pohár vizet! A cél az, hogy bulizz egy nagyot és nem az, hogy nem az, blackouttal zárd az évet.
Persze, hogy szeretnéd, hogy ezen az estén tökéletes legyen az outfited, de hatalmas bakit követsz el, ha az erre az alkalomra vásárolt új cipőben indulsz neki az éjszakának. Szinte biztos, hogy még az éjfél sem jön el, te már rettenetesen nyűgös leszel, és nem hogy táncolni nem fogsz, de még egy helyben állni se, mert a lábad sajogni fog, talán sebes lesz a sarkad, és vérezni is fog, és te semmi másra nem vágysz majd, csak hogy hazaérj, és ledobd magadról azt az átkozott cipőt.
Tipp: ha mindenképpen az erre az alkalomra vett cipőben szeretnél elindulni, előtte törd be. Menj el benne először egy rövidebb útra, majd járj körbe egy plázát. Úgy válassz cipőt, hogy közben gondolj arra, most nem egy fotózásra mész, hanem táncolni, mulatni reggelig! A biztonság kedvéért azért legyen nálad ragtapasz!
Szilveszterkor mindenki egyszerre akar hazamenni. Ha nem gondolkodsz előre, könnyen ott találod magad a mínusz 5 fokban kiöltözve, miközben 80 másik ember próbál ugyanarra a taxira ráugrani. Így nem marad más választásod, mint hazáig gyalogolni, mivel nagy valószínűséggel a buszok sem járnak.
Tipp: rendelj taxit előre, használd a közösségi appokat, és gondoskodj arról, hogy legyen, aki hazavisz. Soha ne bízd a véletlenre, mondván majd csak valahogy hazaérsz! Ez máskor lehet, hogy működik, de szilveszterkor biztos nem.
Ha többet foglalkozol azzal, hogy megoszd a közösségi oldalakon a tökéletes estéd pillanataid, azt remélve, hogy az exed is látja majd, akkor elköveted az egyik legnagyobb bakit, amit csak lehet, hiszen lemaradsz a buliról. Ráadásul egy-egy sztori akkor és ott lehet, viccesnek tűnhet, de másnap visszanézve már kínosnak érezheted. Arról nem is beszélve, hogyha lemerül a telefonod a sok élőzéstől, nyomkodástól, akkor még a hazajutásod is nehézkes lesz.
Tipp: csinálj egy-két képet, de inkább élvezd a társaságot, táncolj, beszélgess és éld meg a pillanatot, amire annyira vártál. Hidd el, a valódi élmények sokkal értékesebbek, mint a filterezett posztok.
Az alábbi válogatás segít hangolódni az újévre:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.