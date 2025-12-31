Bulizni indulsz? 5 szarvashiba, amit soha ne kövess el szilveszter éjszaka

Eljött az év egyik legjobban várt estéje, szilveszter éjszakája: buli, pezsgő, jó társaság és egy új kezdet reménye. Ám könnyen balul sülhet el az este, ha elköveted az 5 szilveszteri baki valamelyikét, amire tutira nem gondolsz, pedig tönkre teheti az egészet!

Így lesz felejthetetlen szilveszterben részed!

Fotó: Shutterstock

Ha betartod a következő lépéseket, nem fog a buli katasztrófába torkollni.

Nagyon fontos, hogy ne görcsölj rá az estére és próbáld élvezni a pillanatot.

Ne hagyd magad beleesni a túlzott elvárások csapdájába.

Szilveszter éjszaka: az ördög a részletekben rejlik

A legnagyobb bakik gyakran olyan apróságokon múlnak, amikre biztosan nem gondolsz. Most engedd el a túlzott elvárásokat, ne hajszold a tökéletes pillanatot, inkább élvezd a barátaid társaságát, a zenét, a beszélgetéseket és táncolj úgy, ahogy neked jól esik. Ám ahhoz, hogy tényleg jól sikerüljön az este, semmiképp ne kövesd el az 5 szilveszteri baki valamelyikét, mert akkor tuti, hogy katasztrófába fullad az estéd!

1. Nem eszel a buli előtt

Sokan azért nem esznek nap közben, hogy este többet bírjanak enni vagy inni, esetleg megfelelően lapos hassal érkezzenek a partira. Ám ez visszafelé is elsülhet. Az éhgyomorra fogyasztott alkohol gyorsabban száll a fejedbe, ráadásul nagyobb az esély rá, hogy nem lesz jobb a hangulatod tőle és még rosszul is leszel.

Tipp: vacsorázz, mielőtt elindulsz, és iszogatás közben is rágcsálj el egy pogácsát vagy bármilyen gyorsan felszívódó szénhidrátot.

2. Túl korán felpattansz a bulivonatra

Ha este 9-kor már olyan részeg vagy, hogy a világodat nem tudod, akkor kimaradsz a buliból. Nagy valószínűséggel az éjfélt vagy a mosdóban görnyedve töltöd, vagy valamelyik sarokban összekuporodva húzod a lóbőrt, miközben a többiek táncolnak és együtt koccintanak az új év kezdetére.

Tipp: igyál lassan, ne keverd a piákat, főleg ne a szilveszteri pezsgőt a röviddel és két kör között mindig igyál egy pohár vizet! A cél az, hogy bulizz egy nagyot és nem az, hogy nem az, blackouttal zárd az évet.

Ezeket a hibákat ne kövesd el szilveszterkor

Fotó: GettyImages

3. Új cipőben bulizni: instant szenvedés

Persze, hogy szeretnéd, hogy ezen az estén tökéletes legyen az outfited, de hatalmas bakit követsz el, ha az erre az alkalomra vásárolt új cipőben indulsz neki az éjszakának. Szinte biztos, hogy még az éjfél sem jön el, te már rettenetesen nyűgös leszel, és nem hogy táncolni nem fogsz, de még egy helyben állni se, mert a lábad sajogni fog, talán sebes lesz a sarkad, és vérezni is fog, és te semmi másra nem vágysz majd, csak hogy hazaérj, és ledobd magadról azt az átkozott cipőt.