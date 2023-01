5+1 tuti tipp másnaposság ellen

Akárhogy is védekezünk, az ünnepek alatt óhatatlanul is előfordul, hogy egy-két pohárkával többet gurítunk le, mint amennyit a szervezetünk még képes kezelni. Bizony ekkor kell szembenéznünk az italozás legkegyetlenebb részével: a gyűlölt másnappal. Sokan próbálták már megfejteni, mivel lehet a macskajajt a legbiztosabban legyűrni. Született pár igencsak extrém elképzelés, különös csodaszer-kombináció, a józanító gépről nem is beszélve. Ja, és múzeuma is van a másnaposságnak, ne feledjük!

Az ünnepek alatt bizony több alkohol fogy a kelleténél, aminek másnap isszuk meg a levét Fotó: nelen / Shutterstock

A másnaposság 5+1 legjobb ellenszere

1. Forró tésztaleves

Legyen az egy ázsiai pho leves, vagy bármilyen más tésztás-húsos leves, csodákat művel a másnapos szervezettel! Ha egy tojást is főzünk bele, akkor pláne! Az alkohol vízelvonó hatása miatt ideális folyadékpótlás ilyenkor a nátriumot és káliumot tartalmazó leves. A tojás tartalmazza a cisztein nevű aminosavat, amely eltávolítja az acetaldehid nevű vegyületet a szervezetből, ami alapvetően felelős a másnaposságért. A hús magas B1-vitamin-tartalma pedig sokat tesz az alkohol lebontásáért, ráadásul segít elűzni a kínzó fejfájást is.

2. Méz és citrom

A másnapos gyomornak kiváló megoldás egy nagy adag – természetesen alkoholmentes! – puncs! A méz, a citrom és a forró víz elegye könnyen fogyasztható, kellemes, és pótolja a folyadék- és cukorvesztést, a méz fruktóz-tartalma pedig segít az alkohol lebontásában.

Egy mézes-citromos forró ital is csodákra képes a másnapos szervezettel! Fotó: Taras Grebinets / Shutterstock

3. Pácolt hering

Nem épp a legismertebb fogás, de a pácolt heringet a skandináv népek például előszeretettel használják macskajaj ellen. A hering megnyugtatja háborgó gyomrot és magas ásványianyag-tartalmának köszönhetően helyreállítja a szervezet megbillent elektrolit-háztartását. Csemegeuborkával együtt fogyasztva állítólag még hatásosabb. Érdemes kipróbálni!

4. Illatos gyógyfürdő

Természetesen nem csak étellel-itallal védekezhetünk, vannak más módszerek is. Sokan az illóolajos fürdőre esküsznek. Tegyünk 5-6 csepp borókafenyő-olajat a kellemesen langyos fürdővízbe, keverjük el alaposan! Méregtelenítő, üdítő hatását hamarosan érezni fogjuk. A citromfű- illetve fenyőolajat párologtatásra is javasolják: gyomoridegességre nyugtató hatással van, enyhíti a fejfájást, kimerültséget, emellett frissítő, erősítő hatású.

5. A "klasszikusok"

Sokak szerint nem kell semmilyen csodaszer, hanem a klasszikusokat kell alkalmazni, ezek hoznak a legtöbb eredményt. Azaz fogyasszunk másnap sok-sok vizet, hogy pótoljuk az alkohol folyadékelvonó hatását, emellett aludjunk, amennyit csak lehet! És természetesen egy kis séta sem árt a friss levegőn, ha úgy érezzük!

+1. Készüljünk fel!

Természetesen a legbiztosabb módszer a másnaposság elkerülésére, ha egyáltalán nem iszunk. Ha azonban ez nem opció, akkor is megelőzhetjük, vagy legalábbis csökkenthetjük a macskajajt pár okos trükkel még italozás előtt, illetve közben. Egyrészt soha ne igyunk üres gyomorra! Ahogy mondják: ki kell bélelni a gyomrot! (Figyelem, részegen már hiába tolunk be egy gyrost vagy bármi zsírosat, nem fog segíteni, sőt, csak ront a helyzeten.) Másrészt soha nem szabad keverni az italokat. Döntsünk egyféle ital mellett, és tartsunk ki egész este! Azt mondják, aki sörözik, még a különböző márkákat sem érdemes keverni! Harmadrészt már italozás közben gondoljunk a folyadékutánpótlásra! Minden kör után érdemes egy pohár vizet is inni, lefekvés előtt pedig igazi csodaszer lehet egy fél liter víz elfogyasztása.