Stílusos karácsonyi hangulat fillérekből – Így kerülheted el az ízléstelenséget

Egy igazán elegáns, stílusos karácsonyi hangulat otthon nem pénz kérdése, sokkal inkább a tudatosságé és az ízlésé. Kerüld el a karácsonyi díszítési bakikat!

Fotó: Leonid Iastremskyi / 123RF

Tegyél rendet.

Ügyelj a színválasztásra.

Játssz a fényekkel és a textíliákkal.

Rend a lelke mindennek

A legfontosabb, hogy még a díszítés előtt rakj rendet: ha a tér levegős és letisztult, már egy kevés dekor is látványos lesz. Érdemes először elpakolni a felesleges tárgyakat, mert minél kevesebb a zsúfoltság, annál kifinomultabban mutatnak az ünnepi elemek.

A színválasztás kulcsfontosságú

A színek kiválasztása is kulcsszerepet játszik abban, hogy a végeredmény harmonikus legyen. A természetes, visszafogott árnyalatok – fehér, natúr, zöld, bordó, arany – sosem lesznek harsányak, és könnyen illeszkednek bármelyik otthonhoz. Ha már eleve élénk színek vannak a lakásban, érdemes olyan dekorokat választani, amelyek ehhez igazodnak, így megőrizhető az összhang, és elkerülhető a kaotikus hatás.

Játssz a textíliákkal

A textilekkel szintén finoman csempészhetsz egy kis karácsonyi hangulatot a térbe. Egy puha pléd vagy pár új párnahuzat meleg, kuckós atmoszférát teremt anélkül, hogy túlzásba esnél. A mintákat illetően jobb óvatosnak lenni: a túl zsúfolt vagy túl sok karácsonyi motívum könnyen giccsessé válik, míg az egyszerű, természetes anyagok eleganciát sugároznak.

A karácsonyi fények fontossága

A fények minden ünnepi hangulat legfontosabb eszközei. A meleg fényű égősorok, a diszkréten elhelyezett füzérek és a mécsesek meghitt ragyogást adnak a szobának. Nem kell minden felületre fénydíszt tenni, sokkal szebb, ha csak néhány pontot emelsz ki, és hagyod, hogy a fények beragyogják a teret. A túl erős, villogó, színes fények gyakran rontanak az összhatáson, míg a visszafogott fények eleganciát sugároznak.

A természetes anyagból készült díszek igazán stílusosak és hangulatosak is

Fotó: 123RF

Természetes anyagok a barátaid a lakberendezés során

A természetes anyagokkal szinte lehetetlen mellényúlni. Egy csokor fenyőág, néhány toboz, narancsszelet vagy fahéjrúd egyszerre illatos és letisztult dekorációt ad, de készíthetsz karácsonyi illatfőzetet is. Akár egy egyszerű üvegvázába is rendezheted őket, ami sokkal kifinomultabb hatást kelt, mint a túl sok műanyag dísz. A karácsonyfa esetében is a kevesebb több elve működik a legszebben: ha egy-két szín mellett döntesz, és nem zsúfolod tele mindenféle díszekkel, sokkal légiesebb és harmonikusabb lesz.