Olcsó szaloncukor? 11 pénztárcakímélő praktika az édességvásárláshoz

11 tippet adunk ahhoz, hogyan lehet kedvezőbb áron beszerezni a szaloncukrot

2025 hat legnépszerűbb ízét is összegyűjtöttük az édesszájúak örömére

A szaloncukor a karácsony egyik legfőbb jelképe, emellett közkedvelt finomság, amit sokan már egész decemberben falatozunk. Emiatt több családban igazi mennyiség fogy el, ezért nem mindegy, milyen áron vásároljuk meg az édességet. Szerencsére elérhető olcsó szaloncukor a piacon, a kedvező árért pedig a minőségről sem kell feltétlenül lemondanunk.

Olcsó szaloncukor is kerülhet az ünnepi finomságok kínálatába, ha megfogadunk pár fontos praktikát.

Praktikák olcsó szaloncukor-vásárláshoz

1. Kilóra mérhető ki

Ma már az ország több pontján is vannak csomagolásmentes üzletek, ahol mindent kimérhetünk igény szerint, és a legtöbb helyen ez a szaloncukorra is igaz. Van, ahol kézműves termékeket szerezhetünk be így, kedvező áron.

2. Igény szerinti mennyiség

Sok üzletben vannak kimérős szaloncukor-szigetek, ahol annyit szedhetünk, amennyire valóban szükségünk van, és magunk válogathatjuk össze az ízeket. Az összetevők listáját az üzlet dolgozóitól kérhetjük el, és mindig nézzük meg a kilónkénti árat.

3. Ajándékozzunk minőséget

A prémium termékek általában nagyon finomak, jó minőségűek, de nem pénztárca-barátok. Ezeket érdemes inkább kis mennyiségben, ajándékba venni, mindennapos fogyasztásra pedig a közepes kategóriából válogatni.

4. Használjuk a kuponokat

Akár az újságból kivágott, akár az online megszerzett kuponokat is felhasználhatjuk a vásárlásra, hiszen a legtöbb üzletben ezekre az édességekre is érvényesek a kedvezmények.

5. Jutalmazzák a hűségünket

Amennyiben év közben szorgalmasan gyűjtögettük a törzsvásárlói kártyán a krediteket, egy részüket érdemes erre fordítani, hiszen rengeteget spórolhatunk így is az árán.

6. Last minute ajándék

Várjuk meg a karácsony előtti egy-két napot, vagy akár a december 24-ét a beszerzéssel. A legtöbb helyen az utolsó pillanatban jelentősen csökkentik az árukat így könnyedén akciós szaloncukorhoz juthatunk.

7. Tegyük félre az értékesebbet

Amit a fára, az ünnep napjaira szánunk, vagyis a díszesebb, drágább szaloncukrokat érdemes eltenni, hogy ne fogyjon el az ünnep előtt. Így nem kell újra megvásárolni, nassolásra pedig vehetünk olcsóbbat is.