Melyik szaloncukor a kedvenced? – Ezt árulja el a személyiségedről

Így függ össze az ünnepi édesség és a személyiség.

A megérzések alapján válassz szaloncukrot!

Ilyen a személyiséged a kedvenc választásod szerint.

Képzeld el, hogy egy ünnepi, szaloncukrokkal teli tál áll előtted. Melyikért nyúlsz először? A klasszikus zselésért, mert azt etted gyerekkorodban? A luxus marcipánosért, mert szereted a kifinomultságot? A vadonatúj pisztáciás különlegességért, mert mindig a legújabb trendeket követed? Vagy egy jóféle rumosért, mert nem félsz megélni az élet ízeit? Bármelyik szaloncukor mellett is teszed le a voksod, nem csupán az ízlésedről árulkodik – hanem a személyiséged mélyebb rétegeiről is.

A kedvenc szaloncukor-választásod többet elárul rólad, mint gondolnád / Fotó: acceptphoto / Shutterstock

Komoly jelentése lehet a választásainknak, például a szaloncukor tekintetében

Ez a könnyed, de rendkívül beszédes személyiségteszt pontosan erre épít. Hiszen az ünnepekkor nemcsak a karácsonyi dekoráció, a mézeskalács illata vagy az ajándékok mesélnek rólunk – hanem az is, mit választunk a sok finomság közül. Főleg, ha szaloncukorról van szó, ami itthon nem csupán egy édesség, – szinte rituálé. Az ízek mögött karakterek rejtőznek. Ugye, hogy máris érdekesebben hangzik, mint egy egyszerű karácsonyi nassolnivaló?

Most pedig itt a lehetőség, hogy megtudd, milyen személyiségtípus vagy – csupán annyit kell tenned, hogy kiválasztod a szaloncukrot, ami elsőként megragadja a tekinteted. Olvasd el, mit mesél rólad. Lehet, hogy nevetni fogsz, vagy éppen mélyen magadra ismersz. Engedd meg magadnak ezt az apró ünnepi kikapcsolódást! Egy biztos: a teszt után más szemmel fogsz nézni a szaloncukros tálra – és talán önmagadra is.

Melyik szaloncukrot választanád először?

Nézd végig az alábbi szaloncukor-fajtákat, és válaszd ki azt az egyet, amihez leginkább kedvet kaptál – ne gondolkodj túl sokat, csak hallgass a megérzésedre! Aztán olvasd el, mit mesél rólad a választásod.

Zselés szaloncukor – a klasszikus gyümölcsízű Marcipános szaloncukor – elegáns, mandulás töltelék Kókuszos szaloncukor – egzotikus, édes és illatos Rumos-kakaós szaloncukor – egy kis felnőtt csavar Pisztáciás vagy sós karamellás – új különlegesség Tejcsokis-mogyorós – biztonságos, krémes klasszikus Étcsokis narancsos – fűszeres, karakteres ízvilág Vegán vagy cukormentes szaloncukor – tudatos alternatíva

Íme, az eredmények:

1. Zselés szaloncukor

Te vagy az, aki számára a karácsony igazi nosztalgia. A gyerekkori emlékek, a régimódi díszek, a családi együttlétek jelentik számodra az ünnepet. Melegszívű, gondoskodó típus vagy, aki mindig figyel a többiekre. Ha kell, te vállalod magadra a béketeremtő szerepét is – igazi karácsonyi lélek vagy.