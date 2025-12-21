Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Olcsó fenyőfa vásárlás: így válaszd ki a tökéletes karácsonyfát

2025. december 21.
Az ünnep egyik legfontosabb eleme a szép karácsonyfa. Azonban az olcsó fenyőfa vásárlás sok család számára komoly kihívást jelent. Mutatjuk a trükköket!

A karácsonyfa vásárlás nem kell, hogy stresszes vagy költséges legyen. Ha tudjuk, mikor, hol és hogyan érdemes fát választani, jelentős összeget spórolhatunk a fenyőfa árakon. Nem kell kompromisszumot kötnöd: az olcsó fenyőfa is lehet tökéletes karácsonyfa, ha tisztában vagy vele, mikor, hol és hogyan válaszd ki a számodra legmegfelelőbb. Így is tökéletes lesz a karácsonyfád, és még a pénzt is spórolhatsz, ha tudod mikor, hol és hogyan válaszd ki a tökéletes fát.

  • A fenyőfa vásárlást olcsóbban is megúszhatjuk, ha tudjuk, hogyan találhatunk olcsó fenyőfát az ünnepek előtt.
  • Ismerjük meg a trükköket, hogyan kerülhet kevesebbe a karácsonyfa.
  • Ezeket érdemes mérlegelnünk, mielőtt fát venni megyünk.
Olcsó fenyőfa válogatás karácsonyra.
Olcsó fenyőfa karácsonyra? Mutatjuk hogyan! Fotó: Ground Picture /  Shutterstock 

1. Olcsó fenyőfa vásárlás a megfelelő időben

A vágott fenyő ára a karácsony előtti héten a legmagasabb, majd december 23-án este és 24-én délután az árusok már igyekeznek szabadulni a készlettől, így akár 50-70%-os árengedményt is kaphatsz.

2. Fenyőfa ingyen?

Sok önkormányzat szervez az ünnepek előtt a rászorulóknak fenyőfaosztást, melynek az utolsó estéjére akkor is érdemes kinézni, ha nem vagyunk jogosultak rá. Ilyenkor ugyanis sok helyen kint hagyják, ami megmarad, és bárki elviheti.

3. Kisebb karácsonyfa választása? Olcsóbb megoldás lehet

A nagyobb fenyőfa többe kerül, és feldíszíteni is sokkal drágább. Nézzük meg, mi az a kompromisszum, amit a méret terén még meg tudunk kötni, és válasszunk egy kisebb példányt. Az sem mindegy, hogyan díszítjük, erre is érdemes odafigyelni, ha igazán szép karácsonyfára vágyunk. Így a fenyőfa árak nem terhelik feleslegesen a pénztárcánkat a kelleténél jobban.

4. Fenyőfa választás: melyik a legolcsóbb fajta?

A legdrágább a Nordmann fenyő, a legolcsóbb pedig a lucfenyő. Utóbbi azonban gyorsan hullajtani kezdi a tűleveleit, főleg, ha nem megfelelően tároljuk. Az ezüstfenyő ára középkategóriás, és jobban tartja a leveleit, mint a luc.

5. Hol vegyünk karácsonyfát? Piac, alkudozás? Működhet!

Érdemes megnézni, hol lehet fenyőfát venni, például a helyi piacon, ahol az árusok gyakran rugalmasak az árral kapcsolatban. Az áruházláncokkal ellentétben itt akár alkudhatunk is a fenyőfa árakon.

6. Fenyőfa vásárlás termelőtől - valóban olcsóbb?

Sokan egyenesen a termelőtől vásárolják meg a fenyőfát, mondván, hogy nincs kereskedői és szállítási díj. Ez akár igaz is lehet, de nézzük meg mindig az árat, vagy kérdezzük meg előzetesen telefonban, mert nem minden termelő árulja olcsóbban a fát.

7. Ez még jövőre is jó lesz?

Egyre többen vesznek gyökeres fenyőfát, amit az ünnepek után kiültethetnek a kertbe. Alaposan nézzük át vásárlás előtt: ne barnuljanak a levelei, ne lógjon túl a gyökere a cserépen, és legyen nedves a földje. Ha megfelelően gondozzuk, akkor akár a következő években is ugyanezt a fát díszíthetjük majd.

8. Szeretnénk biztosra menni?

Földlabdás vagy konténeres fenyőt vásárolhatunk kertészetekben is, mivel itt jó körülmények között tartották a növényeket, és ép, egészséges a gyökérzetük. Az élő fák közül a lucfenyő a legolcsóbb.

9. Akár kölcsönözhetünk is

Több helyen elérhető a fenyőfabérlés. Ennek lényege, hogy az ünnepekre kölcsönzött cserepes fát visszavihetjük a kertészetbe, és azt tovább nevelik; sok helyen a bérleti díj egy bizonyos részét akár le is tudjuk vásárolni.

Ha szeretnénk tanácsot kapni, hogyan válasszunk fenyőt, nézzük meg a videót!

 

