Karácsonyi csomagkáosz: így készülnek a futárcégek a legdurvább rohamra!

Mit mondanak más szolgáltatók?

Megkerestük a nagyobb szolgáltatókat, hogy megtudjuk: meddig rendelhetünk úgy, hogy az ajándék biztosan meg is érkezzen szenteste előtt. Elsőként a FOXPOST válaszolt a megkeresésünkre. Tájékoztatásuk szerint:

– automatába vagy átvételi pontra feladott csomag esetén december 19. a végső határidő,

– házhoz szállításnál pedig december 17.

Azonban hangsúlyozták, hogy hiába az ajánlott határidő, nem érdemes az utolsó napokra hagyni az ajándékok feladását. Ráadásul sokszor az automaták leterheltsége is okozhat némi fennakadást, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy ha megérkezik, minél előbb vegyék ki a küldeményt a csomagautomatából. Továbbá megtudtuk azt is, hogy a FOXPOST szerint a csúcsidőszak Mikulás környékén indul, és karácsonyig csak fokozódik.

Ilyenkor akár negyven–ötven százalékkal is megnövekedhet a csomagmennyiség az átlagoshoz képest. A terhelés pedig napról napra emelkedik

– tájékoztattak minket.

Ezt nem árt tudni: a Foxpost és a Packeta már több mint 3600 csomagautomatával rendelkezik. Fotó: Shutterstock

A GLS Hungary már hónapokkal korábban megkezdte a felkészülést az ünnepi időszakra. Ezért idén bevezették az Automata Expresszt, amely a megrendeléstől számítva, másnapi reggeli csomagátvételt is lehetővé tesz. A cég közleménye szerint igyekeznek tartani ezt az egy munkanapos kézbesítést a csúcsidőszakban is. Ráadásul a GLS és a DPD nemrégiben egy stratégiai együttműködést is bejelentett, amelynek köszönhetően a DPD-s csomagok többsége már a GLS automatáiból is átvehető lesz. A csomagküldő szolgáltatók szerint elkerülhetetlen volt a hálózatbővítés, amely a karácsonyi szezonban különösen nagy könnyebbséget jelenthet a vásárlóknak.

A DPD számára a GLS-sel való együttműködés nem csupán hálózatbővítést jelent, hanem egy hatékonyabb logisztikai rendszer felé tett lépést

– nyilatkozta Czifrik Szabolcs, a DPD Hungary ügyvezető igazgatója. .