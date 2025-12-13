Karácsonyi csomagkáosz: így készülnek a futárcégek a legdurvább rohamra!

A karácsony közeledtével évről évre fokozódik a nyomás a futárcégeken. A Bors korábban arról számolt be, hogy a Magyar Posta szerint a külföldről érkező csomagoknál november vége volt a lélektani határ, tehát aki ennél később rendelt, könnyen kockáztatja, hogy az ajándéka már nem ér ide szentestére. A Heol szerint a futárok arról számoltak be, hogy már novemberben napi 140 címre kellett kézbesíteniük. Mindezek jól mutatják az idei roham mértékét.
A Magyar Posta a mai napot (december 12.) jelölte meg az utolsó biztos határidőnek, legalábbis a hazai webshopokból érkező csomagoknál. Egy közleményükben jelezték azt, hogy december közepétől ugrásszerűen nő a terhelésük, az utolsó napokban pedig már nem tudják garantálni, hogy minden küldemény időben célba ér. A külföldi csomagok esetében a késés akár 50 nap is lehet, főleg, ha Európán kívülről érkeznek vagy vámvizsgálatra kerülnek.
Megkerestük a nagyobb szolgáltatókat, hogy megtudjuk: meddig rendelhetünk úgy, hogy az ajándék biztosan meg is érkezzen szenteste előtt. Elsőként a FOXPOST válaszolt a megkeresésünkre. Tájékoztatásuk szerint:
– automatába vagy átvételi pontra feladott csomag esetén december 19. a végső határidő,
– házhoz szállításnál pedig december 17.
Azonban hangsúlyozták, hogy hiába az ajánlott határidő, nem érdemes az utolsó napokra hagyni az ajándékok feladását. Ráadásul sokszor az automaták leterheltsége is okozhat némi fennakadást, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy ha megérkezik, minél előbb vegyék ki a küldeményt a csomagautomatából. Továbbá megtudtuk azt is, hogy a FOXPOST szerint a csúcsidőszak Mikulás környékén indul, és karácsonyig csak fokozódik.
Ilyenkor akár negyven–ötven százalékkal is megnövekedhet a csomagmennyiség az átlagoshoz képest. A terhelés pedig napról napra emelkedik
– tájékoztattak minket.
A GLS Hungary már hónapokkal korábban megkezdte a felkészülést az ünnepi időszakra. Ezért idén bevezették az Automata Expresszt, amely a megrendeléstől számítva, másnapi reggeli csomagátvételt is lehetővé tesz. A cég közleménye szerint igyekeznek tartani ezt az egy munkanapos kézbesítést a csúcsidőszakban is. Ráadásul a GLS és a DPD nemrégiben egy stratégiai együttműködést is bejelentett, amelynek köszönhetően a DPD-s csomagok többsége már a GLS automatáiból is átvehető lesz. A csomagküldő szolgáltatók szerint elkerülhetetlen volt a hálózatbővítés, amely a karácsonyi szezonban különösen nagy könnyebbséget jelenthet a vásárlóknak.
A DPD számára a GLS-sel való együttműködés nem csupán hálózatbővítést jelent, hanem egy hatékonyabb logisztikai rendszer felé tett lépést
– nyilatkozta Czifrik Szabolcs, a DPD Hungary ügyvezető igazgatója. .
Hogyan kerüljük el a késést?
A futárok, a raktári dolgozók és logisztikai központok maximális kapacitással próbálják kiszolgálni az ilyenkor megnövekedett forgalmat, de a késések így is elkerülhetetlenek lehetnek. Az eddigi információink alapján láthatjuk, hogy aki biztosra akar menni, annak még most kell rendelnie.
