Tudtad? Börtönbe is kerülhetsz a karácsonyi díszkivilágítás miatt

Nem mindegy, milyen fényárban úszik az otthonunk az ünnepek alatt! A karácsonyi díszkivilágítás ugyanis börtönbe is juttathat minket, ha meggondolatlanul díszítgetünk.
Karácsonykor aki teheti, ünneplőbe öltözteti nem csak a szívét, de a környezetét is. Sokaknál a ház külseje és az udvar is fényárban úszik ilyenkor. A nem megfelelő díszítésért ugyanakkor még akár börtön is járhat! Természetesen nem arról van szó, hogy akinek nem elég esztétikus a karácsonyi dekorációja, azt elítéli az esztétikai bíróság. A gondot a manapság egyre népszerűbbé váló lézerfények jelentik. Emiatt adott ki közös figyelmeztetést a HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Azt kérik: felelősen vásároljunk és használjunk ilyen fényeket. A lézeres kivetítők esetében kiemelten fontos a használati-kezelési útmutatók és a figyelmeztetések ellenőrzése. A vásárlóknak emellett érdemes kerülniük az ismeretlen eredetű, jelöletlen, illetve gyanúsan olcsó termékeket mind az online, mind a hagyományos üzletekben.
De miért és kikre olyan veszélyes a lézeres karácsonyi dekoráció? Nos, a hagyományos fénydíszekkel ellentétben a lézerfény akár kilométerekre is ellátszódhat. Egy földfelszínről érkező lézersugár így könnyen megzavarhatja a repülőgépek pilótáit. "A legtöbben nem is gondolnák, hogy egy ház megvilágítására használt lézerfényt akár több kilométeres magasságban is észlelhetnek a pilóták. Egyetlen rosszul elhelyezett lézersugár is ronthatja a légi járműveket vezető szakszemélyzet látási viszonyait, ezzel kockázatot teremtve" – idézi Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója figyelmeztető szavait a Sonline, hozzátéve:
A pilóták lézerfénnyel történő megzavarása a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül, így bűncselekménynek számít, az elkövetőket pedig akár szabadságvesztéssel is sújthatják.
A karácsonyi dekorációk használatánál a tudatosság a legfontosabb tényező. A HungaroControl arra kéri a lakosságot, hogy a lézeres fényvetítőket kizárólag a házak falára irányítsák, semmiképp se az égbolt felé! A fény irányát érdemes esténként ellenőrizni.
