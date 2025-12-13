Így fogja sokáig bírni a karácsonyfa a lakásban

Érdemes alaposan átgondolni, honnan és milyen fát választunk.

Sokat számít, hogy hol pihentetjük a növényt, mielőtt feldíszítjük.

Nem mindegy, hova állítjuk, és hogyan gondozzuk.

Nem kell, hogy már vízkereszt előtt lebontsd a fát, mert hamar elhullajtotta a tűleveleit. Ebben a cikkben hoztunk pár tippet és praktikát, hogy a karácsonyfa sokáig boldogítson a nappaliban.

Néhány hasznos tanács megfogadása, és máris sokkal tovább díszíti a lakást a karácsonyfa

Fotó: Dasha Petrenko / shutterstock

Nézzük, mit tehetsz azért, hogy a karácsonyfa sokáig díszelegjen a szobában:

Hazai fát válassz

A külföldről importált fák értelemszerűen többet utaznak, mint a Magyarországon termesztettek. Ebből következően hamarabb ki is száradnak. A származási helyet az árusok fel szokták tüntetni, érdemes tehát hazai fát választanod. Friss fenyőt vegyél

Minél frissebb a vágott fenyő, annál tovább gyönyörködhetsz benne. Egy egyszerű teszttel meg tudod állapítani, hogy friss-e a fa, amit éppen nézegetsz. Tenyereddel fogd körbe az egyik ágat, majd húzd végig rajta a kezed. A lepotyogott tűlevelek mennyiségéből következtethetsz arra, hogy a fa friss vagy sem. Ha friss, csak pár fog lepotyogni. Tartsd hidegben

Ha kiválasztottad a friss fenyőt, hazaérve tedd a lehető leghidegebb helyre. Legjobb, ha kiteszed a kertbe, vagy az erkélyre. A díszítés előtt 3-4 órával vidd csak be a lakásba, és hagyd, hogy a hideg ágai átmelegedjenek. Ha rögtön kezded el a díszítést, akkor bizony az ágai megtörhetnek a díszek súlya alatt. Tedd vízbe

Fontos, hogy a fenyő elegendő vízhez jusson. Érdemes a fa törzsének kérgéből, a vágott résznél, nagyjából 2 cm vastagságot körben levágnod. Így jobban magába tudja majd szívni a vizet. Ezután állítsd egy nagy tál vízbe. Megfelelő karácsonyfatalp választása

Olyan talpat válassz, ami alá befér egy tál, így folyamatosan tudod öntözni a törzsét. Praktikus megoldás, ha víztartályos karácsonyfatalpat választasz. Fontos, hogy naponta ellenőrizd, hogy elegendő víz van-e a karácsonyfa alatt. Tegyél a vizébe citromlevet, cukrot

Ha egy evőkanál citromlevet vagy cukrot raksz a fenyőfa vízébe tovább gyönyörködhetsz benne. Ne essünk túlzásokba, a kettőt egyszerre ne használjuk, elég az egyiket. Ne radiátor mellé állítsd

Lehet, hogy pont ott mutatna a legszebben, de a fának nem tesz jót a meleg. Minél hidegebb helyen áll a fa, annál tovább lehet ékes dísze az ünnepnek.

Nem tudod, milyen szempontok alapján érdemes karácsonyfát vásárolni? Ebből a videóból megtudhatod:

