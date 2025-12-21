Ezek a legjobb karácsonyi ajándékok háziasszonyoknak

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 09:30
A modern háztartásban ma már számos olyan kütyü van, amely nemcsak időt spórol, de élvezetesebbé is teszi a konyhai munkát. A Fanny magazin összegyűjtötte, milyen eszközökkel könnyíthetjük meg a sütés-főzést. Íme a legjobb karácsonyi ajándékok háziasszonyoknak.
Egy bizonyos kor felett a nők már a praktikus dolgoknak örülnek, főleg olyanoknak, amelyek megkönnyítik az életüket. Ilyenek például a háztartási eszközök. Ha még nem tudod, hogy mivel lepd meg a szeretted, mutatjuk mik a legjobb karácsonyi ajándékok háziasszonyoknak. 

Anya és kislánya karácsonyi menüt főz a konyhában, a legjobb karácsonyi ajándékok a háziasszonyoknak a háztartási gépek.
Vajon mik a legjobb karácsonyi ajándékok háziasszonyoknak? Ne aggódj, segítünk! Fotó: ANNA GRANT
  • Karácsonyi ajándékötletek háziasszonyoknak, például air fryer, szódagép, vezeték nélküli poszívó.
  • A legjobb konyhai kiegészítők, például késkészlet, vágódeszka, sodrófa, sütő.

Íme a legjobb karácsonyi ajándékok háziasszonyoknak

Air fryer – Ropogós étel olaj nélkül

Az elmúlt évek egyik legnépszerűbb konyhai eszköze az air fryer. A fritőzzel ellentétben kevés olaj felhasználásával ropogós, mégis egészséges fogásokat készíthetünk, legyen szó sült krumpliról, csirkeszárnyról, de akár süteményeket is készíthetünk vele. A kosár mérete alapján válasszunk készüléket attól függően, hogy hány emberre főzünk.

Szódagép – Frissítő ital gombnyomásra

Az ünnepi lakomák mellé sokan keresik a könnyű, buborékos frissítőt. A szódagép nemcsak pénzt spórol, hanem környezetbarát megoldás is, hiszen kevesebb a műanyag palack, aminek aztán helyet kell találni a visszaváltásig. Vásárláskor olyat válasszunk, amihez könnyen tudunk később is patront venni.

Kévéfőző – Darálva lesz a legfinomabb

A frissen őrölt kávé aromája és illata karácsonykor különösen jól esik. A darálós kávéfőzővel a reggeli készülődés vagy a desszert melletti kávézás is igazi rituálévá válik. Létezik olyan, ami egyszerre két csésze kávét is elkészít, illetve többféle stílusú koffeines italt is képes gyártani.

Elektromos ablaktisztító – Makulátlan tisztaság

Az ünnepre való készülődés egyik legnehezebb része a nagytakarítás. Egy elektromos ablaktisztítóval a karácsonyi fények ragyogása sokkal szebb, hiszen csíkmentes, tiszta ablakokon át szűrődik be. Ha erre vágyunk, robotosat vegyünk, vagy hosszú nyelűt!

Vezeték nélküli porszívó – Takarítás vezeték nélkül

Könnyű, vezeték nélküli, gyorsan kéznél van: az álló porszívó igazi életmentő, ha a karácsonyi sütögetés vagy ajándékcsomagolás után gyors rendrakásra van szükség. De garantált, hogy egész évben hálásak leszünk érte.

egy nő vezetékes porszívóval takarít.
A vezeték nélküli porszívó sokkal jobb, mint a vezetékes, ezért ez is szerepel a karácsonyi ajándékok háziasszonyoknak listánkon. Fotó: Prostock-studio

Vízforraló – Időspórolás 

Ma már a modern technológiának köszönhetően vízforralás közben sem kell unatkoznunk. Elérhetők ugyanis a piacon zenélő és színváltó világítással ellátott változatok ebből az eszközből, melyek a víz felforralását játékossá tehetik. Típustól függően a szivárvány árnyalatiban pompáznak, és kellemes, nyugtató dallamokkal jelzik, hogy éppen forralnak vagy pedig melegen tartanak. 

A legjobb karácsonyi ajándékok főzéshez – praktikus konyhai kiegészítők

Vágódeszka

A jó vágódeszka a konyha egyik legfontosabb eszköze. Nagy főzésekkor, amikor egyszerre szeleteljük a zöldségeket, a húsokat, a gyümölcsöket vagy a süteményt, különösen hasznos, ha több méretből is válogathatunk. A fa deszkák kímélik a késeket, a műanyag pedig higiéniai szempontból ideális.

Konyhai mérleg

A karácsonyi édességek világa sokszor grammnyi pontosságot igényel. A mézeskalács, a piskóta vagy a krémek esetében egy jó konyhai mérleg nélkül könnyen felborulhat az arány, ami befolyásolja az állagot és az ízt is. A digitális változatok ráadásul gyorsak és egyszerűen kezelhetők.

Késkészlet

Éles, megbízható kések nélkül az előkészületek sokkal lassabban haladnak. A karácsonyi menühöz többfélére is szükség lehet: egy nagyobb séfkésre, egy filézőre, egy kenyérvágó késre, és akár egy apróbb pengéjű, zöldségekhez való változatra is. Egy rendszeresen karbantartott, jó minőségű késkészlet aranyat ér.

Sodrófa

A bejgli, a linzer és a mézeskalács elkészítéséhez nélkülözhetetlen a sodrófa. A fából készült típusok hagyományosak és megbízhatóak, a modern, csapágyas vagy szilikonborítású változatok pedig könnyebb munkát biztosítanak és tisztításuk is praktikusabb. A nehezebb fával hamarabb elérjük a kívánt hatást, de súlya miatt fárasztóbb a használata, mint egy műanyag vagy szilikonváltozatnak.

Szilikonos spatulák

A spatulák mára már sokoldalú kiegészítőkké váltak, különösen, ha rugalmas szilikonból készülnek. Segítségükkel könnyedén összeforgathatjuk a krémeket, átkeverhetjük a tésztát, lekaparhatjuk a tál oldalát, és még a legfinomabb mousse-ok is szépen tálalhatók velük.

Sütő

A karácsonyi sürgés-forgásban könnyű elfelejteni, mióta is van a sütőben az adott fogás. Egy egyszerű főzőóra – akár digitális, akár klasszikus tekerős változat – segít abban, hogy semmi ne égjen oda, és minden étel tökéletes állaggal kerüljön az asztalra.

Habzsák

A habzsák segítségével gyönyörű mintákat húzhatunk a mézeskalácsra, díszíthetjük a tortákat, megtölthetjük a képviselőfánkot vagy a karácsonyi kosárkákat. A textil és a szilikon habzsákok hosszabb távon is praktikusak és megbízhatóak. 

Nézd meg az alábbi videót, ami segít, hogy te is tökéletes mézeskalácsot készíthess:

