Elképesztő: szakértők szerint ennyi kávé lassíthatja az öregedést

Fotó: 123RF

A kávé lassíthatja az öregedést: állítják a szakértők

A londoni King’s College kutatói 436 felnőttet vizsgáltak meg, akik naponta négy csésze kávét fogyasztottak. A kutatás alapján a koffein különösen azoknál járulhat hozzá kedvezőbb biológiai öregedési folyamatokhoz, akiket skizofréniával, bipoláris zavarral vagy pszichotikus depresszióval diagnosztizáltak.

Az eredmények szerint azoknak, akik naponta három-négy csésze kávét isznak, a telomerjeik – vagyis a kromoszómákon található védősapkák, amelyek a sejtek öregedésének fontos részei – akár öt évvel hosszabbak voltak, mint azoké, akik nem fogyasztottak kávét.

Ugyanakkor akik napi négy csészénél többet ittak, már nem tapasztalták ezeket az előnyöket, sőt a stressz-szintjük is növekedett.

Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) továbbra is azt javasolja, hogy a napi koffeinbevitel ne haladja meg a 400 milligrammot, ami nagyjából négy csésze kávénak felel meg.

Tudjuk, hogy a kávé segíthet lassítani a biológiai öregedést az általános populációban, de keveset tudunk arról, hogyan hat a súlyos mentális betegséggel élőkre, egy olyan csoportra, amelynek élettartama már eleve rövidebb, részben az életkorral összefüggő betegségek miatt

– mondta Vid Mlakar, a King’s College London PhD-hallgatója, a tanulmány vezető szerzője.

A telomerek az életkorral természetesen rövidülnek, és ez a folyamat a mentális betegségekben szenvedőknél gyorsabb lehet. A kutatók szerint ők átlagosan akár 15 évvel korábban halnak meg, elsősorban szív és daganatos betegségek miatt.

A tudósok úgy vélik, hogy a kávé antioxidáns és gyulladáscsökkentő vegyületei segíthetnek megvédeni a sejteket a károsodástól.

Egyrészt tudjuk, hogy a túlzott kávéfogyasztás negatívan hathat az egészségre, például ronthatja az alvás minőségét. Új tanulmányunk azonban azt sugallja, hogy a kávéfogyasztás egy bizonyos pontig előnyös lehet a biológiai öregedés szempontjából

– mondta Dr. Monica Aas.