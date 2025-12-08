Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztő: szakértők szerint ennyi kávé lassíthatja az öregedést

koffein
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 11:15
öregedéskávé
A szakértők most valami egészen új dologra figyeltek fel. Itt van minden, amit tudunk arról, hogy mennyi kávé lassíthatja az öregedést.
CJA
A szerző cikkei

Egy új tanulmány szerint mindenki kedvenc italának hosszú távú pozitív hatása is lehet: a szakértők szerint a kávé lassíthatja az öregedést.

A tudósok szerint a kávé lassíthatja az öregedést
A tudósok szerint a kávé lassíthatja az öregedést
Fotó: 123RF

A kávé lassíthatja az öregedést: állítják a szakértők

A londoni King’s College kutatói 436 felnőttet vizsgáltak meg, akik naponta négy csésze kávét fogyasztottak. A kutatás alapján a koffein különösen azoknál járulhat hozzá kedvezőbb biológiai öregedési folyamatokhoz, akiket skizofréniával, bipoláris zavarral vagy pszichotikus depresszióval diagnosztizáltak.

Az eredmények szerint azoknak, akik naponta három-négy csésze kávét isznak, a telomerjeik – vagyis a kromoszómákon található védősapkák, amelyek a sejtek öregedésének fontos részei – akár öt évvel hosszabbak voltak, mint azoké, akik nem fogyasztottak kávét.

Ugyanakkor akik napi négy csészénél többet ittak, már nem tapasztalták ezeket az előnyöket, sőt a stressz-szintjük is növekedett.

Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) továbbra is azt javasolja, hogy a napi koffeinbevitel ne haladja meg a 400 milligrammot, ami nagyjából négy csésze kávénak felel meg.

Tudjuk, hogy a kávé segíthet lassítani a biológiai öregedést az általános populációban, de keveset tudunk arról, hogyan hat a súlyos mentális betegséggel élőkre, egy olyan csoportra, amelynek élettartama már eleve rövidebb, részben az életkorral összefüggő betegségek miatt

– mondta Vid Mlakar, a King’s College London PhD-hallgatója, a tanulmány vezető szerzője.

A telomerek az életkorral természetesen rövidülnek, és ez a folyamat a mentális betegségekben szenvedőknél gyorsabb lehet. A kutatók szerint ők átlagosan akár 15 évvel korábban halnak meg, elsősorban szív és daganatos betegségek miatt. 

A tudósok úgy vélik, hogy a kávé antioxidáns és gyulladáscsökkentő vegyületei segíthetnek megvédeni a sejteket a károsodástól.

Egyrészt tudjuk, hogy a túlzott kávéfogyasztás negatívan hathat az egészségre, például ronthatja az alvás minőségét. Új tanulmányunk azonban azt sugallja, hogy a kávéfogyasztás egy bizonyos pontig előnyös lehet a biológiai öregedés szempontjából

– mondta Dr. Monica Aas.

A kutatók hangsúlyozzák: nagyobb, hosszú távú vizsgálatokra van szükség annak megerősítésére, hogy a kávé valóban képes-e lassítani a biológiai öregedést – írja a FoxNews.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu