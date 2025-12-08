Elképesztő: szakértők szerint ennyi kávé lassíthatja az öregedést

Egy új tanulmány szerint mindenki kedvenc italának hosszú távú pozitív hatása is lehet: a szakértők szerint a kávé lassíthatja az öregedést.
A londoni King’s College kutatói 436 felnőttet vizsgáltak meg, akik naponta négy csésze kávét fogyasztottak. A kutatás alapján a koffein különösen azoknál járulhat hozzá kedvezőbb biológiai öregedési folyamatokhoz, akiket skizofréniával, bipoláris zavarral vagy pszichotikus depresszióval diagnosztizáltak.
Az eredmények szerint azoknak, akik naponta három-négy csésze kávét isznak, a telomerjeik – vagyis a kromoszómákon található védősapkák, amelyek a sejtek öregedésének fontos részei – akár öt évvel hosszabbak voltak, mint azoké, akik nem fogyasztottak kávét.
Ugyanakkor akik napi négy csészénél többet ittak, már nem tapasztalták ezeket az előnyöket, sőt a stressz-szintjük is növekedett.
Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) továbbra is azt javasolja, hogy a napi koffeinbevitel ne haladja meg a 400 milligrammot, ami nagyjából négy csésze kávénak felel meg.
Tudjuk, hogy a kávé segíthet lassítani a biológiai öregedést az általános populációban, de keveset tudunk arról, hogyan hat a súlyos mentális betegséggel élőkre, egy olyan csoportra, amelynek élettartama már eleve rövidebb, részben az életkorral összefüggő betegségek miatt
– mondta Vid Mlakar, a King’s College London PhD-hallgatója, a tanulmány vezető szerzője.
A telomerek az életkorral természetesen rövidülnek, és ez a folyamat a mentális betegségekben szenvedőknél gyorsabb lehet. A kutatók szerint ők átlagosan akár 15 évvel korábban halnak meg, elsősorban szív és daganatos betegségek miatt.
A tudósok úgy vélik, hogy a kávé antioxidáns és gyulladáscsökkentő vegyületei segíthetnek megvédeni a sejteket a károsodástól.
Egyrészt tudjuk, hogy a túlzott kávéfogyasztás negatívan hathat az egészségre, például ronthatja az alvás minőségét. Új tanulmányunk azonban azt sugallja, hogy a kávéfogyasztás egy bizonyos pontig előnyös lehet a biológiai öregedés szempontjából
– mondta Dr. Monica Aas.
A kutatók hangsúlyozzák: nagyobb, hosszú távú vizsgálatokra van szükség annak megerősítésére, hogy a kávé valóban képes-e lassítani a biológiai öregedést – írja a FoxNews.
