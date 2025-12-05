Mézeskalácsból sütötték ki az egész falut: újra elkészült a geresdlaki csoda – Galéria

A Baranya-megyei Geresdlakon minden advent alkalmával egy édes, illatos miniatűrként kel életre az egész település. Idén ismét felépült a mézeskalácsfalu, amely nemcsak szépségével, különös részleteivel, hanem egy működő mézeskalács QR-kóddal is elvarázsolja el a látogatókat.
A Baranyai-vármegyei Hírportál beszámolója szerint a geresdlaki mézeskalácsfalu története több mint másfél évtizede kezdődött. A kezdeményezésből azonban mára országos hírű adventi látványosság lett:
minden évben több százan keresik fel a kis baranyai települést, hogy megnézzék a falut a lisztből, mézből és tojásból elkészített miniatűr másában.
A falu makettjéhez a helyiek hónapokon át terveznek, sütnek és díszítenek. Így lesz az eredmény minden egyes évben egyedülálló.
Az idei kiállítás legnagyobb különlegessége kétségkívül egy, a teljes egészében mézeskalácsból készült QR-kód. Az ötlet az alpolgármestertől származik, aki munkahelyén egy számítógépes programmal tervezte meg a kódot. Az ötlet kivitelezése pedig nagyfokú pontosságot igényelt: a pontokat cukorhabbal kellett milliméteres pontossággal felvinni a mézeskalács alapra. A végeredmény azonban gond nélkül működik. Ha valaki a telefonjával beolvassa, egy videó nyílik meg, amely bemutatja Geresdlakot és természetesen magát a mézeskalácsfalut is.
Idén új elemként egy teljes mesesarkot is kialakítottak. A helyiek közösen döntöttek úgy, hogy ezúttal a gyerekek kedvéért mesefigurák is bekerülhetnek a látványosságba.
A sarokban helyet kaptak:
A mézeskalácsfalu hivatalosan advent első vasárnapján nyílt meg. A látogatókat előre egyeztetett időpontokban fogadják.
