Mézeskalácsból sütötték ki az egész falut: újra elkészült a geresdlaki csoda – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 12:30
adventgeresdlaki mézeskalácsfalumézeskalács házikó
A helyiek ismét kisütötték mézeskalácsból az egész községet. Ebben az évben meseszereplők mellett már egy működő, mézeskalácsból készült QR-kód is várja a látogatókat a mézeskalácsfulban.

A Baranya-megyei Geresdlakon minden advent alkalmával egy édes, illatos miniatűrként kel életre az egész település. Idén ismét felépült a mézeskalácsfalu, amely nemcsak szépségével, különös részleteivel, hanem egy működő mézeskalács QR-kóddal is elvarázsolja el a látogatókat. 

Geresdlaki mézeskalácsfalu
Ismét elkészítették a geresdlakiak a mézeskalácsba bújtatott mását a falunak Fotó: Geresdlak Község Önkormányzata

A helyiek nem először készítették el a mézeskalácsfalut  

A Baranyai-vármegyei Hírportál beszámolója szerint a geresdlaki mézeskalácsfalu története több mint másfél évtizede kezdődött. A kezdeményezésből azonban mára országos hírű adventi látványosság lett:  

minden évben több százan keresik fel a kis baranyai települést, hogy megnézzék a falut a lisztből, mézből és tojásból elkészített miniatűr másában.

A falu makettjéhez a helyiek hónapokon át  terveznek, sütnek és díszítenek. Így lesz az eredmény minden egyes évben egyedülálló. 

Idei szenzáció: mézeskalácsból készült, működő QR-kód 

Az idei kiállítás legnagyobb különlegessége kétségkívül egy, a teljes egészében mézeskalácsból készült QR-kód. Az ötlet az alpolgármestertől származik, aki munkahelyén egy számítógépes programmal tervezte meg a kódot. Az ötlet kivitelezése pedig nagyfokú pontosságot igényelt: a pontokat cukorhabbal kellett milliméteres pontossággal felvinni a mézeskalács alapra. A végeredmény azonban gond nélkül működik. Ha valaki a telefonjával beolvassa, egy videó nyílik meg, amely bemutatja Geresdlakot és természetesen magát a mézeskalácsfalut is. 

Már több mint tíz éve, hogy először megnyitotta kapuit a mézeskalácsfalu; idei szenzáció: mézeskalácsból készült, működő QR-kód. Fotó: Geresdlak Község Önkormányzata

Mesesarok: magyar népmesék, Grimm-figurák és Holle anyó  

Idén új elemként egy teljes mesesarkot is kialakítottak. A helyiek közösen döntöttek úgy, hogy ezúttal a gyerekek kedvéért mesefigurák is bekerülhetnek a látványosságba. 

A sarokban helyet kaptak: 

  • magyar népmesék motívumai, 
  • Grimm-mesék szereplői, köztük Hófehérke és a hét törpe, 
  • Piroska és a farkas, 
  • Holle anyó, 
  • valamint Niels Holgersson legendás alakja is. 

Advent első vasárnapján nyílt meg a kiállítás 

A mézeskalácsfalu hivatalosan advent első vasárnapján nyílt meg. A látogatókat előre egyeztetett időpontokban fogadják.  

Galéria: Ilyen mesés lett idén a geresdlaki mézeskalácsfalu!
Fotó: Geresdlak Község Önkormányzata
Az egész települést megidéző mézeskalácsfalu madártávlatból.

 

