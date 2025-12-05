Mézeskalácsból sütötték ki az egész falut: újra elkészült a geresdlaki csoda – Galéria

A Baranya-megyei Geresdlakon minden advent alkalmával egy édes, illatos miniatűrként kel életre az egész település. Idén ismét felépült a mézeskalácsfalu, amely nemcsak szépségével, különös részleteivel, hanem egy működő mézeskalács QR-kóddal is elvarázsolja el a látogatókat.

Ismét elkészítették a geresdlakiak a mézeskalácsba bújtatott mását a falunak Fotó: Geresdlak Község Önkormányzata

A helyiek nem először készítették el a mézeskalácsfalut

A Baranyai-vármegyei Hírportál beszámolója szerint a geresdlaki mézeskalácsfalu története több mint másfél évtizede kezdődött. A kezdeményezésből azonban mára országos hírű adventi látványosság lett:

minden évben több százan keresik fel a kis baranyai települést, hogy megnézzék a falut a lisztből, mézből és tojásból elkészített miniatűr másában.

A falu makettjéhez a helyiek hónapokon át terveznek, sütnek és díszítenek. Így lesz az eredmény minden egyes évben egyedülálló.

Idei szenzáció: mézeskalácsból készült, működő QR-kód

Az idei kiállítás legnagyobb különlegessége kétségkívül egy, a teljes egészében mézeskalácsból készült QR-kód. Az ötlet az alpolgármestertől származik, aki munkahelyén egy számítógépes programmal tervezte meg a kódot. Az ötlet kivitelezése pedig nagyfokú pontosságot igényelt: a pontokat cukorhabbal kellett milliméteres pontossággal felvinni a mézeskalács alapra. A végeredmény azonban gond nélkül működik. Ha valaki a telefonjával beolvassa, egy videó nyílik meg, amely bemutatja Geresdlakot és természetesen magát a mézeskalácsfalut is.

Már több mint tíz éve, hogy először megnyitotta kapuit a mézeskalácsfalu; idei szenzáció: mézeskalácsból készült, működő QR-kód. Fotó: Geresdlak Község Önkormányzata

Mesesarok: magyar népmesék, Grimm-figurák és Holle anyó

Idén új elemként egy teljes mesesarkot is kialakítottak. A helyiek közösen döntöttek úgy, hogy ezúttal a gyerekek kedvéért mesefigurák is bekerülhetnek a látványosságba.

A sarokban helyet kaptak:

magyar népmesék motívumai,

Grimm-mesék szereplői, köztük Hófehérke és a hét törpe,

Piroska és a farkas,

Holle anyó,

valamint Niels Holgersson legendás alakja is.