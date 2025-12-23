A koktélkészítés az ízek harmóniájának művészete. Fontos a minőségi alapanyag és a megfelelő mennyiségek használata. Itt az idő! Rázd fel a hangulatot, elő a shakerekkel! Íme 3 karácsonyi vendégváró koktél Stanley Tuccitól, amit te is könnyedén elkészíthetsz otthon.

3 tuti karácsonyi vendégváró koktél Stanley Tuccitól, amit imádni fognak a vendégek, mutatjuk, hogy készítsd

Karácsonyi Cosmopolitan recept.

Karácsonyi The Oldfashioned recept.

Karácsonyi Negroni recept.

3 karácsonyi vendégváró koktél: lássuk mivel kínálja vendégeit Stanley Tucci az ünnepek alatt

Ha nem tudod, mivel rukkolj elő, készítsd el valamelyik karácsonyi koktélt.

Karácsonyi Cosmopolitan

Hozzávalók 1 adaghoz

1 evőkanál gránátalmamag

50 ml Ketel One vodka

25 ml Cointreau (narancs ízű likőr)

25 ml áfonyalé (cukrozatlan)

25 ml gránátalmalé

jég

Díszítéshez: málna, mentalevél, friss rozmaring

Így készítsd el

Pofon egyszerű. Vedd elő a shakert. Tedd bele a gránátalma magokat és a felsorolt alkoholos italokat, gyümölcsleveket sok jéggel és rázd össze alaposan. Utána vegyél elő egy szűrőt és egy martinis pohárba szűrd a koktélt. Díszítésként, a friss rozmaringszárra húzd fel a málnát és a mentalevelet, így lesz igazán elegáns a karácsonyi vendégváró koktél.

A Stanley Tucci féle karácsonyi vendégváró koktélok közül a Cosmopolitan sem maradhat ki

The Oldfashioned

Hozzávalók 1 adaghoz

1 teáskanál cukorszirup

néhány csepp Angostura keserű (alapja gyógynövények és fűszerek)

2 pohár bourbon whiskey

jég

Díszítéshez: 1 szelet narancs

Így készítsd el

Fogj egy whisky-s poharat – talpatlan, vastagfalú, henger alakú pohár – és öntsd bele a cukorszirupot. Utána cseppents bele pár csepp Angostura keserűt. Ezután jöhet bele a whiskey, a jég, majd alaposan keverd össze. Fogj egy koktélpálcikát, és egy szelet narancsot, megcsavarva húzd fel egy koktélpálcikára, és kész is a vendégváró koktél!

Karácsonyi vendégváró koktél recept Stanley Tuccitól – The Oldfashioned

Karácsonyi Negroni

Hozzávalók 1 adaghoz

50 ml gin (Stanley kedvence a Tanqueray No Ten)

25 ml Campari

25 ml édes vermut

jég

Díszítéshez: 1 szelet narancs

Így készítsd el

Vedd elő a shakeredet. Töltsd bele minden felsorolt alkoholos hozzávalót, majd töltsd tele jéggel. Ezután mi más is következne, rázd jól össze jól, mint Tom Cruise a Koktélban, majd szűrd le, egy kupé pohárba. Díszítésnek jöhet a narancs szelet és voilá, kész is a tuti biztos karácsonyi vendégváró koktél.