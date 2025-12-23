3 tuti karácsonyi vendégváró koktél Stanley Tuccitól, amit imádni fognak a vendégek: mutatjuk, hogy készítsd

A koktélkészítés az ízek harmóniájának művészete. Fontos a minőségi alapanyag és a megfelelő mennyiségek használata. Itt az idő! Rázd fel a hangulatot, elő a shakerekkel! Íme 3 karácsonyi vendégváró koktél Stanley Tuccitól, amit te is könnyedén elkészíthetsz otthon.
Ha nem tudod, mivel rukkolj elő, készítsd el valamelyik karácsonyi koktélt.
Pofon egyszerű. Vedd elő a shakert. Tedd bele a gránátalma magokat és a felsorolt alkoholos italokat, gyümölcsleveket sok jéggel és rázd össze alaposan. Utána vegyél elő egy szűrőt és egy martinis pohárba szűrd a koktélt. Díszítésként, a friss rozmaringszárra húzd fel a málnát és a mentalevelet, így lesz igazán elegáns a karácsonyi vendégváró koktél.
Fogj egy whisky-s poharat – talpatlan, vastagfalú, henger alakú pohár – és öntsd bele a cukorszirupot. Utána cseppents bele pár csepp Angostura keserűt. Ezután jöhet bele a whiskey, a jég, majd alaposan keverd össze. Fogj egy koktélpálcikát, és egy szelet narancsot, megcsavarva húzd fel egy koktélpálcikára, és kész is a vendégváró koktél!
Vedd elő a shakeredet. Töltsd bele minden felsorolt alkoholos hozzávalót, majd töltsd tele jéggel. Ezután mi más is következne, rázd jól össze jól, mint Tom Cruise a Koktélban, majd szűrd le, egy kupé pohárba. Díszítésnek jöhet a narancs szelet és voilá, kész is a tuti biztos karácsonyi vendégváró koktél.
Láthatod, hogy nem csak a tengerparton a fülledt melegben, vagy bárokban lehet koktélozni. Az ünnepek idején egy kis kreativitással kedvenc koktéljainkat is karácsonyi hangulatúvá varázsolhatjuk.
Nézd meg az alábbi videót:
