3 tuti karácsonyi vendégváró koktél Stanley Tuccitól, amit imádni fognak a vendégek: mutatjuk, hogy készítsd

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 13:45
Az ünnepi szezon nem csak a bejgliről és a forralt borról szól. Nem kell olyan zseniális mixernek lenned, mint Tom Cruise volt a Koktél című filmben, mert a következő 3 tuti karácsonyi vendégváró koktél garantáltan biztos sikert arat majd a vendégeid körében.
Bakk Lucia
A koktélkészítés az ízek harmóniájának művészete. Fontos a minőségi alapanyag és a megfelelő mennyiségek használata. Itt az idő! Rázd fel a hangulatot, elő a shakerekkel! Íme 3 karácsonyi vendégváró koktél Stanley Tuccitól, amit te is könnyedén elkészíthetsz otthon.

Karácsonyi vendégváró koktélt készít egy férfi.
Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock
  • Karácsonyi Cosmopolitan recept.
  • Karácsonyi The Oldfashioned recept.
  • Karácsonyi Negroni recept.

3 karácsonyi vendégváró koktél: lássuk mivel kínálja vendégeit Stanley Tucci az ünnepek alatt 

Ha nem tudod, mivel rukkolj elő, készítsd el valamelyik karácsonyi koktélt.

Karácsonyi Cosmopolitan 

Hozzávalók 1 adaghoz 

  • 1 evőkanál gránátalmamag
  • 50 ml Ketel One vodka
  • 25 ml Cointreau (narancs ízű likőr) 
  • 25 ml áfonyalé (cukrozatlan)
  • 25 ml gránátalmalé
  • jég
  • Díszítéshez: málna, mentalevél, friss rozmaring

Így készítsd el

Pofon egyszerű. Vedd elő a shakert. Tedd bele a gránátalma magokat és a felsorolt alkoholos italokat, gyümölcsleveket sok jéggel és rázd össze alaposan. Utána vegyél elő egy szűrőt és egy martinis pohárba szűrd a koktélt. Díszítésként, a friss rozmaringszárra húzd fel a málnát és a mentalevelet, így lesz igazán elegáns a karácsonyi vendégváró koktél.

A Cosmopolitan karácsonyi vendégváró koktél verziója.
A Stanley Tucci féle karácsonyi vendégváró koktélok közül a Cosmopolitan sem maradhat ki
Fotó: AtlasStudio / Shutterstock 

The Oldfashioned

Hozzávalók 1 adaghoz 

  • 1 teáskanál cukorszirup
  • néhány csepp Angostura keserű (alapja gyógynövények és fűszerek) 
  • 2 pohár bourbon whiskey 
  • jég
  • Díszítéshez: 1 szelet narancs 

Így készítsd el 

Fogj egy whisky-s poharat – talpatlan, vastagfalú, henger alakú pohár – és öntsd bele a cukorszirupot. Utána cseppents bele pár csepp Angostura keserűt. Ezután jöhet bele a whiskey, a jég, majd alaposan keverd össze. Fogj egy koktélpálcikát, és egy szelet narancsot, megcsavarva húzd fel egy koktélpálcikára, és kész is a vendégváró koktél!

Board,With,Glass,Of,Delicious,Old,Fashioned,Cocktail,,Cinnamon,Sticks
Karácsonyi vendégváró koktél recept Stanley Tuccitól – The Oldfashioned
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock 

Karácsonyi Negroni 

Hozzávalók 1 adaghoz 

  • 50 ml gin (Stanley kedvence a Tanqueray No Ten)
  • 25 ml Campari
  • 25 ml édes vermut
  • jég
  • Díszítéshez: 1 szelet narancs 

Így készítsd el

Vedd elő a shakeredet. Töltsd bele minden felsorolt alkoholos hozzávalót, majd töltsd tele jéggel. Ezután mi más is következne, rázd jól össze jól, mint Tom Cruise a Koktélban, majd szűrd le, egy kupé pohárba. Díszítésnek jöhet a narancs szelet és voilá, kész is a tuti biztos karácsonyi vendégváró koktél.

Láthatod, hogy nem csak a tengerparton a fülledt melegben, vagy bárokban lehet koktélozni. Az ünnepek idején egy kis kreativitással kedvenc koktéljainkat is karácsonyi hangulatúvá varázsolhatjuk.

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

