Tom Cruise újabb lélegzetelállító akcióra készül - 5 film és sorozat, amit ne hagyj ki májusban

Havi film- és sorozatajánlónkban minden alkalommal összegyűjtjük azokat a premiereket, amikre igazán érdemes odafigyelni moziban, tévében, avagy a streamingszolgáltatók kínálatában. Nézzük, hogy mit nézzünk májusban Tom Cruise, Scarlett Johansson vagy Steve Carell főszereplésével.

Tom Cruise 62 évesen is igazi bevállalós vagány Fotó: JLPPA / Bestimage

Tom Cruise akcióban - 2025 májusi filmajánló

A négy évszak (Four Seasons)

Hazai streaming premier: 05.01. (Netflix)

Három baráti pár hosszú évek óta követ egy szokást: minden évszakban egyszer kiruccannak valahova, hogy közösen töltsenek el egy hétvégét. De mi történik akkor, ha az egyik pár szakítani készül? Egy 1981-es mozifilm alapján készült humoros-romantikus-érzelmes miniszéria, amit Tina Fey íróként és főszereplőként is jegyez, többek között Steve Carell, Colman Domingo és Will Forte társaságában. Az epizódok száma pedig nem annyi, mint várnánk: négy helyett nyolc.

A szörfös (The Surfer)

Hazai mozibemutató: 05.15.

Nicolas Cage az utóbbi időben kimondottan figyelemreméltó módon választ szerepeket, olyan kisebb, különlegesebb produkciókat preferálva, amiknek pont az ő egyedi színészi karizmájára és persze a sztárstátusza okozta figyelemre van szüksége. Ilyennek ígérkezik most A szörfös is, melynek címszereplője a fiával tér vissza a gyerekkorának idilli tengerpartjára, ott azonban olyan dolgokkal találkozik, amik váratlan dolgokat hoznak elő belőle.

Misson Impossible: Végső leszámolás (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two)

Hazai mozibemutató: 05.22.

Tom Cruise legendás moziszériája finálét kap? Ez már a nyolcadik Mission: Impossible-film a főszereplésével, és ha az még nem is biztos, hogy ez lesz az utolsó, de a Végső leszámolás bizonyosan lezárja azt a történetet, amit az utóbbi pár epizódban építettek fel az alkotók. Ethan Hunt szerepében persze Tom Cruise ezúttal is előáll néhány nyaktörő kaszkadőrmutatvánnyal, az előzetesben például egy repülőgép szárnyain mászkál a 62 éves színész.

Lilo és Stitch – A csillagkutya (Lilo & Stitch)

Hazai mozibemutató: 05.22.

A kisebbeknek és a családi mozizásra vágyóknak is van egy ajánlatunk májusra, ráadásul egy olyan mesével, ami egyszer már biztosan bevált. A magányos hawaii kislány Lilo, és a távoli bolygóról érkező bajkeverő barátja, Stitch kalandja animációs formában bő húsz éve már egyszer meghódították a világ gyereknézőit, a Disney stúdió új szokása szerint pedig most érkezik az élőszereplős változat is.