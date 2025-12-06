Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
5 bevált praktika, hogy a karácsonyi nagytakarítás ne egy rémálom legyen

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 16:45
Az ünnepek előtt mindenki igyekszik szép, rendezett környezetet teremteni otthonában - elvégre jönnek a vendégek, rokonok és persze a Jézuska sem hozhatja egy poros komódra az ajándékokat. A karácsonyi nagytakarítás viszont sokszor inkább stressz, mint meghitt készülődés. Ezekkel a házi praktikákkal viszont pillanatok alatt ünnepi díszbe varázsolhatod otthonodat!
Ha már a karácsonyi nagytakarítás említése kapcsán is gyomorgörcsöd lesz, akkor olvass tovább, mert hoztunk 5 tuti praktikát, hogy könnyedén vedd az akadályt idén!

Két nő nekikezd a karácsonyi nagytakarításnak.
5 bevált praktika, hogy a karácsonyi nagytakarítás ne egy rémálom legyen
Fotó: EkaterinaSid / Shutterstock 
  • Tervezd meg a karácsonyi nagytakarítást, de ne ess túlzásokba.
  • Ügyelj a polcok fiókok tisztaságára és rendezettségére, így év közben könnyebb dolgod lesz.
  • Ne egyedül kezdj neki, oszd meg a munkát.

1. Készíts tervet: ne maradjon minden az utolsó pillanatra!

A karácsonyi nagytakarítás Grincse a halogatás! Sokszor december 22-én kapunk csak észbe, hogy mennyi mindent kellene még megpucolni, letörölni, helyrerakni. Ilyenkor jön a kapkodás, idegbaj és a szilánkosra tört karácsonyi díszek. 
Azért, hogy ezt elkerüld nem kell többet tenned, minthogy december elsején leülj és összeírd milyen teendőid vannak és melyiket mikor szeretnéd kipipálni.

Bors tipp: ha szobáról-szobára haladsz, - egyik nap a konyha, másik nap a fürdő stb. - nem érzed majd úgy, hogy egyszerre túl sok minden zúdul nyakadba, és még időd is lesz élvezni az adventi hangulatot!

2. Figyelj a „láthatatlan” helyek rendezésére is a takarítás során!

Fontos, hogy az ünnepi készülődés során ügyeljünk a szekrények, tárolók és fiókok rendben tartására, hogy a mindennapi használatuk átláthatóbb és gördülékenyebb legyen! 
Miért? Mert a karácsonyi kavalkád során könnyű kuplerájt csinálni; rengeteg ember jön-megy rengeteg ajándékkal, sütistálcákkal képeslapokkal és még sorolhatnánk. Nem biztos, hogy az adventi vendégség közepén szeretnénk nekiállni kipakolni az alsó fiókot, hogy valahogy beférjen még az tizedik narancsos óriásgyertya is az aljára. Ha viszont nem tudunk elpakolni, akkor a rendetlenség hamar eluralkodik otthonunkban. Érdemes tehát előre gondolni a tárolási lehetőségekre és ezt az időpontot választani például a tipikus ki „mindenes fiók”   kiszanálására.

A karácsonyfa körül az ajándékok és egy kutya fekszik miközben egy kisfiú porszívózással kezd neki a karácsonyi nagytakarításnak.

3. Használj természetes tisztítószereket: karácsonykor többet ér a friss otthon illata, mint a klórszag!

A karácsonyi nagytakarítás során fontos, hogy ne csak tisztaság, rend, de kellemes illat is fogadja a vendégeket. A házi készítésű, természetes tisztítószerek erre tökéletes megoldást nyújthatnak. Egy kevés ecet, citromlé, szódabikarbóna és kezdheted is! Ha narancsos, fahéjas vagy szegfűszeges illóolajokat is teszel az oldatokba, az egész lakásban garantált lesz a karácsonyi hangulat!
Például: keverj egy csésze vízhez két evőkanál ecetet, néhány csepp tetszőleges illóolajat, és máris kész a természetes ablakpucoló-folyadékod, ami nem hagy csíkot és mennyeien illatozik.

4. Vonj be mindenkit: a karácsonyi nagytakarítás nem kell, hogy egyfős mutatvány legyen!

Ne hidd, hogy egyedül kell megváltanod a világot! A karácsonyi nagytakarítás családi projekt is lehet. Osszátok fel, hogy ki milyen feladatot vállal a legszívesebben! A gyerekek port törölhetnek, a párod előkeresheti a karácsonyi díszeket a kamrából. Ha mindenki kap egy feladatot, nem csak hamarabb végzel, de a hangulat is jobb lesz.
Tipp: mindenki tegye be a kedvenc karácsonyi zenéjét, vagy osszatok ki „jutalom sütiket” és formáljátok át a karácsonyi nagytakarítást egy közös karácsonyi élménnyé!

5. Ne ess túlzásba: nem a steril ház eredményezi a meghitt ünnepi hangulatot!

Végül, de nem utolsó sorban: ne feledd, hogy  a karácsony nem a tökéletesen csillogó csempékről szól. A karácsonyi nagytakarítás célja, hogy kellemes, tiszta és otthonos környezetben ünnepelhessen a család - nem az, hogy felkészülj arra is, ha a távoli nagynénéd benézne a vitrin hátuljába, ne találjon egy poros poharat sem.
Ha pedig valami nem készül el időben, ne ess kétségbe! Egy mosolygós vendég ezerszer többet számít, mint egy ragyogó kilincs.

