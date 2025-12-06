Ha már a karácsonyi nagytakarítás említése kapcsán is gyomorgörcsöd lesz, akkor olvass tovább, mert hoztunk 5 tuti praktikát, hogy könnyedén vedd az akadályt idén!

5 bevált praktika, hogy a karácsonyi nagytakarítás ne egy rémálom legyen

Fotó: EkaterinaSid / Shutterstock

Tervezd meg a karácsonyi nagytakarítást, de ne ess túlzásokba.

Ügyelj a polcok fiókok tisztaságára és rendezettségére, így év közben könnyebb dolgod lesz.

Ne egyedül kezdj neki, oszd meg a munkát.

5 bevált praktika, hogy a karácsonyi nagytakarítás ne egy rémálom legyen

1. Készíts tervet: ne maradjon minden az utolsó pillanatra!

A karácsonyi nagytakarítás Grincse a halogatás! Sokszor december 22-én kapunk csak észbe, hogy mennyi mindent kellene még megpucolni, letörölni, helyrerakni. Ilyenkor jön a kapkodás, idegbaj és a szilánkosra tört karácsonyi díszek.

Azért, hogy ezt elkerüld nem kell többet tenned, minthogy december elsején leülj és összeírd milyen teendőid vannak és melyiket mikor szeretnéd kipipálni.

Bors tipp: ha szobáról-szobára haladsz, - egyik nap a konyha, másik nap a fürdő stb. - nem érzed majd úgy, hogy egyszerre túl sok minden zúdul nyakadba, és még időd is lesz élvezni az adventi hangulatot!

2. Figyelj a „láthatatlan” helyek rendezésére is a takarítás során!

Fontos, hogy az ünnepi készülődés során ügyeljünk a szekrények, tárolók és fiókok rendben tartására, hogy a mindennapi használatuk átláthatóbb és gördülékenyebb legyen!

Miért? Mert a karácsonyi kavalkád során könnyű kuplerájt csinálni; rengeteg ember jön-megy rengeteg ajándékkal, sütistálcákkal képeslapokkal és még sorolhatnánk. Nem biztos, hogy az adventi vendégség közepén szeretnénk nekiállni kipakolni az alsó fiókot, hogy valahogy beférjen még az tizedik narancsos óriásgyertya is az aljára. Ha viszont nem tudunk elpakolni, akkor a rendetlenség hamar eluralkodik otthonunkban. Érdemes tehát előre gondolni a tárolási lehetőségekre és ezt az időpontot választani például a tipikus ki „mindenes fiók” kiszanálására.

3. Használj természetes tisztítószereket: karácsonykor többet ér a friss otthon illata, mint a klórszag!

A karácsonyi nagytakarítás során fontos, hogy ne csak tisztaság, rend, de kellemes illat is fogadja a vendégeket. A házi készítésű, természetes tisztítószerek erre tökéletes megoldást nyújthatnak. Egy kevés ecet, citromlé, szódabikarbóna és kezdheted is! Ha narancsos, fahéjas vagy szegfűszeges illóolajokat is teszel az oldatokba, az egész lakásban garantált lesz a karácsonyi hangulat!

Például: keverj egy csésze vízhez két evőkanál ecetet, néhány csepp tetszőleges illóolajat, és máris kész a természetes ablakpucoló-folyadékod, ami nem hagy csíkot és mennyeien illatozik.