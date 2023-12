4+1 karácsonyi alkalmazás, amivel rögön ünnepi hangulatot tudsz teremteni

Napjainkban már nem csak a való életben, hanem az online térben is felkészülhetünk az ünnepekre. A Fanny magazin segítségével összegyűjtöttünk néhány okostelefonos alkalmazást, amelyekkel feldobhatjuk a várakozás napjait.

Pár alkalmazással az online térben is karácsonyi hangulatba kerülhetünk Fotó: Pixabay

1. Családi előadás

Sing Yourself: Nem kell táncórákat vennünk ahhoz, hogy karácsonyi koreográfiát adjunk elő, amelyben ráadásul a Mikulás is részt vehet. Sőt, a hangunk csiszolására sem lesz szükség az ünnepi dalok elénekléséhez. Elég feltöltenünk egy fotót az arcunkról, majd kiválasztani, hogy melyik zenére szeretnénk mozogni és tátogni, és az alkalmazás elkészíti számunkra a vidám videót, amelyben akár az egész család együtt szerepelhet. A letöltés után még üdvözlőlapként is továbbküldhetjük.

2. Nálunk is itt járt?

Elf Studio: Bizonyos alkalmazással még videót is készíthetünk arról, ahogy a Mikulás vagy a segítői a házunkban sétálnak. Ehhez fel kell vennünk az otthonunkat, majd kiválasztani azokat a pontokat, ahol szeretnénk megjeleníteni őket. Ezt követően a mozgó animációk feltűnnek a képernyőn, mintha a Mikulás és a manói valóban nálunk jártak volna. Sőt, a karaktereket személyre is szabhatjuk.

3. Minden napra egy játék

Adventi naptár: Az ünnepi készülődést szórakoztatóbbá tehetik azok az applikációk, amelyek az adventi naptár tematikáját játékokkal kapcsolják össze. Bizonyos alkalmazások minden napra biztosítanak játékot, illetve megoldandó rejtvényeket, hogy kellemesebben teljen a várakozás.

4. Színezzük ki az ünnepet!

Karácsonyi kifestő: A színezők segítségével csökkenthetjük a stresszt, a karácsonyi tematikájú képek kifestésével pedig könnyebben ráhangolódhatunk az ünnepekre. Mindezt már online is megtehetjük. Nincs más dolgunk, mint kiválasztani a megfelelő színt és azt, hogy a kép melyik részét szeretnénk kitölteni vele.

+1 . Segítség a csomagoláshoz

Ajándékcsomagolási ötletek: Amikor már beszereztük az ajándékokat a következő aggodalom a csomagolás miatt merülhet fel. Már olyan alkalmazás is a rendelkezésünkre áll, amelyik hasznos tippeket mutat, hogy minél szebben és kreatívabban kerülhessenek a fa alá a meglepetések.