A csalóknak és a nagyáruházaknak a karácsony sem szent. Ahogyan az online tolvajoknak, úgy a bevásárlóközpontoknak is egy a célja: megpróbálnak minél nagyobb hatást gyakorolni rád, hogy minél több, legtöbb esetben felesleges tárgyat vegyél, vagyis: pénzt csaljanak ki tőled. Ne dőlj be a karácsonyi akcióknak! Ebben a cikkben az impulzív vásárlás ösztönzésére létrehozott fiktív árkedvezményekre koncentrálunk, amik sok esetben kifejezetten az ünnepeket célozzák, mivel ekkor idegesebbek, kapkodósabbak az emberek.

Így vernek át karácsonyi akciókkal - 5 trükk, amivel rád sózzák, amit nem is akarsz

1. Fiktív árkedvezmények

Sok esetben a termékek eredeti árát mesterségesen megemelik az akció előtt, majd az így kialakított „kedvezményes” árat hirdetik meg. Így a vásárló úgy érzi, hogy jelentős megtakarítást ér el, miközben valójában a termék ára alig változott. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is figyelmeztetett már erre a gyakorlatra, és bírságokat szabott ki jogsértő kereskedőkre.

2. Korlátozott készlet és időnyomás

Az „utolsó darabok”, csak ma „érvényes” vagy „készlet erejéig” típusú üzenetek sürgetik a vásárlót, hogy gyors döntést hozzon. Ez a pszichológiai nyomás gyakran impulzusvásárláshoz vezet, anélkül, hogy alaposan átgondolnánk a vásárlást.

3. Kétes webáruházak és hamis termékek

Az online térben számos csaló webáruház jelenik meg az ünnepek előtt, amelyek valószínűtlenül alacsony árakkal csábítanak. Ezek a weboldalak gyakran ismeretlen domainneveket használnak, és előfordul, hogy a megrendelt termék sosem érkezik meg, vagy silány minőségű hamisítványt küldenek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is felhívta a figyelmet az ilyen csalásokra.

4. Hűségprogramok és rejtett költségek

Egyes akciók csak hűségkártyával vagy regisztráció után érvényesek, ami plusz kötelezettségeket jelenthet a vásárlónak. Emellett előfordulhatnak rejtett költségek, mint például magas szállítási díjak, amelyek csökkentik az akció valódi értékét.