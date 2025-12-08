Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Így vernek át karácsonyi akciókkal - 5 trükk, amivel rád sózzák, amit nem is akarsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 17:15
Az ünnepi időszakban a boltok és webáruházak csábító akciókkal bombáznak minket. Azonban nem minden kedvezmény valós, és könnyen olyan termékeket vásárolhatunk meg, amelyekre valójában nincs is szükségünk. Íme, öt gyakori karácsonyi akció trükk, amivel a kereskedők próbálnak rávenni minket a vásárlásra.
A csalóknak és a nagyáruházaknak a karácsony sem szent. Ahogyan az online tolvajoknak, úgy a bevásárlóközpontoknak is egy a célja: megpróbálnak minél nagyobb hatást gyakorolni rád, hogy minél több, legtöbb esetben felesleges tárgyat vegyél, vagyis: pénzt csaljanak ki tőled. Ne dőlj be a karácsonyi akcióknak! Ebben a cikkben az impulzív vásárlás ösztönzésére létrehozott fiktív árkedvezményekre koncentrálunk, amik sok esetben kifejezetten az ünnepeket célozzák, mivel ekkor idegesebbek, kapkodósabbak az emberek. 

Nő akit átvertek a karácsonyi akciókkal.
Fotó: Nicoleta Ionescu /  Shutterstock 
  • Fiktív árkedvezmények.
  • Időnyomás, például utolsó darabok”, csak ma „érvényes” vagy „készlet erejéig” típusú üzenetekkel.
  • Rejtett költségek és az impulzus vásárlás ösztönzése.
  • Tippek, hogy elkerüld az átverést.

1. Fiktív árkedvezmények

Sok esetben a termékek eredeti árát mesterségesen megemelik az akció előtt, majd az így kialakított „kedvezményes” árat hirdetik meg. Így a vásárló úgy érzi, hogy jelentős megtakarítást ér el, miközben valójában a termék ára alig változott. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is figyelmeztetett már erre a gyakorlatra, és bírságokat szabott ki jogsértő kereskedőkre.

2. Korlátozott készlet és időnyomás

Az „utolsó darabok”, csak ma „érvényes” vagy „készlet erejéig” típusú üzenetek sürgetik a vásárlót, hogy gyors döntést hozzon. Ez a pszichológiai nyomás gyakran impulzusvásárláshoz vezet, anélkül, hogy alaposan átgondolnánk a vásárlást.

3. Kétes webáruházak és hamis termékek

Az online térben számos csaló webáruház jelenik meg az ünnepek előtt, amelyek valószínűtlenül alacsony árakkal csábítanak. Ezek a weboldalak gyakran ismeretlen domainneveket használnak, és előfordul, hogy a megrendelt termék sosem érkezik meg, vagy silány minőségű hamisítványt küldenek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is felhívta a figyelmet az ilyen csalásokra

Egy nő karácsonyi akciókat nézi a telefonján.
Ne dőlj be a karácsonyi akcióknak – Mutatjuk mikre figyelj vásárláskor
Fotó: Gorodenkoff /  Shutterstock 

4. Hűségprogramok és rejtett költségek

Egyes akciók csak hűségkártyával vagy regisztráció után érvényesek, ami plusz kötelezettségeket jelenthet a vásárlónak. Emellett előfordulhatnak rejtett költségek, mint például magas szállítási díjak, amelyek csökkentik az akció valódi értékét.

5. Impulzusvásárlás ösztönzése

A karácsonyi hangulat, a díszítések és a zenék mind arra ösztönöznek, hogy vásároljunk. A kereskedők kihasználják ezt az érzelmi állapotot, és olyan termékeket is eladnak, amelyekre valójában nincs szükségünk. Egy előre elkészített bevásárlólista segíthet elkerülni az ilyen impulzusvásárlásokat.

Hogyan védekezhetünk?

   • Ellenőrizzük az árakat: Hasonlítsuk össze a termék árát más boltokban vagy webáruházakban.

   • Olvassuk el a vásárlói véleményeket: Mások tapasztalatai segíthetnek a döntésben

   • Figyeljünk a weboldal megbízhatóságára: Kerüljük az ismeretlen vagy gyanús domainneveket.
   • Készüljünk fel előre: Készítsünk bevásárlólistát, és tartsuk magunkat hozzá.

Az ünnepi vásárlás során legyünk tudatosak, és ne hagyjuk, hogy a csábító akciók megtévesszenek. Egy kis odafigyeléssel elkerülhetjük, hogy olyan termékeket vásároljunk, amelyekre valójában nincs is szükségünk.

