Így vernek át karácsonyi akciókkal - 5 trükk, amivel rád sózzák, amit nem is akarsz

A csalóknak és a nagyáruházaknak a karácsony sem szent. Ahogyan az online tolvajoknak, úgy a bevásárlóközpontoknak is egy a célja: megpróbálnak minél nagyobb hatást gyakorolni rád, hogy minél több, legtöbb esetben felesleges tárgyat vegyél, vagyis: pénzt csaljanak ki tőled. Ne dőlj be a karácsonyi akcióknak! Ebben a cikkben az impulzív vásárlás ösztönzésére létrehozott fiktív árkedvezményekre koncentrálunk, amik sok esetben kifejezetten az ünnepeket célozzák, mivel ekkor idegesebbek, kapkodósabbak az emberek.
Sok esetben a termékek eredeti árát mesterségesen megemelik az akció előtt, majd az így kialakított „kedvezményes” árat hirdetik meg. Így a vásárló úgy érzi, hogy jelentős megtakarítást ér el, miközben valójában a termék ára alig változott. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is figyelmeztetett már erre a gyakorlatra, és bírságokat szabott ki jogsértő kereskedőkre.
Az „utolsó darabok”, csak ma „érvényes” vagy „készlet erejéig” típusú üzenetek sürgetik a vásárlót, hogy gyors döntést hozzon. Ez a pszichológiai nyomás gyakran impulzusvásárláshoz vezet, anélkül, hogy alaposan átgondolnánk a vásárlást.
Az online térben számos csaló webáruház jelenik meg az ünnepek előtt, amelyek valószínűtlenül alacsony árakkal csábítanak. Ezek a weboldalak gyakran ismeretlen domainneveket használnak, és előfordul, hogy a megrendelt termék sosem érkezik meg, vagy silány minőségű hamisítványt küldenek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is felhívta a figyelmet az ilyen csalásokra.
Egyes akciók csak hűségkártyával vagy regisztráció után érvényesek, ami plusz kötelezettségeket jelenthet a vásárlónak. Emellett előfordulhatnak rejtett költségek, mint például magas szállítási díjak, amelyek csökkentik az akció valódi értékét.
A karácsonyi hangulat, a díszítések és a zenék mind arra ösztönöznek, hogy vásároljunk. A kereskedők kihasználják ezt az érzelmi állapotot, és olyan termékeket is eladnak, amelyekre valójában nincs szükségünk. Egy előre elkészített bevásárlólista segíthet elkerülni az ilyen impulzusvásárlásokat.
• Ellenőrizzük az árakat: Hasonlítsuk össze a termék árát más boltokban vagy webáruházakban.
• Olvassuk el a vásárlói véleményeket: Mások tapasztalatai segíthetnek a döntésben
• Figyeljünk a weboldal megbízhatóságára: Kerüljük az ismeretlen vagy gyanús domainneveket.
• Készüljünk fel előre: Készítsünk bevásárlólistát, és tartsuk magunkat hozzá.
Az ünnepi vásárlás során legyünk tudatosak, és ne hagyjuk, hogy a csábító akciók megtévesszenek. Egy kis odafigyeléssel elkerülhetjük, hogy olyan termékeket vásároljunk, amelyekre valójában nincs is szükségünk.
Hallgasd meg az egyik legszebb karácsonyi slágert:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.