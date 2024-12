Így vihetjük vissza a karácsonyi ajándékot, ha nem tetszik

Nem tetszik a színe? Kicsi lett a méret? Kettő is van már belőle? Utánajártunk, hogyan viheted vissza a nem megfelelő ajándékokat és mi az, amire különösen figyelni kell. Ajándék lónak ne nézd a fogát! Igaz, nem szép bírálgatni a kapott ajándékot, de biztos te is jártál már úgy, hogy a fa alatt nem olyan ajándék várt, amire számítottál vagy éppen más színben akartad vagy csak a mérettel vannak problémák. Most összeszedtünk 15 tippet, hogy hogyan tudod orvosolni ezt a problémát akár már a két ünnep között - írja a Life.hu.

Van úgy, hogy nem találják el a nekünk való ajéndékot

Így vidd vissza a nem kívánt vagy rossz ajándékot!

Indoklás nélkül

A karácsonyi ajándékok visszacserélése ugyanúgy működik, mint bármilyen más terméké. Internetes vásárlás esetén 14 napig indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól, és a pénzünket is visszakapjuk. Ezt követően az adott webshop általános szerződési feltételeiben leírtak szerint van lehetőségünk cserére vagy levásárlásra. A kereskedőn múlik

Más a helyzet akkor, ha a terméket üzletben vásároltuk. Csupán azért, mert az valamiért nem tetszik vagy nem jó a méret, a kereskedő nem köteles az áru visszavételére. Természetesen egy üzlet ettől függetlenül dönthet úgy, hogy a vásárlók egy meghatározott időtartamon belül kicserélhessék a terméket vagy akár elálljanak a vásárlástól. Tájékozódjunk előre a feltételekről, akár telefonon, akár az üzlet weboldalán feltüntetett szabályzatban. Kitolják a csereidőt

Különösen az ünnepi időszakban jellemző, hogy a kereskedők a szabályzatban meghatározott csereidőt kitolják, így lehetőség van az ünnep után néhány napig a hibátlan termékek cseréjére. Vigyázzunk az akciós termékekkel, előfordulhat, hogy a cseréből kizárják az akciós árut, vagy a cserére kevesebb idő áll rendelkezésre. A vásárlás csapdája

Vegyük figyelembe azt is, hogy az üzletek higiéniai okokból egyes termékeket, például fehérneműket, kozmetikumokat, egyedileg készített termékeket, - mint fényképes bögréket, pólókat - kizárhatnak, így ezek nem cserélhetők másra. Ha nincs meg a blokk

Termék visszavétel esetén a legfontosabb a blokk megléte. Ha nem kaptuk meg a nyugtát az ajándékozótól, vagy nem találjuk, sok helyen egy bankkártyás fizetési bizonylattal is igazolhatjuk a vásárlást. De megoldás lehet, ha például az ajándék ruhán rajta van az árucímke, vagy megvan a cipő doboza, amelyről a pénztárnál leolvashatják a termékazonosító kódot. A blokkot kiválthatja a lepecsételt jótállási jegy is. Óvatosan bontsuk ki

Általános szabály, hogy a terméket sértetlen csomagolásban, címkékkel vihetjük vissza az üzletbe. Csak a kereskedő jóindulatán múlik, hogy eltekint-e a csomagolás hiányától vagy sérülésétől. Egyes termékek, például ruházati holmi még eladható a címke nélkül is, de elektronikai cikkeknél fontos, hogy meglegyen a doboz. Hiánytalan állapotban

Az árucseréhez minden kellék szükséges, így ha hiányzik a társasjáték dobókockája, a játékszabályzat vagy a mobilhoz tartozó fülhallgató, akkor a kereskedő jogosan visszautasíthatja az árucserét, hiszen ennek pótlásáról ismételt eladáskor neki kellene gondoskodnia. Le tudjuk vásárolni

Könnyen előfordulhat, hogy nem találunk nekünk tetsző vagy méretben megfelelő terméket az üzletben, és levásárolni sem szeretnénk az árát. Ilyen esetekben általában vásárlási utalványt kínálnak fel. Akár fél év, de előfordulhat, hogy három év is lehet az utalvány érvényességi ideje. Visszautalásra kerül

Számos üzletnél lehetőség van pénzvisszatérítésre is. A legtöbb esetben azonban a fizetéssel megegyező formában térítik vissza a termék árát, ami azt jelenti, hogy készpénzes fizetés esetén készpénz-visszatérítéssel, bankkártyás vásárlás esetén pedig bankkártyás visszautalással. Utóbbi esetben számoljunk azzal, hogy a visszautalás pár napos átfutással érkezhet a számlára Hasonlítsuk össze az árat

Ha két egyforma vagy hasonló ajándékot kaptunk, érdemes utánajárni, hol mennyibe került a termék. Ilyen esetben célszerűbb az olcsóbbat megtartani, és a drágább terméket visszavinni. Az akció csapdája

Előfordulhat olyan eset is, hogy az akciós ajándékot az ünnepek után már teljes áron adják. Ilyenkor, ha például nincs készleten megfelelő méret, a vásárlási utalvány olyan értékű lesz, mint amennyi pénzt a vásárló korábban fizetett érte. Ez akár többletköltséget jelenthet, ha szeretné később megvásárolni a terméket. Ha lehetőség van rá, érdemes pénzvisszatérítést kérni, hátha más üzletben beszerezhető olcsóbban. Többet egy árából

Gyakori eset ennek az ellentéte is, amikor az ünnepet követően az ajándék terméket leakciózzák. Akár még jól is járhatunk ezzel, hiszen ha visszavittük a korábban teljes áron vett ajándékot, és kaptunk egy vásárlási utalványt, akkor a visszavitt ajándék árából akár több terméket is vásárolhatunk. A termék árától függ

Más a helyzet, ha az ajándék hibás, vagy ha a termék a későbbiekben meghibásodik. Minőségi reklamációk esetén ugyanúgy érvényesek a fogyasztóvédelmi szabályok, mint máskor: 10-100 ezer forint között egy év, 100- 250 ezer forint között 2 év, míg 250 ezer forint felett három év a kötelező jótállás. Ha hibás, cserélni kell!

Hibás termék esetén kérhetjük az eladótól, hogy cseréljék a terméket. Ha ez valamilyen okból kifolyólag nem lehetséges, célszerű egyeztetni az ingyenes javításról, vagy kérhetjük a vételár leszállítását, illetve a teljes vételár visszatérítését is, amit nem kötelező levásárolnunk. Írásban tegyünk panaszt

Bár a panaszt telefonon is megtehetjük, lehetőleg írásban nyújtsuk be, hiszen így könnyebben dokumentálható, és egyszerűbbé teszi a későbbi ügyintézést is.